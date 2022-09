24 lits permanents sont offerts aux femmes en situation d'itinérance

MONTRÉAL, le 15 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Chez Doris inaugure ce matin, sur la rue Chomedey, à Montréal, son nouveau refuge de nuit pour femmes en situation d'itinérance. Avec ce nouvel établissement, Chez Doris continue de répondre aux besoins grandissants des femmes vulnérables et devient ainsi l'une des organisations les plus diversifiées au Québec en matière d'offre de services, d'offres d'hébergement, de lieux et de clientèles desservies. L'inauguration du refuge de nuit est un moment charnière dans l'histoire de l'organisme, qui célèbre cette année son 45e anniversaire.

Carole Croteau, Directrice finance et administration – Immobilier, TFI International Inc. et Présidente du conseil d’administration, Chez Doris; Paul Marchand, Directeur général et président, Fondation Doggone; Susan Avon, Directrice et secrétaire, Fondation Doggone; Elizabeth Wirth, Présidente de M.F. Wirth Rail Corp et coprésidente de la campagne Chez Doris, Jour et nuit; Benoit Dorais, Vice-Président, responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques au comité exécutif, Ville de Montréal; François Carrier, Directeur général et Chef, Financement aux sociétés, Desjardins Marché des capitaux, et coprésident de la campagne Chez Doris, Jour et nuit; Marina Boulos-Winton, Directrice générale, Chez Doris (Groupe CNW/Chez Doris)

La plus importante campagne de financement à vie de Chez Doris, Chez Doris, Jour et nuit, a permis à l'organisme d'amasser plus de 15 millions de dollars. Les fonds ont permis à Chez Doris de financer la conversion d'une maison de ville en refuge de nuit ainsi que d'ouvrir, en 2023, une résidence permanente de 26 appartements locatifs abordables pour les femmes en situation de précarité.

Contrer la crise du logement

La directrice générale du refuge Chez Doris, Marina Boulos-Winton, indique que les besoins de la communauté augmentent et que le refuge de nuit ne répondra qu'à une fraction de ceux des femmes en situation d'itinérance. « Nous avons facilement vu plus de 1 600 femmes sans adresse fixe dans les deux dernières années. Nous observons une augmentation constante de femmes à la recherche d'endroits sains et sécuritaires pour passer la nuit et une hausse des demandes d'aide pour trouver un logement. Notre nouveau refuge nous permettra d'atteindre les femmes vulnérables là où elles se trouvent, 24 heures sur 24, 365 jours par année », souligne Marina Boulos-Winton. Au cours de ce dernier exercice financier, Chez Doris a accueilli plus de 1 500 femmes et servi un total de 41 539 repas.

Benoit Dorais, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière et des affaires juridiques, était présent à l'événement. « Je tiens à féliciter et remercier la Fondation du refuge pour femmes Chez Doris, les donateurs, les bénévoles et le personnel de l'organisme. Dans un contexte de difficultés grandissantes en matière d'itinérance, Chez Doris offre une aide essentielle à ces femmes en difficulté. La Fondation a pu transformer, rénover et agrandir l'immeuble qu'elle avait acquis, en partie grâce à une aide financière de 1.88 M$ de la Ville de Montréal. Ce résultat est le fruit d'une étroite collaboration entre la Ville et les organismes qui interviennent auprès des personnes qui sont en situation ou à risque d'itinérance. En leur offrant une solution d'hébergement, Chez Doris pourra constituer un premier maillon dans la chaîne de l'habitation pour des personnes marginalisées et permettre le début d'une trajectoire résidentielle menant à une réinsertion sociale », a déclaré M. Dorais.

8760 nuitées par année

Dès le 19 septembre prochain, le refuge de nuit pourra accueillir 24 femmes par nuit pour un total de 8 760 nuitées par année. Les femmes pourront bénéficier d'un environnement sécuritaire et accueillant où leurs animaux de compagnie seront acceptés. Par ailleurs, elles auront accès à un vestiaire, des douches, une buanderie, une cuisinette et une salle de séjour, en plus de disposer des services du centre de jour situé de l'autre côté de la rue. Construits en pleine crise sanitaire, les lits ont été pensés de manière à minimiser la proximité entre les résidentes et à leur offrir une plus grande intimité. Situé en face de son refuge de jour, tout près du Square Cabot, le refuge de nuit baptisé en l'honneur d'Elspeth McConnell (1931-2017), philanthrope et fondatrice de la Fondation Doggone, l'une des instances donatrices majeures de la campagne.

« Nous sommes honorés de contribuer à répondre aux besoins des femmes vulnérables et plus encore dans un domaine qui nécessite de développer des services à leur intention. Ce nouvel espace leur offrira un refuge et leur permettra, nous l'espérons, de s'intégrer avec succès, un jour à la société », mentionne Paul Marchand, directeur général et président de la Fondation Doggone.

À propos de Chez Doris

Fondé en 1977, Chez Doris offre des services et des programmes pour répondre aux besoins les plus élémentaires et immédiats des femmes en matière d'itinérance, de pauvreté, de maladie mentale et/ou de toxicomanie. C'est le seul refuge de jour pour femmes à Montréal ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les services comprennent : déjeuner, dîner et souper; accès aux douches, aux produits hygiéniques et à un vestiaire; sacs de nourriture d'urgence; lits de répit; services d'informations et de références; un programme de gestion financière; un programme d'aide aux Inuits; un service de placement en logement; services de santé et de santé mentale; services juridiques; service de préparation de déclarations de revenus, ainsi que des programmes d'intégration éducative et sociorécréative. Pour en savoir plus www.chezdoris.org.

