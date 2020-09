Projection Holographique en ligne et hors ligne

La cérémonie d'ouverture sera diffusée en direct le 15 septembre sur la plateforme Web officielle de l'évènement. « Les lauréats du prix Nobel et du prix Turing, des dirigeants d'organisations internationales, des représentants de gouvernements étrangers et les maires des villes sœurs de Chongqing prendront la parole de façon virtuelle lors de l'exposition Smart China au moyen de technologies de projection holographique, a déclaré Chen Jinshan, directeur du comité organisateur de l'exposition Smart China et de la commission sur l'économie et l'information de la ville de Chongqing.

Six expositions seront présentées en ligne sur le site Web officiel de l'évènement : « Chongqing Online », « Smart Products », « Smart Manufacturing », « Smart Applications », « Smart Technologies », et « Regional Cooperation ». Smart China profite également d'une présence hors ligne sous la forme de deux pavillons renfermant des petites boutiques situés au Lijia Intelligent Park de Chongqing, nommés « Smart Manufacturing Powerhouse » et « Renowned Smart City ».

Participation et orientation de l'industrie des technologies intelligentes

À l'heure actuelle, plus de 500 invités prestigieux nationaux et étrangers ont été conviés à participer à la conférence sous différentes formes. Plus de 300 géants de l'industrie, dont plusieurs entreprises figurant au palmarès Fortune 500 à l'échelle mondiale, devraient participer à l'exposition en ligne. Plus de 300 entreprises de technologie de renommée mondiale présenteront des expositions en ligne grâce à leurs technologies de modélisation virtuelle, alors que différentes entreprises de pointe participeront à 41 groupes de discussion et 17 compétitions. Il y aura 16 lancements hors ligne et 100 lancements en ligne qui présenteront les dernières réalisations dans le domaine des nouvelles technologies, ainsi que les nouveaux produits et modèles au sein de l'industrie des technologies intelligentes.

Tendances principales en matière de technologie

Cette année, l'exposition Smart China en ligne continue d'influencer les tendances en matière de technologie. Les technologies de réalité amplifiée, de réalité mixte et de réalité étendue, entre autres, y sont largement utilisées. La plateforme d'exposition en ligne fait appel à des guides visuels, à la vidéo sur demande, aux diffusions en direct et à de nombreuses autres technologies novatrices.

Au cours des dernières années, Chongqing a profité des avantages d'une politique gouvernementale favorable, d'une excellente logistique, de modes de transport pratiques et d'une expertise internationale.

Participation en ligne

En ce qui concerne la communication innovante, l'exposition en ligne Smart China constitue un terrain de jeu idéal pour favoriser les innovations technologiques et un terreau fertile pour l'innovation qui relie les personnes talentueuses aux projets. L'exposition sert également de plateforme de partage de connaissances où les citoyens peuvent s'imprégner plus profondément de la vulgarisation scientifique.

Le comité organisateur diffusera des émissions en direct sur demande au moyen d'importantes plateformes médiatiques, au pays et à l'étranger, afin de permettre aux auditoires de suivre les faits saillants de l'exposition Smart China en ligne 2020 par l'entremise de tous les grands réseaux à partir de leur appareil mobile, dans le confort de leur foyer.

Pour plus d'informations sur l'exposition Smart China en ligne 2020, veuillez consulter le : www.ichongqing.info/special/2020-smart-china-expo-online/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1252942/iChongqing_Smart_China_Expo_Online.jpg

SOURCE iChongqing

