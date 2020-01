Chemin de fer de la Gaspésie - Le gouvernement va de l'avant en 2020

RIMOUSKI, QC, le 17 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Comme il l'a promis, le gouvernement va de l'avant avec le projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie par l'entremise de la réalisation de travaux sur l'ensemble de la voie ferrée entre Matapédia et Gaspé. Ainsi, des travaux de construction et de réfection auront cours cette année entre Caplan et Port-Daniel-Gascons. De plus, dès cet été, les travaux d'ingénierie essentiels à la réhabilitation des infrastructures entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé seront amorcés.

Ces travaux prévus entre Caplan et Port-Daniel-Gascons s'ajoutent à ceux qui ont cours actuellement pour la reconstruction de deux ponts entre Matapédia et Caplan. Sur le deuxième tronçon, il est prévu de reconstruire totalement ou de réhabiliter 13 infrastructures ferroviaires.

Entre Port-Daniel-Gascons et Gaspé, les principaux travaux ciblés toucheront 21 infrastructures.

Citations

« Le gouvernement respecte son engagement de réhabiliter le chemin de fer de la Gaspésie. Cette réhabilitation permettra la reprise du transport de marchandises et de passagers sur l'ensemble du réseau qui relie Matapédia à Gaspé, et je m'en réjouis. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je suis ravie que le projet de réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie ait franchi une étape si importante. Notre gouvernement a à cœur le développement économique et touristique de la Gaspésie et il a respecté son engagement de voir le chemin de fer graduellement répondre aux besoins de la région. »

Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Un appel d'offres portant sur des travaux d'ingénierie sera lancé dans les prochains jours. D'autres appels d'offres seront publiés au cours de l'année afin de respecter l'échéancier, qui prévoit une mise en service progressive de 2021 à 2025.

Ces travaux visent à favoriser une mise en service progressive de la voie ferrée, à commencer, dès l'automne 2021, par l'achèvement des ponts présentement en construction à Cascapédia- Saint-Jules , pour terminer, en 2025, par une exploitation maximale de l'ensemble du chemin de fer de Matapédia à Gaspé.

, pour terminer, en 2025, par une exploitation maximale de l'ensemble du chemin de fer de Matapédia à Gaspé. Le projet progresse avec les travaux de reconstruction des deux ponts ferroviaires surplombant la rivière Cascapédia, entre Matapédia et Caplan . La mise en service de ces infrastructures viendra assurer une exploitation maximale de la voie ferrée pour l'automne 2021. Le transport de marchandises pourra être intensifié et mieux répondre aux besoins des entreprises de la région.

. La mise en service de ces infrastructures viendra assurer une exploitation maximale de la voie ferrée pour l'automne 2021. Le transport de marchandises pourra être intensifié et mieux répondre aux besoins des entreprises de la région. Le Ministère mène en parallèle des activités d'entretien de voie qui ont permis le remplacement de 110 000 traverses sur les 2 premiers tronçons entre Matapédia et Port-Daniel - Gascons .

Lien connexe

Réhabilitation du chemin de fer de la Gaspésie

SOURCE Cabinet du ministre des Transports

