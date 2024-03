SHANGHAI, 18 mars 2024 /CNW/ - Le 15 mars, la cérémonie de lancement intitulée « Explore China Your Way with UnionPay : China UnionPay Payment Service Optimization - Project Excellence 2024 » a eu lieu à Shanghai. M. Zhang Qingsong, membre du Comité de la Banque populaire de Chine (PBOC) et sous-gouverneur de la PBOC, et Mme Xie Dong, vice-mairesse de Shanghai, ont assisté à la cérémonie et ont prononcé un discours. M. Wang Ping, secrétaire général adjoint du gouvernement populaire municipal de Shanghai, M. Jin Penghui et M. Liu Xingya, directeurs adjoints du siège social de la PBOC à Shanghai, M. Wang Sheng, directeur général adjoint du département des paiements et des règlements de la PBOC, ont également participé à l'événement, ainsi que les dirigeants de China UnionPay, dont M. Dong Junfeng, ainsi que M. Shao Fujun, président du conseil d'administration, et M. Cai Jianbo, président. Parmi les autres membres de l'auditoire figuraient des représentants des autorités municipales de Shanghai, de grandes banques commerciales chinoises, des acquéreurs, des marchands, des organismes de réglementation étrangers, des partenaires internationaux et d'autres systèmes de cartes mondiaux.

Le Conseil d'État a récemment publié des lignes directrices visant à optimiser davantage les services de paiement en Chine. Le document vise à remédier aux goulots d'étranglement dans les services de paiement et à améliorer un système de services de paiement diversifié et à plusieurs niveaux qui répond aux préférences de paiement des différents groupes d'utilisateurs. La publication des lignes directrices démontre pleinement l'importance que le gouvernement central accorde au développement de l'industrie des paiements et sert de feuille de route pour la croissance future de l'industrie. Les lignes directrices représentent une étape essentielle en vue de bâtir un système de services de paiement dans lequel différentes options de paiement se développent en parallèle et se complètent, et pour créer un environnement de paiement inclusif et pratique afin de faciliter un développement de grande qualité de l'industrie des paiements.

Afin de mettre pleinement en œuvre les exigences énoncées dans les lignes directrices, China UnionPay a pris l'initiative de lancer le projet Excellence 2024 afin de participer pleinement à la campagne visant à améliorer la commodité des paiements pour les personnes âgées et les visiteurs internationaux en Chine. Dans le but de fournir des solutions complètes pour tous les cas d'utilisation en Chine, le projet Excellence 2024 sera mis en œuvre conjointement et cofinancé par des participants de l'industrie. Plus précisément, UnionPay prendra les devants et consacrera 3 milliards de CNY à la mise à niveau des terminaux d'acceptation, à l'emplacement de la signalisation et à la publicité dans les villes clés et pour des cas d'utilisation précis. Parallèlement, menée par les directives des autorités gouvernementales dans des secteurs spécifiques, UnionPay encouragera d'autres acteurs de l'industrie à mettre leurs ressources en commun. Les efforts porteront sur 41 villes clés à l'échelle du pays et 26 cas d'utilisation à haute fréquence dans huit grandes catégories, notamment l'industrie des aliments et des boissons, l'hébergement, le transport, la visite de points d'intérêt, le magasinage, le divertissement, les soins de santé et l'éducation. En offrant des solutions de paiement complètes qui comprennent les cartes, les codes QR, les produits de paiements mobiles et les retraits en espèces, cet engagement mènera en parallèle le développement complémentaire des paiements mobiles, par carte et en espèces. Le projet Excellence 2024 commencera à Shanghai par des campagnes de marketing tout au long de l'année sous le thème «Explore China Your Way with UnionPay » (Explorez la Chine à votre façon avec UnionPay), visant à offrir plus de rabais et d'options ainsi qu'une meilleure expérience.

