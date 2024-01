HUHHOT, Chine, 22 janvier 2024 /CNW/ - Récemment, la section locale de China Unicom (China Unicom Inner Mongolia) a travaillé activement à la construction de villages numériques dans la région autonome chinoise de Mongolie intérieure dans le but de stimuler l'économie locale et d'améliorer la vie des résidents. De concert avec Huawei et d'autres partenaires, l'exploitant de réseau a accéléré la mise en œuvre d'une infrastructure d'information numérique pour alimenter la transformation des villages grâce à l'utilisation de technologies numériques novatrices. Cette transformation profite aux résidents de bien des façons.

China Unicom Inner Mongolia construit une infrastructure d'information numérique pour renforcer l'autonomie des villages numériques. Dans un village de la ligue de Xilingol, l'exploitant a amélioré la qualité du réseau et les services d'information afin que la population locale puisse profiter d'une vie véritablement numérique. Grâce à l'abondance des réseaux 5G et à l'infrastructure à large bande construite dans le village, la couverture sans fil est maintenant partout et chaque ménage a accès à un réseau gigabit sans fil à fibre optique. Les villageois peuvent maintenant avoir des conversations par téléphone et vidéo avec leur famille et leurs amis depuis leur domicile, au lieu d'avoir à parcourir de longues distances pour obtenir une meilleure réception. Ils peuvent visionner de courtes vidéos et partager des instantanés de leur vie en ligne n'importe quand et n'importe où, même lorsqu'ils travaillent dans les champs, les pâturages ou les fermes. Ce développement d'infrastructures numériques a grandement amélioré la vie des villageois et permet aux résidents des régions urbaines d'en apprendre davantage sur la vie à la campagne, de manière à combler le fossé numérique entre le milieu urbain et rural. Cette connectivité améliorée favorise également l'accélération de la croissance économique. Les villageois peuvent présenter leurs produits agricoles au moyen de courtes vidéos pour attirer des acheteurs et promouvoir le tourisme.

Les technologies numériques novatrices permettent un développement rural sain et efficace. China Unicom Inner Mongolia a utilisé de nouvelles technologies comme la 5G, l'IdO et les mégadonnées pour développer une agriculture intelligente, ce qui améliore l'efficacité de la production et augmente les revenus des agriculteurs. Dans le village numérique situé dans la ligue Xilingol, China Unicom Inner Mongolia a aidé les villageois à déployer des réseaux 5G et des appareils à usage général comme des capteurs et des caméras dans les pâturages et les serres. Les villageois peuvent assurer un suivi en temps réel du bétail et des conditions de serre comme l'intensité lumineuse, la température de l'air et le taux d'humidité, ainsi que la fertilité du sol grâce à leurs téléphones portables. Ils peuvent également exécuter des processus de production à distance, comme l'irrigation, la régulation de la température et de l'humidité et la fertilisation. Cela contribue à améliorer la productivité agricole de façon globale. En outre, les plateformes numériques en milieu rural de China Unicom contribuent à améliorer les services sociaux pour les résidents. Par exemple, China Unicom Inner Mongolia a installé un grand écran intelligent permettant au comité du village d'informer les villageois au sujet des plus récentes nouvelles du village et de les tenir au courant du marché des produits agricoles. L'exploitant a également mis en place une plateforme de soins de santé intelligente en réseau pour permettre aux villageois d'accéder aux services de consultation d'experts des hôpitaux urbains. De plus, une plateforme d'éducation numérique pour les écoles primaires et secondaires est en cours de construction, afin d'offrir des ressources éducatives de grande qualité aux enfants des zones pastorales.

China Unicom Inner Mongolia a bien servi les villageois et continuera de promouvoir la transformation numérique des villages pour obtenir de meilleurs résultats.

