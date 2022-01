TORONTO, le 18 janv. 2022 /CNW/ - Les Jeux olympiques de Beijing approchent à grands pas, et Cheerios met le pouvoir des encouragements entre les mains des amateurs de partout au Canada. Une fois de plus, les athlètes devront se passer des applaudissements des partisans canadiens et, plus que jamais, ils ressentent la pression et le stress de représenter notre pays. Afin d'aider Équipe Canada et de soutenir les athlètes canadiens dans leur quête de décrocher la médaille d'or, les cartes d'encouragement Cheerios passent au numérique. Pour la toute première fois, les boîtes de Cheerios au miel et aux noix, Multi Grain et les boîtes jaunes seront dotées d'un code QR invitant les amateurs à soumettre des encouragements numériques pour inspirer et motiver les athlètes d'Équipe Canada.

« Les partisans canadiens sont sans égal lorsqu'il est question des Jeux olympiques d'hiver », soutient Mark McMorris, double médaillé olympique en planche à neige et l'un des athlètes partenaires de Cheerios. « J'ai la chance de pouvoir représenter le Canada, et il est incroyable de savoir que tout le monde est à l'écoute et me soutient. Ce soutien me donne ma motivation ultime. Même s'ils ne peuvent pas être dans les gradins, savoir qu'ils me regardent et m'encouragent de la maison est un sentiment puissant. »

Les athlètes nous motivent, nous inspirent et nous divertissent, et en retour, les partisans ont le pouvoir de les aider à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est pourquoi, aux côtés de McMorris, Cheerios s'est associée aux athlètes d'hiver canadiens Sarah Nurse, Charles Hamelin, Piper Gilles et Paul Poirier, Connor McDavid et Jane Channell pour s'assurer qu'ils reçoivent -- eux et tous les athlètes d'Équipe Canada -- des mots d'encouragement, des messages de soutien et un appui positif de la part de leurs partisans.

« Derrière chaque athlète, il y a des milliers d'amateurs passionnés », affirme Jeevan Grewal, gestionnaire, Expérience de la marque, Céréales et collations, à General Mills Canada. « Au cours des 12 dernières années, nous avons favorisé l'établissement de liens entre les athlètes et les partisans grâce à notre programme de cartes d'encouragements. Cette année, nous voulions trouver un moyen d'approfondir ce lien et de permettre aux partisans de partager leur enthousiasme de nouvelles façons. Nous espérons qu'ils ressentent encore l'amour et le soutien de loin. »

COMMENT DEVENIR UN CHAMPION DE L'ENCOURAGEMENT

Recherchez des boîtes jaunes Cheerios, Cheerios au miel et aux noix et Cheerios Multi Grain spécialement marquées dans les épiceries du pays, jusqu'à épuisement des stocks; Scannez le code QR et plongez dans une expérience interactive. Vous pourrez jouer à des jeux interactifs, en apprendre davantage sur les athlètes et enfin envoyer vos encouragements écrits ou vidéo; Votre vidéo ou votre message sera envoyé directement aux athlètes et pourrait être partagé par Cheerios sur les médias sociaux.

ENVOYEZ VOS ENCOURAGEMENTS NUMÉRIQUES AVEC CHEERIOS

General Mills s'est associée à Blippar pour créer plusieurs expériences de réalité amplifiée (RA) pour certaines de ses marques les plus vendues. Les expériences de RA ont été lancées avec leur campagne d'encouragement à l'appui des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing.

La RA permet aux clients d'interagir avec le contenu de façon amusante. Pour rendre l'expérience aussi facile que possible, ils ont utilisé des codes QR sur le devant de l'emballage qui redirigent les clients vers une page de renvoi. Ils peuvent alors décider s'ils veulent en apprendre davantage sur les athlètes commandités par General Mills en 2022, participer à l'un des six jeux-questionnaires et jeux uniques entièrement interactifs ou envoyer un message d'encouragement aux athlètes.

La campagne fait l'objet d'une promotion sur les emballages, mais aussi par l'entremise de divers médias, y compris la télévision et les médias sociaux.

LE POUVOIR DES ENCOURAGEMENTS : UNE EXPÉRIENCE IMMERSIVE DANS LE VILLAGE OLYMPIQUE

Pour aller un peu plus loin, Cheerios transporte les encouragements des partisans jusqu'à Beijing grâce à un kiosque d'encouragements personnalisé installé dans le salon des athlètes de l'équipe canadienne au Village olympique de Beijing 2022. Cet espace unique sera recouvert de mots d'encouragement de la part des partisans de partout au pays. Dans le kiosque, les athlètes seront entourés d'encouragements : ils pourront les voir, les entendre et s'imprégner des messages et des vidéos envoyés par les amateurs canadiens.

PARTENARIAT ÉLARGI

Le Comité olympique canadien (COC) et la General Mills Canada Corporation, les céréales et les barres de céréales officielles d'Équipe Canada, ont également annoncé le renouvellement de leur partenariat jusqu'aux Jeux olympiques de 2028 à Los Angeles. Depuis plus d'une décennie, Cheerios incite les Canadiens à partager des mots d'encouragement et plus de 100 000 cartes d'encouragement ont été distribuées aux athlètes d'Équipe Canada.

« Aujourd'hui plus que jamais, les athlètes d'Équipe Canada ont besoin des encouragements des Canadiens de partout au pays alors qu'ils entament la dernière ligne droite vers les Jeux olympiques d'hiver, a déclaré Jacquie Ryan, chef de la marque et des affaires commerciales du COC et chef de la direction de la Fondation olympique canadienne. Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat de longue date avec General Mills et nous avons hâte de voir la nouvelle plateforme numérique interactive qui permettra aux amateurs et aux athlètes de se rapprocher et, bien sûr, de remplir nos armoires avec ces fameuses boîtes Cheerios. »

Pour en savoir plus sur le programme, consultez le site @CheeriosCA .

À propos de General Mills Canada Corporation

Fondée en 1954, General Mills Canada Corporation est basée à Mississauga, en Ontario. L'objectif de General Mills est de servir le monde en fabriquant des aliments que les gens aiment. Parmi ses produits les plus populaires figurent les céréales CheeriosMC et Honey Nut CheeriosMC, les collations Nature ValleyMC, les produits laitiers YoplaitMD et LibertéMD et les produits mexicains Old El PasoMC. General Mills Canada est fière de soutenir depuis longtemps Équipe Canada, les Annonceurs responsables en publicité pour enfants et Centraide.

*Marques de commerce de General Mills ou de ses sociétés affiliées

® Marques commerciales de YOPLAIT MARQUES S.N.C. (France) utilisées sous licence.