Au cours de l'événement, M. Zhang Qingsong, sous-gouverneur de la PBOC, a déclaré que le développement rapide et la pénétration accélérée du paiement mobile en Chine au cours des dernières années ont joué un rôle crucial dans la réduction des coûts de transaction et la promotion de l'inclusion financière.Cependant, de nouveaux défis ont également émergé, comme la fracture numérique pour la population âgée et les obstacles pour les visiteurs internationaux en Chine. Afin de mettre en œuvre la décision et les dispositions prises par le gouvernement central, la PBOC a rapidement mis sur pied un groupe de travail chargé de mettre en place une série de mesures conformes aux lignes directrices du Conseil d'État. Qingsong reconnaît la rapidité avec laquelle UnionPay met ses ressources en commun avec celles d'autres parties et encourage toutes les entités à renforcer la synergie et à fournir les ressources nécessaires pour obtenir des résultats substantiels et faciliter les paiements. Shanghai, l'une des principales destinations des voyageurs étrangers, a acquis une expérience précieuse en appuyant la China International Import Expo (CIIE). Il espère que la Ville continuera de donner l'exemple en mettant en œuvre plus de mesures visant à accroître la commodité des paiements. La PBOC travaillera avec les parties concernées, approfondira les cas d'utilisation des paiements et coordonnera les efforts pour combler les lacunes et remédier aux faiblesses. Elle s'emploiera à rendre les services de paiement plus conviviaux et étendus de façon à contribuer à l'ouverture de la Chine selon des normes élevées, à la création d'un environnement d'affaires optimisé en Chine, ainsi qu'à un plus grand bonheur et à un plus grand sentiment de gain au sein de la population.

Mme Xie Dong, vice-mairesse de Shanghai, a déclaré que le paiement est le fondement de l'économie et de la finance et qu'il joue un rôle crucial pour faciliter la vie des gens, optimiser l'environnement commercial et bâtir un marché de consommation prospère. La PBOC a guidé toutes les parties de l'industrie des paiements dans l'établissement d'un réseau d'acceptation à plusieurs niveaux et à grande échelle, qui a permis à la Chine de devenir un chef de file mondial dans le domaine des services de paiement. Shanghai est le plus grand centre de compensation au monde pour les transactions par carte, et UnionPay y a attiré de nombreuses entreprises en amont et en aval de la chaîne industrielle pour former une grappe. Étant donné que la ville accueille un grand nombre de visiteurs internationaux chaque année et qu'elle est aussi l'une des premières en Chine à entrer dans une ère de vieillissement de la société, le choix de Shanghai comme premier arrêt du projet Excellence 2024 revêt une importance particulière. Elle croit que le projet Excellence peut permettre aux personnes âgées et aux voyageurs internationaux, entre autres, de se sentir acceptés et accueillis, et peut rendre les services de paiement à Shanghai plus accommodants. Le gouvernement municipal de Shanghai soutiendra pleinement le projet, et il est prêt à travailler avec toutes les parties, y compris la PBOC, pour mettre en œuvre les exigences énumérées dans les directives du Conseil d'État visant à développer la Solution de Shanghai qui comble le fossé numérique et améliore le système de paiement diversifié et à plusieurs niveaux. Ensemble, toutes les parties peuvent contribuer à l'optimisation de l'environnement commercial et au développement social et économique de grande qualité.

M. Dong Junfeng, de China UnionPay, a souligné que l'optimisation des services de paiement est une politique nationale et une responsabilité partagée de tous les participants de l'industrie. China UnionPay a mis en œuvre les décisions stratégiques du gouvernement central et les modalités de travail de la PBOC en remplissant son rôle central de système de cartes. M. Junfeng espère que grâce au projet Excellence 2024, China UnionPay pourra inspirer d'autres intervenants de l'industrie à mettre leurs ressources à contribution, promouvoir le développement parallèle et complémentaire des paiements par carte, mobiles et en espèces, et respecter et soutenir le droit des clients à choisir leurs outils de paiement. Le projet Excellence 2024 est une initiative majeure qui relie différents liens de l'industrie des paiements, ainsi qu'une initiative systématique qui exige un consensus et une coordination dans l'ensemble de l'industrie des paiements dans des régions géographiques situées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Chine. Sous la direction de la PBOC et des gouvernements locaux, UnionPay fera équipe avec les banques, China UMS, et les acquéreurs en Chine continentale et à l'extérieur de celle-ci, et s'efforcera d'assurer une large disponibilité de solutions complètes dans tous les cas d'utilisation en Chine. En outre, UnionPay renforcera la collaboration avec les banques et les établissements de paiement, accélérera l'interopérabilité des codes de paiement, renforcera le partenariat avec les établissements de compensation chinois et entreprendra des consultations supplémentaires avec d'autres systèmes de carte internationaux afin d'établir conjointement un écosystème de paiement ouvert et inclusif. En fin de compte, les produits UnionPay seront faciles à utiliser dans tous les cas d'utilisation, offrant une expérience supérieure, plus d'options et une plus grande valeur pour les personnes âgées et les visiteurs internationaux en Chine.

