Choisir sa carrière : une source d'anxiété pour plus de la moitié des jeunes

Le dernier sondage d'Academos révèle une montée de l'incertitude chez les jeunes du Québec envers leur futur professionnel.

MONTRÉAL, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Academos, un organisme à but non lucratif accompagnant les jeunes dans leur choix de carrière, publie aujourd'hui son plus récent portrait sur les aspirations professionnelles de la Génération Z, en partenariat avec Desjardins. Ce coup de sonde révèle que 55 % des jeunes du Québec ressentent un niveau d'anxiété élevé face à leur choix de carrière. Il s'agit d'une hausse de 10 points de pourcentage par rapport à l'année dernière.

« Selon notre enquête, cette anxiété est multifactorielle. Une partie des jeunes craint de devoir changer de métier, d'autres disent avoir besoin davantage d'accompagnement. Ce sentiment est aussi présent en forte proportion chez les jeunes qui ont fait une pause durant leur scolarité », note Catherine Légaré, présidente-fondatrice d'Academos. « Il est essentiel de renforcer le soutien offert pour leurs choix de carrière, afin de leur fournir les outils nécessaires à leur épanouissement et à leur pleine contribution à la société québécoise. »

Selon le sondage, les Québécois.es de 14 ans à 30 ans éprouvent de la difficulté à choisir une carrière. En effet, les deux tiers de la communauté étudiante (66 %) sont indécis. Ce phénomène engendre souvent des changements de direction dans leurs études, plus de la moitié des jeunes (56 %) ayant déjà modifié leur orientation professionnelle au moins une fois.

Préoccupations face au marché du travail

L'entrée sur le marché du travail suscite une grande inquiétude parmi les jeunes, alors que 57 % ressentent des préoccupations à l'égard de leur avenir professionnel. Le risque de devoir changer de métier (33 %), les conditions de travail (29 %), et la peur de ne pas aimer leur emploi (21 %) sont leurs principales appréhensions.

Cependant, malgré ces incertitudes, la génération Z demeure fortement investie dans les causes sociales et aspire à ce que sa carrière contribue positivement à la société. Les questions de justice, de lutte contre les inégalités, d'éducation et de soutien à la santé mentale sont au premier plan des attentes professionnelles, témoignant d'un désir de jouer un rôle important dans la création d'un monde meilleur.

L'accompagnement est insuffisant, disent les jeunes

Face à cette situation, les jeunes réclament de l'aide pour cheminer à travers leur processus de carrière : le soutien actuel des écoles ou des institutions est jugé insuffisant par les deux tiers des étudiant.es (66 %). Dans la même veine, 82 % désirent une aide concrète pour naviguer dans leur processus de choix de carrière. Enfin, plus de la moitié (54 %) souhaite être guidée par des professionnel.le.s d'expérience, ce qui reflète une volonté de comprendre la réalité du terrain avant de prendre une décision.

« Il est évident que les jeunes ont besoin d'être davantage épaulés pour bien s'orienter. C'est ici que des ressources comme Academos prennent tout leur sens », affirme Guy Cormier, parrain d'Academos et président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. « Avec l'accompagnement d'un.e mentor.e, les jeunes peuvent plus facilement trouver leur voie et gagner en confiance pour tirer profit de leur plein potentiel. »

Les données dévoilées aujourd'hui rappellent l'importance de ressources comme Academos, qui offre un espace pratique et virtuel pour échanger avec des professionnel.le.s.. Elles permettent aux jeunes de poser des questions, d'obtenir des conseils et d'explorer différentes avenues, ce qui contribue à réduire leur anxiété et à les orienter vers un choix de carrière éclairé.

À propos du rapport

La firme SOM a été mandatée pour sonder les étudiant.e.s québécois.es de 14 à 30 ans pour dresser le portrait de leur processus décisionnel entourant le choix de carrière. Le rapport GenZ 2024 présente les résultats du sondage effectué en janvier 2023 auprès de 1 013 étudiant.e.s québécois.es (collecte du 13 au 23 janvier 2023).

À propos d'Academos

Fondé en 1999, Academos est un organisme à but non lucratif qui connecte les jeunes de 14 à 30 ans avec la réalité du monde du travail grâce à une application de mentorat virtuel qui leur permet de dialoguer gratuitement avec des milliers de professionnel.le.s passionné.e.s par leur métier, leur permettant de trouver la carrière qui leur correspond vraiment et de concrétiser un projet de vie professionnelle épanouissant.

