ChemPoint(MD) annonce une nouvelle collaboration avec la CFS Amérique du Nord et son antioxydant Xtendra BHT

Rick Hoener, vice-président mondial et directeur général de ChemPoint, a déclaré : « Nous sommes ravis d'étendre notre réseau de fournisseurs à CFS. Le Xtendra BHT, fabriqué par Camlin Fine Sciences, Ltd., complète notre portefeuille actuel d'agents de conservation et d'antioxydants, et l'équipe de CFS est bien placée pour répondre aux besoins des marchés actuels en pleine croissance des aliments et des soins personnels. Ce partenariat permettra également de répondre aux besoins changeants des applications industrielles qui nécessitent un antioxydant polyvalent. »

Le BHT est un antioxydant pour les applications alimentaires et aide à assurer l'efficacité des graisses et des huiles en assurant la stabilité des produits de boulangerie, des céréales et des matériaux d'emballage. Le BHT est approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis, ainsi que par les autorités kasher et halal pour une utilisation dans les aliments et les applications de contact alimentaire.

Pour les applications industrielles, le BHT aide à éviter la dégradation et la décoloration des plastiques, des revêtements, des encres et des pigments, ainsi qu'à stabiliser les polymères exposés à des températures élevées et à la lumière ultraviolette (UV).

ChemPoint offre une expertise technique dans de multiples industries. Grâce à sa maîtrise du marketing et à sa compréhension approfondie des besoins de ses clients, l'entreprise aide des produits comme Xtendra BHT à atteindre de nouveaux marchés et de nouvelles applications, soutenant ainsi sa croissance.

Jennifer Igou, directrice générale, CFS Amérique du Nord, LLC a ajouté : « Nous voyons une valeur énorme dans les capacités numériques de ChemPoint et la croissance vers de nouvelles applications et de nouveaux espaces de marché. Nous sommes impatients de tirer parti des forces de leur organisation pour desservir l'espace commercial nord-américain avec Xtendra BHT. En tant que chef de file mondial dans la production d'antioxydants traditionnels, CFS s'engage à produire la meilleure qualité pour nos clients. »

Pour en savoir plus, consultez le site chempoint.com.

À propos de Camlin Fine SciencesMD

CFS est un fournisseur d'ingrédients de haute qualité, notamment de solutions de durée de conservation, d'ingrédients aromatiques, de produits de santé et de bien-être et de produits chimiques de performance. Son siège social mondial est situé à Mumbai, en Inde, et ses filiales sont situées en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Avec plus de 30 ans de service à la clientèle, nous avons appris que chacun a un besoin unique et doit donc nécessiter une solution unique. Notre expertise mondiale, nos connaissances locales et notre savoir-faire technique nous permettent de répondre aux besoins! Pour en savoir plus, consultez notre site Web : www.camlinfs.com .

À propos de ChemPointMD

ChemPoint.com, Inc., filiale en propriété exclusive d'Univar Solutions Inc., est une entreprise de distribution unique qui offre des services de marketing et de vente de produits chimiques fins et spécialisés en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine. L'entreprise entretient des relations exclusives avec des fabricants de premier plan, offrant des solutions sur mesure à plus de 90 fournisseurs partenaires et à plus de 200 gammes de produits à l'échelle mondiale. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site chempoint.com .

