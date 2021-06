Cher CH: Molson Export projette d'immenses messages d'encouragement de la part des partisans du Canadiens, en pleine ville de Montréal

Ce geste de la part de Molson Export a pour but de célébrer les vrais partisans du Canadiens de Montréal et de mettre en évidence leur soutien constant pour l'équipe. Pour souligner la relation de longue date entre Molson Export et les Canadiens de Montréal, la brasserie emblématique s'est illuminée de bleu, blanc et rouge, ainsi que de commentaires Instagram envoyés par les partisans des Canadiens pour encourager l'équipe dans sa quête de la Coupe Stanley.