Au cours de la cérémonie, China UnionPay a dévoilé 29 réalisations commerciales, couvrant l'émission de cartes internationales, les portefeuilles électroniques à l'étranger et l'acceptation en Chine. Parmi celles-ci figurent des accords signés avec des partenaires des Philippines, de l'Australie et du Pakistan pour l'émission de trois millions de cartes UnionPay. Dix portefeuilles importants, dont AEON dans la ZAS de Hong Kong, OCBC à Singapour et le portefeuille électronique LPB au Vietnam, prennent maintenant en charge les paiements QR d'UnionPay, qui devraient couvrir 60 millions de clients potentiels. Plus de dix marchands en ligne et physiques bien connus, dont Meituan, Trip.com, Pinduoduo, JD.com et Shouqianba, acceptent des produits de paiement internationaux UnionPay. Les véhicules de Hong Kong et de Macao qui se rendent sur le continent peuvent bénéficier de paiements sans interruption dans plusieurs parcs de stationnement et péages de la province de Guangdong.

Lors de l'événement, UnionPay a également signé des accords de collaboration avec Ctrip Financial Services et le China Tourism Group afin d'offrir des services de paiement transfrontaliers plus conviviaux aux visiteurs internationaux en Chine. Ces deux collaborations témoignent du partenariat approfondi entre les secteurs des paiements et du tourisme qui, ensemble, améliorent le service offert aux voyageurs chinois. Ils sont aussi le résultat des efforts de collaboration des industries concernées. Des campagnes de marketing thématiques ciblant ces voyageurs ont également été lancées en même temps que le projet Excellence 2024, offertes dans les centres de visas, les compagnies aériennes, les agences de voyages en ligne et plus de 100 000 marchands dans plusieurs endroits, dont Shanghai, Guangdong, Zhejiang et Shenzhen. Près de 20 émetteurs de pays comme la Corée du Sud, la Thaïlande et le Kazakhstan offriront jusqu'à 12 % de remise en argent à leurs détenteurs de cartes qui utilisent UnionPay en Chine. De plus, UnionPay's Travel Mate Asia, une carte mettant en vedette des destinations populaires en Chine continentale, sera modernisée. La nouvelle série de programmes d'émission de cartes couvrira plus de destinations et offrira des avantages plus intéressants.

En tant qu'infrastructure financière clé en Chine et l'un des principaux systèmes de cartes au monde, UnionPay a toujours adhéré à l'aspiration initiale qui est d'offir un « paiement pour le peuple » et a renforcé la collaboration avec d'autres parties prenantes de l'industrie. Grâce à ses solutions complètes qui couvrent toutes sortes de paiements, quel que soit l'emplacement, le véhicule et le mode, UnionPay continue de faciliter les paiements pour des groupes comme les personnes âgées et les visiteurs internationaux en Chine. Tout en améliorant les services tels que l'acceptation des cartes et les retraits au guichet automatique, China UnionPay a déployé une version conviviale pour les aînés de l'application UnionPay, qui permet aux personnes âgées de profiter des avantages de l'ère du paiement numérique. En outre, UnionPay a émis plus de 230 millions de cartes à l'extérieur de la Chine continentale, lancé près de 200 porte-monnaie électroniques alimentés par UnionPay et étendu le réseau d'acceptation à 183 pays et régions, transformant UnionPay en une solution de paiement mondiale qui sert les titulaires de cartes dans le monde entier, dans leur vie quotidienne et au travail.

À l'avenir, UnionPay travaillera avec tous les participants de l'industrie pour accélérer la mise en œuvre du projet Excellence, en s'engageant à réaliser des progrès substantiels dans un plus grand nombre de villes et de cas d'utilisation clés.

SOURCE UnionPay

