Chemins de Traverse : 10 ans d'expériences transformatrices avec les chevaux
13 août, 2025, 19:36 ET
SAINT-ANACLET (BAS-SAINT-LAURENT), QC, le 13 août 2025 /CNW/ - Depuis plus de dix ans, Chemins de traverse invite le public à vivre des expériences uniques auprès d'une harde de six chevaux en liberté, au cœur d'un site naturel préservé à quelques kilomètres de Rimouski. Quelles que soient les origines ou la distance parcourue, un séjour ici promet ressourcement, émerveillement et sens retrouvé.
Des guides puissants et bienveillants
Pour Laetitia Toanen, fondatrice et facilitatrice certifiée en Facilitated Equine Experiential Learning (FEEL), les chevaux sont à la fois guides et guérisseurs. Leur présence authentique agit comme un miroir bienveillant, révélant émotions et comportements. Sans jugement, ils offrent à chacun - adulte ou enfant - l'espace pour se sentir pleinement accueilli et reconnecté à soi.
Une offre d'expériences toute l'année
Les propositions de Chemins de traverse sont accessibles en toute saison, en solo, famille, couple ou groupe, et visent à ralentir, se recentrer et renouer avec le vivant.
- Dormir avec les chevaux : nuit insolite au plus près de la harde, sous les étoiles, en yourte, tipi ou abri rustique.
- Ateliers de connexion avec les chevaux : interactions à pied avec les chevaux pour développer conscience de soi, authenticité et gestion du stress.
- Accompagnement individuel : coaching sur mesure en présence des chevaux, pour explorer objectifs et défis personnels.
- Retraites immersives : séjours initiatiques en pleine nature, ponctués de rituels, marches méditatives et nuits à la belle étoile.
- Constellations familiales : mise en lumière des dynamiques familiales grâce à la sagesse et la neutralité des chevaux.
- Soins sur table avec les chevaux : séances de bien-être au cœur du troupeau, où chaque cheval apporte sa « médecine » unique.
Un cadre naturel exceptionnel
Le domaine s'étend sur un plateau forestier baigné par la lumière changeante du Saint-Laurent. Ce micro-écosystème riche en biodiversité offre un environnement idéal pour ralentir, éveiller ses sens et se reconnecter au vivant. Renards, aigles, sapins et ciel étoilé participent à l'immersion.
Dix ans de transformations positives
Au fil des années, Chemins de traverse a accueilli des centaines de participants, venus du Québec, d'Europe et d'ailleurs. Les effets rapportés vont de la libération du stress à un regain de confiance, en passant par la clarification des objectifs de vie ou un profond sentiment de paix.
« Les chevaux ne mentent jamais. Ils nous ramènent toujours à notre vérité intérieure, avec bienveillance », conclut Laetitia Toanen.
Pour en savoir plus : https://chemins-de-traverse.ca/ Sur facebook cheminsdetraverseetrituels
