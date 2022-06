MONTRÉAL, le 29 juin 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre responsable de la Laïcité, M. Simon Jolin-Barrette, a remis, aujourd'hui, le prix de la laïcité Guy-Rocher à Mme Christiane Pelchat lors d'une cérémonie qui s'est tenue aux Archives nationales du Québec, à Montréal.

Mme Pelchat s'est vue remettre ce prix en raison de l'importance de son engagement à l'égard de la laïcité et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Que ce soit à titre de présidente du Conseil du statut de la femme, de 2006 à 2011, ou encore, plus récemment, d'avocate bénévole de l'association Pour le droit des femmes du Québec, elle est intervenue publiquement, à de nombreuses reprises, afin de faire connaître, de promouvoir et de défendre les principes de la laïcité. Ces principes sont la séparation de l'État et des religions, la neutralité religieuse de l'État, l'égalité de tous les citoyens et citoyennes et la liberté de conscience et de religion.

En plus de recevoir un certificat signé par le ministre, Mme Pelchat s'est vue décerner une œuvre du peintre Pierre Juteau, originaire de Saint-Jérôme.

Remis pour la deuxième année, le prix Guy-Rocher vise à souligner la contribution exceptionnelle d'une personne ou d'un organisme en faveur de la laïcité. Le choix de la lauréate a été effectué à la suite de l'analyse des candidatures reçues par un comité de sélection composé de quatre personnes de divers horizons.

« La distinction décernée, aujourd'hui, à Mme Christiane Pelchat constitue une reconnaissance de la valeur de son engagement social et de ses efforts en faveur de la laïcité de l'État et de l'égalité entre les femmes et les hommes, et ce, depuis de très nombreuses années. Durant son parcours professionnel impressionnant, Mme Pelchat a toujours eu à cœur de conjuguer réflexion et action, en plus de travailler sans relâche et avec une ferme détermination afin que la laïcité soit inscrite dans le droit québécois. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Laïcité



La remise de cette distinction marque le troisième anniversaire de l'adoption de la Loi sur la laïcité de l'État, soit le 16 juin 2019.

Composition du comité de sélection :

Mme Louise Beaudoin, ex-déléguée générale du Québec à Paris , députée de Chambly à l'Assemblée nationale de 1994 à 2003 et députée de Rosemont entre 2008 et 2012. Elle a occupé plusieurs postes ministériels, notamment ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française, ministre des Relations internationales, et de la Francophonie et ministre d'État aux Relations internationales;

, députée de à l'Assemblée nationale de 1994 à députée de entre 2012. Elle a occupé plusieurs postes ministériels, notamment ministre déléguée aux Affaires intergouvernementales canadiennes, ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de l'application de la Charte de la langue française, ministre des Relations internationales, et de la Francophonie et ministre d'État aux Relations internationales; M me Yasmina Chouakri, directrice générale du Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec;

Yasmina Chouakri, directrice générale du Réseau d'action pour l'égalité des femmes immigrées et racisées du Québec; M me Annie Labranche, coordonnatrice au Bureau de la coordination de la lutte contre le racisme du ministère du Conseil exécutif;

Annie Labranche, coordonnatrice au Bureau de la coordination de la lutte contre le racisme du ministère du Conseil exécutif; M. Olivier Lavoie, directeur de la direction de la réforme des institutions démocratiques et de la laïcité au Secrétariat à la réforme des institutions démocratiques, à l'accès à l'information et à la laïcité.

https://www.quebec.ca/gouv/reconnaissance-prix/prix-laicite-guy-rocher

