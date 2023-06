Cette nouvelle initiative vise à mieux appuyer la réussite des sociétés de croissance en démarrage en leur offrant des gains d'efficience, des délais d'opération accélérés et une réduction des coûts pour les émetteurs

TORONTO, le 14 juin 2023 /CNW/ - La Bourse de croissance TSX (la « TSXV ») annonce aujourd'hui la prochaine étape de son initiative Faciliter le financement des entreprises, qui vise à renforcer le marché du capital de risque public canadien, fondement de l'écosystème de formation du capital du pays. Dans un nouveau rapport publié aujourd'hui, la TSXV présente plusieurs engagements importants en matière d'innovation et de croissance en vue d'améliorer l'expérience globale de ses parties prenantes et d'aider les nouvelles sociétés et les nouveaux investisseurs à entrer dans son écosystème. Le rapport intègre de précieux commentaires de parties prenantes des milieux du capital de risque recueillis à la suite d'un processus de consultation collaboratif approfondi.

« Il s'agit d'un jour important pour la TSXV : nous faisons connaître nos engagements et nos plans pour résoudre les difficultés immédiates des parties prenantes et pour renforcer le marché du capital de risque public dynamique et vital du Canada en vue de l'avenir », déclare Loui Anastasopoulos, chef de la direction de la Bourse de Toronto et chef, Activités globales de formation de capital, du Groupe TMX. « Faciliter le financement des entreprises est une composante essentielle de notre stratégie actuelle visant à stimuler l'évolution de notre écosystème original et vigoureux de formation de capital, à répondre aux besoins des parties prenantes d'aujourd'hui et à accentuer notre avantage concurrentiel au sein du cadre des marchés financiers où les frontières se font toujours moins nombreuses. »

Contexte de l'initiative

Le marché de capital de risque public canadien affiche un historique de croissance pour ses émetteurs et ses investisseurs et joue un rôle moteur pour la prospérité économique. Cependant, l'évolution rapide des marchés modernes se poursuit. Fidèle à l'objectif de l'entreprise, qui consiste à améliorer les marchés et à favoriser les idées audacieuses, la TSXV est déterminée à faire en sorte que le marché de capital de risque public canadien s'adapte afin de suivre l'évolution des besoins de ses parties prenantes. En 2022, l'entreprise a décidé d'accélérer l'évolution de son marché en cherchant des moyens d'abattre les obstacles et d'alléger les fardeaux restreignant l'accès au capital de risque public, d'élargir le bassin mondial d'émetteurs et d'investisseurs et de faire grandir l'ensemble de cet écosystème. La TSXV a ainsi entrepris un processus de consultation approfondi en collaborant étroitement avec des entrepreneurs, des investisseurs, des financiers, des avocats et des conseillers afin de déterminer les défis et les occasions prioritaires.

Tim Babcock, vice-président et chef de la Bourse de croissance TSX, ajoute : « Je tiens à remercier les centaines de répondants de l'ensemble de la collectivité pour leurs réponses franches et leur précieux appui tout au long du processus de consultation, ainsi que pour leur apport colossal dans la formation de ce rapport. Les progrès que nous avons réalisés jusqu'à présent dans certains des grands domaines prioritaires nous encouragent et nous sommes prêts pour le travail collaboratif qui nous attend en vue d'un changement positif et d'une réussite durable. »

Le rapport présente quatre engagements clés de laTSXV :

Mise en place d'un processus innovateur d'inscription accélérée à la TSXV permettant d'accélérer sensiblement les délais d'inscription et de mobilisation des capitaux pour les nouveaux candidats qualifiés à l'inscription à la cote

permettant d'accélérer sensiblement les délais d'inscription et de mobilisation des capitaux pour les nouveaux candidats qualifiés à l'inscription à la cote Accélération de la transformation numérique en cours de la Bourse en offrant aux émetteurs un accès accru aux produits, services et ressources numériques

en cours de la Bourse en offrant aux émetteurs un accès accru aux produits, services et ressources numériques Lancement de TSXV Sandbox , initiative de stimulation de l'innovation et de soutien à l'inscription de sociétés ou de structures d'opération originales

, initiative de stimulation de l'innovation et de soutien à l'inscription de sociétés ou de structures d'opération originales Évaluation du besoin et de l'intérêt pour un marché nouveau et nettement différencié complémentaire afin d'offrir à de nouvelles catégories de sociétés en démarrage, de gestionnaires de catégories d'actifs non traditionnels et d'investisseurs un accès aux marchés publics

Le rapport présente six autres engagements conçus de manière à rehausser la position de chef de file mondial de la TSXV en ce qui a trait au soutien de la réussite des PME cotées en bourse.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Faciliter le financement des entreprises, y compris le rapport intégral, visitez le https://ventureforward.tsx.com/fr/ .

Cérémonie d'ouverture des marchés

Des dirigeants du Groupe TMX seront présents en personne afin de souligner la parution du rapport en ouvrant les marchés de la Bourse de Toronto et de la Bourse de croissance TSX. L'événement aura lieu le 14 juin 2023 à 8 h 30 (HNE), à Toronto.

