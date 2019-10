QUÉBEC, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Chien mondain, la référence en mode canine, lance sa toute nouvelle marque de manteaux et d'accessoires tendance. Les vêtements d'hiver sont en forte demande pour protéger les chiens des rigueurs de l'hiver et cette collection exclusive s'inscrit dans la volonté d'offrir aux propriétaires de chiens québécois des produits de qualité, fashion et à prix abordables. Toutes les races canines de 3 à 120 livres, trouveront le manteau qui répond à leur degré d'activité que ce soit pour la vie urbaine ou pour les activités sportives en compagnie de leurs maîtres.

Chien mondain sort sa propre ligne de vêtements et d'accessoires.

Une collection hivernale créée pour nos chiens québécois!

Les manteaux isolants de la collection Chien mondain contre les froids nordiques, ont été désignés pour une protection maximale afin de garder pitou propre et au sec. Les propriétaires seront satisfaits par des cols plus hauts, des tissus matelassés qui respirent des harnais intégrés, des mélanges de texture souple pour le confort, des manteaux qui couvrent entièrement le corps et bien plus encore!

Une expertise acquise depuis plus de 5 ans

« Après plus de 5 ans d'expérience, développer une ligne qui répond davantage aux exigences des chiens Québécois et de notre température est devenu un incontournable. Ce qui fait bien sur l'animal, ce qui est chaud et ce qui est aimé par nos clients en termes de look fait maintenant partie de l'expertise de l'équipe de Chien mondain. Et nous sommes heureux de pouvoir enfin offrir nos propres modèles désignés au Québec et fait sur mesure pour notre clientèle », mentionne Annick Marchand, propriétaire de Chien mondain.

Des accessoires griffés Chien mondain

Chien mondain offre également sa marque maison en proposant des accessoires branchés tels des colliers, des laisses, des hoodies, des chandails, bols, jouets, etc. pour répondre aux besoins quotidiens des chiens et de leurs maîtres, et ce, à des prix ultra compétitifs. Les accessoires sont offerts à partir de 9.99$ à 29.99$.

La collection est disponible dans les 2 boutiques Chien mondain au Centre Rockland, Montréal et à Place de la Cité, Québec. Elle est en ligne sur le site web de Chien mondain www.chienmondain.com et sur Facebook. Les manteaux sont offerts à partir de 49.99$ jusqu'à 69.99$ pour les grands chiens.

