Chrono Aviation annonce l'ajout d'un Boeing 737-800

Le Boeing 737-800 a une capacité de 189 passagers ainsi qu'une longueur totale de 39,5 mètres ou 129 pieds et 6 pouces, soit plus de la moitié d'un terrain de football américain. L'ajout de cet avion dernier cri marque un jalon dans l'histoire de la compagnie.

« C'est avec beaucoup de fierté que nous annonçons cette grande nouvelle. Malgré la pandémie mondiale, qui a fait vivre la pire année de tous les temps à l'industrie aérienne, non seulement le Groupe Chrono Aviation réussit à tirer son épingle du jeu, mais de surcroît, il parvient à maintenir sa croissance et sa conquête de nouveaux marchés », explique Dany Gagnon, vice-président de Groupe Chrono. Il ajoute : « Nous sommes encore plus fiers du fait que cet appareil ait été exploité par nos amis et collègues d'Air Transat. Une compagnie que nous respectons et adorons. Nous nous considérons privilégiés de pouvoir ramener ce Boeing à la maison pour qu'il soit, de nouveau, exploité par des passionnés québécois. »

Dans les prochains mois, l'équipe de Chrono travaillera d'arrache-pied sur la remise en service de l'avion, et les étoiles de Transat feront bientôt place au noir mat. L'ajout de ce premier 737-800 créera une vingtaine de nouveaux emplois dans l'entreprise et confirme, sans aucun doute, la position de Chrono Aviation comme leader québécois dans le domaine du nolisement aérien.

Le Groupe Chrono annoncera prochainement quelles seront les premières destinations de l'appareil.

À propos du Groupe Chrono

Le Groupe Chrono compte sur une flotte de 14 appareils, dont 3 Boeing. Basé à l'aéroport de Québec et de Saint-Hubert, où la compagnie exploite également LUX, le plus grand FBO de Montréal, Chrono emploie 280 personnes. Fondée en 2012, elle est la compagnie québécoise possédant la flotte la plus diversifiée.

