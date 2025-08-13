Chemins de Traverse : 10 ans d'expériences transformatrices avec les chevaux

SAINT-ANACLET (BAS-SAINT-LAURENT), QC, le 13 août 2025 /CNW/ - Depuis plus de dix ans, Chemins de traverse invite le public à vivre des expériences uniques auprès d'une harde de six chevaux en liberté, au cœur d'un site naturel préservé à quelques kilomètres de Rimouski. Quelles que soient les origines ou la distance parcourue, un séjour ici promet ressourcement, émerveillement et sens retrouvé.

Des guides puissants et bienveillants

Atelier avec les chevaux (Groupe CNW/Chemins de traverse)

Pour Laetitia Toanen, fondatrice et facilitatrice certifiée en Facilitated Equine Experiential Learning (FEEL), les chevaux sont à la fois guides et guérisseurs. Leur présence authentique agit comme un miroir bienveillant, révélant émotions et comportements. Sans jugement, ils offrent à chacun - adulte ou enfant - l'espace pour se sentir pleinement accueilli et reconnecté à soi.

Une offre d'expériences toute l'année

Les propositions de Chemins de traverse sont accessibles en toute saison, en solo, famille, couple ou groupe, et visent à ralentir, se recentrer et renouer avec le vivant.

Un cadre naturel exceptionnel

Le domaine s'étend sur un plateau forestier baigné par la lumière changeante du Saint-Laurent. Ce micro-écosystème riche en biodiversité offre un environnement idéal pour ralentir, éveiller ses sens et se reconnecter au vivant. Renards, aigles, sapins et ciel étoilé participent à l'immersion.

Dix ans de transformations positives

Au fil des années, Chemins de traverse a accueilli des centaines de participants, venus du Québec, d'Europe et d'ailleurs. Les effets rapportés vont de la libération du stress à un regain de confiance, en passant par la clarification des objectifs de vie ou un profond sentiment de paix.

« Les chevaux ne mentent jamais. Ils nous ramènent toujours à notre vérité intérieure, avec bienveillance », conclut Laetitia Toanen.

Pour en savoir plus : https://chemins-de-traverse.ca/ Sur facebook cheminsdetraverseetrituels

SOURCE Chemins de traverse

Contact média : Laetitia Toanen, Chemins de traverse, (418) 509 9589, [email protected], https://chemins-de-traverse.ca/