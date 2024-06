Cherry Health : une plateforme d'emploi révolutionnaire pour les professionnels de la vue au Québec

MONTRÉAL, le 18 juin 2024 /CNW/ - Cherry Health est fière d'annoncer l'expansion de sa plateforme d'emplois pour le secteur de la santé à la communauté optométrique, actuellement en phase de lancement au Québec. Cette plateforme redéfinit les standards et se distingue des autres sites d'emplois actuellement disponibles, offrant aux professionnels de la vue une solution véritablement unique. La cerise sur le gâteau: la plateforme est disponible via une application pour téléphone intelligent ainsi qu'une version pour ordinateur, permettant une communication plus rapide et efficace entre les optométristes et les employeurs. En outre, la plateforme offre une flexibilité inégalée pour les professionnels en quête de nouvelles opportunités, qu'elles soient à long terme ou à court terme.

Cherry Health est un leader technologique dans le domaine de la santé de l'économie collaborative contribuant à trouver des solutions durables afin de pallier aux besoins de main-d'œuvre du monde médical. Tout comme d'autres secteurs du monde de la santé, la pénurie de main d'œuvre se fait également ressentir en optométrie. Aujourd'hui, Cherry Health permet maintenant aux optométristes de trouver des opportunités de travail flexibles adaptées à leur mode de vie, tout en répondant efficacement aux besoins des soins visuels des Canadiennes et Canadiens partout au Canada.

Une plateforme adaptée aux besoins modernes

Cherry Health offre une interface intuitive et des fonctionnalités sur mesure qui répondent aux besoins spécifiques des optométristes indépendants et licenciés. En mettant l'accent sur la transparence concernant les informations que les optométristes souhaitent connaître de leur futur employeur, telles que la rémunération, la flexibilité et plus encore. Cherry Health est la plateforme idéale pour tous les professionnels de la vue cherchant à diversifier et enrichir leur carrière tout en contribuant efficacement aux besoins de soins visuels à travers le Québec.

Contribuer à une cause noble

Avec plus de 350 mandats ponctuels et emplois à combler dans le secteur de l'optométrie au Québec, dont la grande majorité en région, une telle initiative moderne ne pourra qu'améliorer l'accès aux soins de la vue partout au pays, favorisant la santé visuelle des québécois et québécoises.

Des partenaires déjà au rendez-vous

Des leaders de l'industrie tels que New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et IRIS figurent parmi les premiers utilisateurs de la plateforme en cette phase de lancement. Leur engagement envers Cherry Health témoigne de la valeur et de la confiance que ce service apporte à la communauté optométrique.

Un outil pour tout le monde

Que vous soyez un.e optométriste à la recherche de flexibilité dans votre travail ou un.e professionnel.le motivé.e désirant consolider son statut de travailleur autonome, Cherry Health est conçu pour vous connecter à l'opportunité idéale et à l'employeur qui vous convient.

Pour découvrir toutes les fonctionnalités que Cherry Health offre aux travailleurs du domaine de l'optométrie, vous pouvez télécharger l'application Cherry health sur l' App store ou le Google store , ou vous pouvez également consulter le site web de Cherry Health .

À propos de Cherry Health

Cherry Health est le réseau médical connaissant la croissance la plus rapide au Canada et dont l'objectif principal est de résoudre la crise de main d'œuvre dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, Cherry Health met en relation plus de 10 000 médecins et cliniciens, ainsi que plus de 5 000 cliniques, avec plus de 15 000 offres d'emploi à travers le Canada, en plus d'accueillir chaque jour de nouveaux professionnels de la santé. Cherry Health a pour mission d'aider à maintenir les établissements de santé ouverts, d'offrir aux régions la possibilité d'entrer en contact avec des professionnels de la santé remplaçants et des chercheurs d'emploi permanents, et de lutter contre l'épuisement professionnel dans le domaine médical. Cherry Health a été fondée par les docteurs Jordan Vollrath et Maximilian Kerz en 2020 et a bénéficié d'une bourse d'innovation de l'Association médicale canadienne pour démarrer l'entreprise.

À propos du Groupe Vision New Look

Groupe Vision New Look est le plus grand groupe d'optique au Canada, et se développe rapidement aux États-Unis depuis son acquisition d'Edward Beiner en mars 2020 et de son partenariat avec Black Optical en 2021. Groupe Vision New Look dispose d'un réseau de 489 magasins opérant principalement sous les bannières IRIS, New Look, Vogue Optical, Greiche & Scaff et Edward Beiner et d'un laboratoire utilisant des technologies de pointe. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site Web www.newlookvision.ca .

SOURCE Cherry Health

Pour toute demande médias : Jennifer Ahken, EGS PR, [email protected], 514-952-2072