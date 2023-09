Cheetos Canada annonce la commandite officielle des doigts de Simu Liu

Cheetos Canada révèle son premier partenariat avec une célébrité dont elle ne commandite que les doigts

TORONTO, le 12 sept. 2023 /CNW/ - Les stars de cinéma sont souvent l'égérie d'une marque... sauf si Cheetos est la marque en question. Aujourd'hui, la marque Cheetos, reconnue pour sa fameuse poudre orange, le Cheetle, lance sa nouvelle campagne intitulée Ambassadoigts. Elle fait ce qu'aucune autre marque n'a fait auparavant : commanditer les doigts d'une star de cinéma. Oui, vous avez bien lu. Ses doigts.

Cheetos Canada révèle son premier partenariat avec une célébrité dont elle ne commandite que les doigts (Groupe CNW/Cheetos Canada) Cheetos — Le commanditaire officiel des doigts de Simu Liu Cheetos — Le commanditaire officiel des doigts de Simu Liu

Que vous mangiez des grignotines Cheetos Soufflés ou Cheetos Croquants ou du maïs soufflé Cheetos, vous savez qu'il est impossible d'en déguster sans avoir les doigts recouverts de la fameuse poudre orange. Cet aspect fait tellement partie intégrante de l'expérience Cheetos que le Cheetle a désormais droit à sa définition dans Dictionary.com .

Poursuivant ses efforts pour introduire le Cheetle dans le vocabulaire, Cheetos Canada a décidé de revisiter le partenariat classique avec une star comme elle seule sait le faire, dans une parodie qui vient casser les codes : la marque commandite uniquement les doigts de la star canadienne Simu Liu. Pour Cheetos, Liu est le porte-parole idéal : il a un sens du punch impeccable, un sens de l'humour remarquable, et surtout, il a des mains formidables.

« J'ai toujours aimé les grignotines Cheetos, justement parce que c'est un peu salissant », dit Liu. « Quand tu en manges, tu sais que d'avoir les doigts recouverts de la poudre orange, le Cheetle, c'est la meilleure partie de l'expérience. C'est donc avec grand honneur que, grâce à mes doigts, je permets au Cheetle de briller partout au Canada, tel qu'il le mérite. »

Cette commandite de doigts est la plus récente réalisation rendant hommage au Cheetle de Cheetos Canada, mais ce n'est pas la première. En 2022, la poudre orange a fait parler d'elle dans les médias internationaux lorsque la marque a installé une statue géante représentant des doigts recouverts de Cheetle dans la ville de Cheadle, qui porte bien son nom, en Alberta. La réaction a été bien au-delà des attentes : de nombreuses personnes ont même traversé le pays pour voir la statue en vrai, ce qui démontre la portée de leur amour pour la marque et sa fameuse poudre orange. Cette année, la commandite de doigts de Cheetos pousse le concept encore plus loin et place le Cheetle sous les feux de la rampe en le faisant apparaître sur les doigts de l'une des plus grandes stars au Canada.

« Nos amateurs et amatrices savent que d'avoir les doigts recouverts de Cheetle est un aspect incontournable, et délicieux, de l'expérience Cheetos », dit Jess Spaulding, directrice du marketing chez PepsiCo Canada. « C'est un énorme plaisir pour nous de célébrer le Cheetle avec Simu Liu, superstar canadienne. »

Vous désirez savoir ce que ça implique, une commandite de doigts, et souhaitez découvrir comment les mains de Simu se prêtent au jeu? Rendez-vous sur cheetosambassadoigts.ca/ pour en savoir plus. Gardez l'œil ouvert, vous apercevrez bientôt les doigts orange de Simu partout au pays, que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux, en affichage extérieur, et ce, en français, en anglais et en mandarin.

À propos de Cheetos®

Cheetos est une marque de collation préférée des Canadiennes et des Canadiens parmi les produits de Frito Lay Canada et l'une des marques phares de PepsiCo Canada. Partout où vous trouverez la marque Cheetos, attendez-vous à vous retrouver avec un peu de Cheetle sur les doigts. Pour en savoir plus sur la marque, visitez son site Web à http://www.cheetos.ca et son compte Instagram @CheetosCanada .

À propos de PepsiCo Canada Aliments

PepsiCo Canada Aliments regroupe Frito Lay Canada et Quaker Canada. L'entreprise emploie plus de 6000 Canadiennes et Canadiens et compte sept usines de fabrication, ainsi que des bureaux de vente et des centres de distribution répartis d'un océan à l'autre. Frito Lay Canada est le plus grand fabricant de grignotines au Canada, et sa gamme de produits comprend les marques Lay's, Doritos, Tostitos, Ruffles, Smartfood et Cheetos. La gamme Quaker regroupe un large éventail de céréales nourrissantes, de gruaux, de barres et collations de riz et de maïs, ainsi que des marques connues comme Quaker Life, Quaker Chewy, Croque Nature et Crispy Minis. Pour plus d'information, visitez le www.pepsico.ca .

SOURCE Cheetos Canada

Renseignements: Sara Lemmermeyer: [email protected]