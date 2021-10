Christie Innomed et FUJIFILM Canada inc. allient leurs forces afin d'offrir le nouveau système de mammographie ASPIRE Cristalle aux institutions de santé privées et publiques du Canada

MONTRÉAL, le 13 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Christie Innomed, leader canadien en santé de la femme, est fière de s'associer à FUJIFILM Canada Inc., son partenaire d'affaires depuis plus de 50 ans et chef de file mondial en technologie médical, afin d'offrir une solution complète en mammographie au système de santé canadien. Cette collaboration entre les deux organisations est synonyme de fiabilité, accessibilité et continuité dans un environnement complexe évoluant à vitesse grand V. Ce partage d'expertise bonifiera l'offre en santé de la femme au Canada en proposant une technologie supérieure, un accès direct aux infrastructures et une couverture complète de service, partout et en tout temps dans toutes les provinces du pays.

Jumelage des savoirs

« Depuis plus de 30 ans, nous sommes les experts en santé de la femme dans l'implantation, l'ingénierie et le service continu des systèmes de mammographie au Canada. Christie Innomed se démarque avec son offre de produits et services 360 - en passant de la représentation à l'implantation et à la formation jusqu'au service multifournisseur répondant exactement au besoin existant. « Nous sommes constamment sur le terrain à l'écoute de nos clients pour ainsi offrir des solutions proactives, complètes, uniques et adaptées à notre marché spécifique. L'association de nos deux organisations favorisera la disponibilité et l'accessibilité à des innovations mondiales pour notre marché canadien. De plus, en tant qu'employeur canadien depuis près de 70 ans nous savons que la mobilisation, la collaboration et la synergie autant entre employés, manufacturiers et avec nos clients sont des jalons très importants à la poursuite de notre mission », mentionne Martin Roy, Président et chef de la direction chez Christie Innomed.

« FUJIFILM apporte des solutions de pointe à un large éventail d'industries dans le monde en tirant parti de ses connaissances approfondies et des technologies fondamentales développées dans sa poursuite incessante de l'innovation.En tant qu'entreprise ayant pour vision d'améliorer sans cesse la capacité des cliniciens à détecter le cancer du sein à ses premiers stades, nous sommes fiers d'offrir aux fournisseurs du marché canadien notre système de mammographie ASPIRE Cristalle, dont plus de 5 400 unités du système sont déjà offertes dans le monde. Il s'agit là d'une avancée majeure pour les Canadiennes », a déclaré Hideaki Tsuda, Président pour FUJIFILM Canada, Inc.

Concrétisant un avancement des soins de santé au Canada, cette alliance des forces respectives de Christie Innomed et de FUJIFILM permettra de mettre en œuvre un savoir-faire et une expertise exceptionnelle afin d'avoir un impact réel sur le dépistage précoce du cancer du sein. Ultimement, les cliniciens pourront se concentrer sur ce qu'ils font de mieux : OFFRIR DES SOINS SUPÉRIEURS AUX PATIENTS.

Christie Innomed

Christie Innomed développe, distribue, intègre et soutient des équipements médicaux et des solutions logicielles novateurs. Notre équipe de 200 spécialistes offre une expertise clinique pour soutenir nos 1 500 clients du secteur de la santé d'un océan à l'autre. Avec nos partenaires internationaux exclusifs, nous proposons des innovations et des technologies de soins de santé provenant du monde entier au marché canadien.

www.christieinnomed.com

Fujifilm

FUJIFILM Canada Inc. offre une large gamme de produits et de services dans un éventail d'industries diversifiés, y compris l'imagerie photo grand public et commerciale en plus des produits industriels. La division « Medical Systems » propose des solutions dans les technologies d'imagerie diagnostique.

www.Fujifilm.ca

