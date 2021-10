En ce qui concerne la satisfaction à l'égard de l'utilisation des produits, le modèle HAVAL H6 occupe la première place dans la catégorie des VUS compacts d'une valeur de 100 000 à 150 000 RMB évalués par le CACSI. Le HAVAL DAGOU et le WEY Mocha (pour le marché chinois) ont remporté les grands honneurs dans la catégorie « Market Spotlight SUV 2021 ». De plus, pour ce qui est de la satisfaction à l'égard du service associé aux produits, les modèles WEY et HAVAL occupent le haut du classement dans le cadre de l'évaluation du service des ventes, y compris les services avant-vente, avant la fin de la transaction et après-vente.

Le CACSI a mené sa première évaluation il y a vingt ans. Il est accrédité par la CHINA ASSOCIATION FOR QUALITY, une agence faisant figure d'autorité dans le domaine des tests et des évaluations en Chine qui utilise un modèle de traitement de données avancé et unifié pour l'évaluation de produits à l'échelle mondiale. Les résultats des tests et des évaluations fournissent non seulement une référence positive pour les achats de véhicules des clients, mais ils aident également les entreprises automobiles à améliorer la qualité de leurs produits.

Voici la déclaration de Kong Lingbin, directeur du service après-vente de GWM, lors de l'événement Overseas Distributors Online Conference qui a eu lieu en août dernier : « Seule la connaissance des besoins des clients peut nous aider à créer des produits et des services qui ont une âme. »

Pour répondre aux demandes des différents types d'utilisateurs à l'échelle mondiale, GWM se consacre à la mise à niveau de ses produits et à l'amélioration de la qualité de ses services au sein de nombreux marchés dans le monde. En juin dernier, l'entreprise a lancé en Russie la camionnette haut de gamme GWM POER, qui a reçu les éloges d'un grand nombre d'utilisateurs locaux.

« J'étais très satisfait de la qualité et de l'expérience de conduite de GWM POER. La combinaison parfaite d'un moteur diesel de 2 L et d'une boîte de vitesses automatique ZF 8AT favorise l'accélération dans toutes les conditions. Lors de la conduite sur une route en asphalte, le GWM POER est aussi confortable qu'un VUS », a déclaré un utilisateur après avoir fait un essai routier.

Sur le marché thaïlandais, GWM a collaboré avec NIDA Poll, une agence de sondage faisant autorité en vue de lancer l'événement « Listening to the Voice of Thai Customers » dans l'objectif de mieux comprendre les besoins des consommateurs et d'améliorer la satisfaction des clients à l'égard de la qualité de ses services. Cet événement a attiré des milliers de clients locaux qui ont pu interagir avec le personnel sur place. Par la suite, GWM a mis à niveau la disposition de ses canaux pour résoudre les difficultés liées à l'obtention des commentaires des clients au sujet de ses modèles. À l'heure actuelle, GWM a mis sur pied de nombreuses nouvelles boutiques axées sur l'expérience dans les centres commerciaux et les salles d'exposition en milieu urbain, en plus d'ouvrir un centre axé sur l'expérience de l'utilisateur à Bangkok.

De plus, pour permettre aux clients d'en apprendre davantage sur ses produits, GWM a créé des salles d'exposition mobiles dans différents centres commerciaux en Afrique du Sud, en plus d'offrir son service de test de conduite virtuel en Australie.

Voici la déclaration de Liu Xiangshang, vice-président de GWM : « Ce n'est qu'en répondant aux besoins de nos clients et en offrant d'excellentes expériences de service que nous pourrons conquérir le marché mondial. »

