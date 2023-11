HSINCHU, le 1er nov. 2023 /CNW/ - ICP DAS - Biomedical Polymers, le premier fabricant et fournisseur de polyuréthane thermoplastique (TPU) de qualité médicale d'Asie, participera au salon COMPAMED en Allemagne et au salon IPF au Japon en novembre et décembre 2023. L'entreprise présente fièrement sa nouvelle série Arothane™ ARP-W chargée avec du tungstène à 30 - 80 % comme radiopacificateur, ce qui termine sur une note positive l'engagement de cette année envers le réseautage, le marketing et la visibilité de la marque.

Les charges radio-opaques sont ajoutées en une seule étape au lieu d'un processus de préparation secondaire, ce qui permet au TPU produit d'afficher des propriétés physiques et une capacité de traitement supérieures. Le tungstène, réputé pour sa radio-opacité exceptionnelle, fait des TPU chargés de tungstène un matériau particulièrement idéal pour la fabrication de dispositifs à petite dimension ou à paroi mince, comme le revêtement TPU pour les fils guides.

Les produits présentés sont Alithane™ (série ALP), Durathane™ (série ALC) et Arothane™ (série ARP). Toutes les séries de TPU sont fabriquées à Taïwan et disponibles en plusieurs couleurs, charges radio-opaques (tungstène/sulfate de baryum) et niveaux de dureté. Nous acceptons également les commandes en petites quantités, allant de 50 à 100 kg, ce qui offre de la souplesse pour les besoins particuliers des clients aux premières étapes du développement de produits.

Chez ICP DAS - BMP, notre seul objectif clair est de nous concentrer sur la recherche-développement et la gestion de la qualité des granulés de polyuréthane thermoplastique que nous produisons. En outre, nous offrons une gamme diversifiée de plus de 80 produits avec des délais de livraison courts grâce à la fabrication intelligente.

Le polyuréthane thermoplastique de premier ordre de qualité médicale d'ICP DAS - BMP a été sélectionné par des clients du monde entier pour fabriquer des dispositifs électromédicaux, des cathéters avancés utilisés dans les procédures cardiovasculaires, urologiques, gastro-intestinales et de traitement du cancer, ainsi que pour l'enrobage de fils guides et de consommables ophtalmiques.

En 2023, l'équipe ICP DAS - BMP a participé à plus de dix expositions de calibre mondial et effectué des tournées de visites de clients. Le service à la clientèle et le soutien technique que nous offrons nous permettent d'établir de solides relations avec les clients et les partenaires. Si vous partagez notre motivation à poursuivre des objectifs à long terme dans ce domaine, nous vous invitons sincèrement à vous joindre à nous en tant que distributeur.

Rencontrez nos professionnels pour en apprendre davantage sur les nouvelles mises à jour.

COMPAMED 2023 (du 13 au 16 novembre)

Kiosque 8b du hall C09-1, Dusseldorf Trade Fair Centre, Allemagne

IPF Japan 2023 (du 28 novembre au 2 décembre)

Kiosque 50813, Makuhari Messe Convention Center, Japon

À propos d'ICP DAS - BMP

ICP DAS - BMP est un fabricant de polyuréthane thermoplastique certifié ISO 13485 situé à Hsinchu, Taïwan. Nous avons des laboratoires dédiés à la qualité du polyuréthane thermoplastique. Nous effectuons des analyses des propriétés physiques et chimiques, des propriétés mécaniques, de la capacité de traitement et de la cytotoxicité. En outre, toutes les séries de polyuréthane thermoplastique que nous fabriquons sont certifiées USP Classe VI ou ISO 10993 : ISO 10993-4 pour les essais d'hémocompatibilité, ISO 10993-5 pour les essais de cytotoxicité, ISO 10993-6 pour les effets locaux après l'implantation, ISO 10993-10 pour les essais de sensibilisation cutanée, ISO 10993-11 pour les essais de toxicité systémique et ISO 10993-23 pour les essais d'irritation. Nos produits sont également conformes aux normes REACH et RoHS.

Pour en savoir plus, visitez notre site Web : https://bmp.icpdas.com/

