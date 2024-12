Un rapport de GLOBAL TIMES ONLINE :

HUZHOU, Chine, 4 décembre 2024 /CNW/ -- À la fin de novembre, le China Tourism Group a présenté ses initiatives de tourisme durable lors de l'activité internationale de communication avec les médias 2024 de Travelogue of China, organisée conjointement par la Chinese Public Diplomacy Association et Global Times Online.

Une délégation de médias internationaux a commencé son voyage au CTG•Anji Hele Valley dans le comté d'Anji, ville de Huzhou, province du Zhejiang. Développée par CTG International sous l'égide du China Tourism Group, la vallée incarne le développement durable ancré dans la philosophie selon laquelle les eaux lucides et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables.

Li Jian, directeur général de Hong Kong CTS (Anji) Tourism Development Co., Ltd., a déclaré : « Le développement d'Hele Valley suit strictement le principe d'intervention minimale. Toutes les conceptions architecturales utilisent des technologies écologiques pour minimiser l'impact environnemental. La conception des routes et des sentiers tient compte du terrain, évitant les dommages aux plantations de thé, aux forêts de bambou et aux sources d'eau, ce qui permet aux visiteurs de se rapprocher de la nature sans la perturber."

Au lac Qiandao, à Hangzhou, les journalistes ont fait l'expérience de l'intégration de la protection écologique et du développement du tourisme. Selon Wei Hong, directeur général adjoint de CTG (Zhejiang) Qiandao Lake Company, « la région pittoresque du lac Qiandao attire deux millions de touristes chaque année, jouant un rôle très positif dans la stimulation de l'économie locale et la promotion de l'emploi. De trois à cinq générations de résidents autochtones ont participé à la construction et à l'exploitation de l'ensemble de la zone de villégiature nationale du lac Qiandao. »

« Le lac Qiandao m'a laissé une très forte impression, a déclaré Aiperi Temirova, journaliste à NEWS.KG. La façon dont les gens se soucient de sa préservation et de ses répercussions sur la collectivité locale est très impressionnante.

Tout au long de la visite, la délégation a été témoin des réalisations du Zhejiang en matière de civilisation écologique et de transformation verte. Ils ont observé des efforts visant à promouvoir un développement économique de grande qualité et l'harmonie entre les humains et la nature. Grâce aux plateformes de nouvelles et aux médias sociaux, les journalistes ont partagé leurs expériences, présentant une image réelle et complète de la Chine.

« Il ne fait aucun doute que je veux retourner en Chine avec mes amis et ma famille et visiter tous ces endroits magnifiques, a déclaré Ecaterina Reveaco, rédactrice de Noi.md., en Moldavie

En soulignant les initiatives de tourisme durable, la tournée médiatique a contribué à la compréhension mondiale de l'engagement de la Chine envers la conservation de l'environnement et le développement durable.

