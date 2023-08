CHENGDU, Chine, 9 août 2023 /CNW/ - Un reportage de Xinhua : Le 8 août, alors que les représentants de la Fédération internationale des sports universitaires (FISU) et le maire de Chengdu remettaient le drapeau aux représentants de la prochaine ville hôte, Rhin-Ruhr, en Allemagne, des feux d'artifice ont illuminé le ciel de Chengdu Open Air Music Park où a eu lieu la cérémonie de clôture, marquant ainsi officiellement la fin des Jeux de la FISU qui ont duré 12 jours à Chengdu. Au total, 6 500 athlètes ont participé à la compétition et, comme le résume si bien le thème de l'événement, Chengdu leur a permis de réaliser leurs rêves.

Cérémonie de remise du drapeau de la FISU. (PRNewsfoto/Xinhua) Un athlète étranger apprend à fabriquer un cerf-volant au Centre d’expériences interactives du village des Jeux de la FISU de Chengdu. (PRNewsfoto/Xinhua)

« Chengdu a été le tremplin dans la réalisation de mes rêves », a raconté le gardien de but de l'équipe japonaise Ayumu Kinoshita en sortant de la piscine où se sont tenus les matchs de water-polo masculin. Il s'agissait de la première participation à une compétition internationale pour Ayumu Kinoshita et ses coéquipiers qui ne se sont pas retrouvés parmi les meilleurs, mais, comme nous l'a expliqué Ayumu Kinoshita, « Chaque équipe a ses propres forces. Les compétitions me permettent de comparer nos performances et me motivent dans la poursuite de mes objectifs. À l'avenir, je souhaite devenir entraîneur de water-polo et promouvoir ce sport ».

De son côté, l'athlète thaïlandaise de taekwondo Panipak Wongpattanakit a vu son travail acharné porter ses fruits à Chengdu, puisqu'elle a remporté la médaille d'or dans la catégorie des femmes de moins de 49 kg. « À Chengdu, j'ai réalisé mon rêve qui était de gagner la médaille d'or, et j'en suis très heureuse. Je tiens à remercier les organisateurs d'avoir mis à disposition des installations aussi exceptionnelles », a-t-elle dit.

En accueillant les Jeux universitaires mondiaux, Chengdu, la capitale de la province du Sichuan et une ville de l'arrière-pays occidental de la Chine, a occupé le devant de la scène. Les superbes couleurs qui la caractérisent, ses charmes chinois uniques et la verve du bashu ont fasciné les gens de divers pays et régions du monde.

Pendant les Jeux de la FISU à Chengdu, la fondue post-compétition était un moment joyeux et populaire parmi les jeunes participants du monde entier. L'athlète malaisienne Hui Ling Tammy tan, n'a pas caché son amour pour cette spécialité du Sichuan : « J'aime la fondue autant que la passion des gens de Chengdu. »

Emblème ultime de la Chine, le panda géant et son caractère à la fois doux, paisible et courageux incarnent de manière harmonieuse l'ouverture et l'inclusivité tout en alliant la vigueur et la grâce qui caractérisent la culture chinoise traditionnelle. « J'ai la chance d'avoir vu des pandas géants de mes propres yeux et ils sont absolument adorables », s'est exclamé Pavel Schbjbal, un tireur sportif tchèque. Les pandas géants l'ont tellement étonné et marqué lors de sa visite à Chengdu, qu'il n'a même pas mentionné la médaille qu'il a gagnée. Des 11 expériences de tourisme culturel urbain du programme de loisirs à Chengdu organisé par le service de travail urbain du comité exécutif des Jeux de la FISU de Chengdu, la visite de la base du panda géant était presque toujours complète.

« Les athlètes de tous les pays (et de toutes les régions) travaillent fort sur le terrain tout en favorisant les échanges hors terrain. Les interactions entre les différentes cultures sont importantes. En effet, chacun rentre dans son pays avec des histoires à raconter, permettant à un nombre croissant de personnes dans le monde entier d'apprendre à mieux connaître Chengdu et à mieux comprendre la Chine. C'est ça la magie des Jeux de la FISU », a déclaré Leonz Eder, président par intérim de la FISU lors d'un entretien.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2182434/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2182435/2.jpg

SOURCE Xinhua

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Zi Cong Huang, [email protected]