À propos d'Univar Solutions

Univar Solutions (NYSE: UNVR) est un important distributeur mondial d'ingrédients et de produits chimiques présentant un portefeuille de premier plan des principaux producteurs du monde. Misant sur le plus grand parc de véhicules de transport privé du secteur et la plus grande équipe des ventes techniques de l'industrie, son savoir-faire logistique sans pareil, ses connaissances approfondies en matière de marché et de réglementation, sa formulation et son développement de recettes et ses outils numériques de pointe, l'entreprise est bien placée pour offrir des solutions sur mesure et des services à valeur ajoutée à un large éventail de marchés, d'industries et d'applications. Tout en remplissant son objectif de contribuer à maintenir les communautés en bonne santé, nourries, propres et sûres, Univar Solutions s'engage à aider les clients et les fournisseurs à innover et à se concentrer sur la croissance commune. Pour en savoir plus, visitez univarsolutions.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué comprend certains énoncés relatifs à des événements futurs et à nos intentions, croyances, attentes et prévisions pour l'avenir, lesquels constituent des « énoncés prospectifs » au sens de l'article 27A de la Securities Act de 1933 et de l'article 21E de la Securities Exchange Act de 1934 dans leur version modifiée. Ces énoncés prospectifs sont sujets à des risques et à des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre peuvent être indépendants de la volonté de la Société. Ces énoncés prospectifs supposent des risques et des incertitudes pouvant faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats attendus et des hypothèses. Une analyse détaillée de ces facteurs et incertitudes se trouve dans les documents déposés par l'entreprise auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Les facteurs potentiels qui pourraient affecter ces déclarations prospectives comprennent, entre autres : la propagation géographique ultime de la pandémie de COVID-19; la durée et la gravité de la pandémie de COVID-19; les mesures qui pourraient être prises par les autorités gouvernementales pour traiter ou autrement atténuer l'impact de la pandémie de COVID-19; les impacts négatifs potentiels de la pandémie de COVID-19 sur l'économie mondiale et sur nos clients et fournisseurs; l'impact global de la pandémie de COVID-19 sur nos activités, nos résultats d'exploitation et notre situation financière; d'autres fluctuations dans les conditions économiques générales, particulièrement dans la production industrielle et les demandes de nos clients; des changements significatifs dans les stratégies commerciales des producteurs ou dans les opérations de nos clients; des pressions concurrentielles accrues, y compris à la suite de la consolidation des concurrents; des changements significatifs dans le prix, la demande et la disponibilité des produits chimiques; nos niveaux d'endettement, les restrictions imposées par nos instruments de dette et notre capacité à obtenir des financements supplémentaires en cas de besoin; le large éventail de lois et de réglementations auxquelles nous sommes soumis, y compris les lois et réglementations étendues en matière d'environnement, de santé et de sécurité; une incapacité à intégrer les activités et les systèmes des sociétés que nous acquérons, y compris de Nexeo Solutions, Inc., ou de réaliser les avantages escomptés de telles acquisitions; des perturbations potentielles de l'activité et des violations de la sécurité, y compris des incidents de cybersécurité; une incapacité à générer un fonds de roulement suffisant; des augmentations des coûts de transport et de carburant et des changements dans notre relation avec les fournisseurs tiers; des accidents, des défaillances de sécurité, des dommages environnementaux, des problèmes de qualité et de responsabilité des produits et des rappels; des défaillances de livraison majeures ou systémiques impliquant notre réseau de distribution ou les produits que nous transportons; des risques opérationnels pour lesquels nous pourrions ne pas être assurés de manière adéquate; les litiges en cours et autres risques juridiques et réglementaires; les défis associés aux opérations internationales; l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et des devises; la dépréciation potentielle de l'écart d'acquisition positif; les responsabilités associées aux acquisitions, aux entreprises et aux investissements stratégiques; les développements négatifs affectant nos plans de retraite et les retraites multi-employeurs; les interruptions de travail associées à la partie syndiquée de notre main-d'œuvre; et les autres facteurs décrits dans les documents déposés par la Société auprès des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. Nous vous mettons en garde contre le fait que les renseignements prospectifs présentés dans ce communiqué ne sont pas une garantie d'événements ou de résultats futurs, et que les événements ou les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux qui sont présentés ou suggérés par les renseignements prospectifs contenus dans ce communiqué. De plus, les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de termes prospectifs comme « peut », « planifie », « cherche à », « fera », « s'attend à », « à l'intention de », « estime », « anticipe », « croit » ou « continue », ou les formes négatives ou d'autres variantes de ces expressions ou de termes semblables. Tous les renseignements prospectifs présentés dans le présent communiqué ne le sont qu'en date de ce communiqué, et la Société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser toute information prospective pour tenir compte des changements apportés aux hypothèses, à la suite d'événements imprévus ou autres, sauf si la loi l'exige.

