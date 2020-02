China Mobile International choisit eStruxture pour faire son entrée sur le marché montréalais

Le fournisseur mondial de services réseau offrira un accès réseau au centre de données MTL-1 d'eStruxture

MONTRÉAL, le 26 févr. 2020 /CNW/ - eStruxture, le plus important fournisseur canadien de services réseau et de centres de données infonuagiques neutres, annonce son partenariat avec China Mobile International (CMI), un géant des télécommunications établi à Hong Kong qui offre des services et des solutions de télécommunications à l'échelle mondiale aux entreprises, aux transporteurs et aux utilisateurs de téléphones mobiles. L'ajout de CMI à l'écosystème réseau d'eStruxture s'inscrit dans la stratégie d'ensemble de cette dernière, qui est d'en offrir davantage aux clients - davantage d'emplacements, de capacité et de connexions - et de les faire jouir d'une qualité de service et d'expérience remarquable.

Grâce à sa gamme de solutions de connectivité, eStruxture offre aux clients un accès direct et sûr à une vaste communauté de fournisseurs, d'opérateurs, d'entreprises, de fournisseurs de services infonuagiques et de logiciel-service. La grande concentration d'opérateurs permet aux clients de réduire leurs coûts de bande passante, en plus de profiter d'une amélioration de la sécurité et d'un réseau performant à grande portée.

Le déploiement de CMI en partenariat avec eStruxture constitue la première présence du fournisseur dans un centre de données à Montréal. Son réseau mondial en pleine croissance répond à la demande croissante de connectivité des multinationales d'Asie-Pacifique et d'Amérique du Nord, qui s'inscrit plus largement dans un contexte de mondialisation numérique. Les clients d'eStruxture peuvent désormais profiter de la connectivité à haute vitesse de l'importante infrastructure mondiale de CMI pour leurs besoins en communications mobiles et en infonuagique.

« Au moment de choisir un centre de données en vue de notre entrée dans le marché montréalais, nous voulions nous assurer que notre partenariat avec un opérateur correspondait à notre vision de l'expérience numérique que nous souhaitons offrir à nos clients, c'est-à-dire transparente et sans soucis. » C'est en ces termes que Kai Wang, le directeur général de CMI, décrit le partenariat. « eStruxture fait désormais partie intégrante de notre réseau mondial de plus en plus étendu, et nous sommes convaincus que notre écosystème saura s'intégrer naturellement à leur centre de données, car nous offrons nos services haut de gamme à un nombre croissant d'entreprises. »

« Nous sommes honorés que CMI ait choisi eStruxture pour son premier centre de données à Montréal », ajoute Todd Coleman, président et chef de la direction d'eStruxture. « À titre de chefs de file du marché montréalais, nous faisons de notre mieux pour favoriser les partenariats mutuellement bénéfiques comme ceux-ci, où une entreprise de renom comme CMI, dont l'approche axée sur le client s'apparente à la nôtre, peut se joindre à notre écosystème de fournisseurs de réseaux en constante augmentation. »

À propos d'eStruxture :

eStruxture fournit des services réseau et de centres de données infonuagiques neutres dont la capacité, le rendement et la souplesse permettent d'exécuter les applications modernes et exigeantes des entreprises. Elles offrent aussi la marge de manœuvre nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles dans les processus d'affaires. La société, dont le siège social est situé à Montréal, fournit un accès à un écosystème de plus de 900 clients qui font confiance à ses infrastructures essentielles et à son service de soutien axé sur la clientèle. Parmi ces clients figurent des exploitants, des fournisseurs de services infonuagiques, des entreprises médiatiques, des créateurs de contenu, des fournisseurs de services financiers et des sociétés. eStruxture offre des services de colocation, de nuage privé, de bande passante, de sécurité et de soutien de même que des services gérés à des clients de diverses tailles.

Pour en savoir plus, visitez le site www.estruxture.com. Suivez-nous sur Twitter @estruxture et LinkedIn www.linkedin.com/company/estruxture/.

À propos de China Mobile International :

China Mobile International Limited (CMI) est une filiale en propriété exclusive de China Mobile. China Mobile est aujourd'hui le plus grand opérateur de télécommunications du monde, comme en témoignent l'étendue de son réseau et son nombre d'abonnés, et s'avère un joueur de premier plan en matière de capitalisation boursière et de valeur de la marque. Afin d'améliorer ses services pour répondre à la demande croissante des clients dans le marché mondial des télécommunications, China Mobile a créé en décembre 2010 une filiale, CMI, dont l'objectif premier est l'exploitation des affaires internationales. CMI tire ainsi parti du soutien important de China Mobile pour fournir une gamme impressionnante de services de télécommunication à l'échelle mondiale, notamment des services d'IDD, d'itinérance, d'Internet, de services pour multinationales et de commerce à valeur ajoutée dans le monde entier. La filiale, dont le siège social est à Hong Kong, a étendu sa présence dans 22 pays couvrant différentes régions. Pour en savoir plus, visitez le site https://www.cmi.chinamobile.com/en. Suivez-nous sur LinkedIn https://www.linkedin.com/company/china-mobile-international-limited/.

SOURCE eStruxture

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Angela Adam, 1 866 695-3629, [email protected] ; James McCarthy, 416 305-3286, [email protected]