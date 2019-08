Chaudière-Appalaches - Québec accorde près de 2 M$ à trois projets mettant en valeur le bois

SAINT-JEAN-PORT-JOLI, QC, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - Investir dans la construction de bâtiments non résidentiels en bois tout en favorisant l'innovation contribue à créer des emplois stimulants et à atteindre les objectifs du gouvernement du Québec en matière de lutte contre les changements climatiques. C'est pourquoi Québec annonce l'attribution d'une aide financière totalisant 1,98 M$ pour la réalisation de trois projets porteurs à Saint-Jean-Port-Joli.

Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, et la ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Mme Marie-Eve Proulx, ont confirmé les investissements aujourd'hui lors de leur passage à l'entreprise Art Massif Structure de bois inc.

Art Massif Structure de bois inc. recevra une aide financière pour deux projets et sera le fournisseur du matériau bois pour un troisième, qui consiste à construire une tour de l'innovation au Musée de la mémoire vivante. Art Massif se spécialise dans la fabrication de structures de bois lamellé-collé qui confèrent un caractère unique aux bâtiments.

L'entreprise procèdera à l'adaptation de son procédé de fabrication afin d'y intégrer la taille automatisée des connecteurs à tiges collées. Il s'agit d'un projet évalué à 3,9 M$ et pour lequel le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs accorde une aide financière de 1,5 M$ provenant du Programme Innovation Bois. Ce nouveau type de connecteur structural est l'aboutissement de quatre années de recherche et de développement, lequel a été réalisé en partenariat avec la Chaire industrielle de recherche sur la construction écoresponsable en bois de l'Université Laval. Le pour ce projet.

De surcroît, le Ministère financera un deuxième projet de l'entreprise pour une somme de 200 000 $ provenant du Programme de vitrine technologique pour les bâtiments et les solutions innovantes en bois (PVT), qui est financé par le Fonds vert. Cette contribution servira à la conception de grandes fermes de toit, fabriquées avec ses propres poutres lamellées-collées et assemblées à l'aide du connecteur à tiges collées. Ces poutres ont été utilisées pour l'agrandissement même de l'usine. Une subvention de 150 000 $ a également été accordée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation à l'entreprise dans le cadre du Programme innovation - Soutien aux projets d'innovation.

Tour de l'Innovation

Enfin, la Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé, mieux connue sous le nom de Musée de la mémoire vivante, procèdera sous peu à la construction de la Tour de l'Innovation. Toujours par l'entremise de son programme PVT, le Ministère lui accorde une aide financière de 133 000 $, financé par le Fond vert, soit la moitié de valeur totale du projet. La nouvelle construction haute de 60 mètres reposera sur une résille structurale de bois lamellé-collé et mettra également de l'avant l'utilisation de connecteurs à tiges collées mis au point par Art Massif.

Citations

« En appuyant les avancées en matière de construction en bois, le gouvernement respecte les priorités inscrites dans la Charte du bois et la Stratégie de développement de l'industrie québécoise des produits forestiers. Plus que jamais, nous souhaitons que le bois s'impose davantage dans la construction non résidentielle, et, du même coup, contribue à réduire l'empreinte carbone des bâtiments. Le Québec est fier d'innover en utilisant ses ressources naturelles, locales et renouvelables pour répondre à cet enjeu mondial. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

« L'utilisation du bois dans la construction non résidentielle contribue non seulement à la prospérité économique du Québec et de ses régions, mais aussi à la lutte contre les changements climatiques. Je salue l'ingéniosité de l'équipe d'Art Massif qui réussit à repousser les limites du possible en construction bois et félicite la Corporation pour le choix de ce matériau dans la réalisation de la Tour de l'Innovation qui deviendra un attrait remarquable dans le paysage. »

Mme Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional, et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

« En soutenant la réalisation de ces projets, nous faisons un pas de plus vers un monde plus sobre en carbone. En effet, construire des bâtiments en bois contribue à lutter contre les changements climatiques. C'est donc dire qu'en plus de contribuer à la modernisation de notre économie, nous créons de la richesse tout en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. Félicitations à Art Massif et à la Corporation pour l'utilisation d'une ressource durable dans leurs réalisations.»

M. Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

« L'investissement majeur que nous réalisons n'aurait pu être possible sans l'appui financier de partenaires comme le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Nous nous réjouissons que le Gouvernement du Québec appuie des entreprises comme Art Massif, engagées pour la valorisation du bois et l'innovation dans la construction. Nos efforts de recherches et développement contribuent au positionnement du Québec comme leader en fabrication de structure en bois d'ingénierie en Amérique du Nord, et nous en sommes très fiers. »

M. Steve Desrosiers, président, Art Massif Structure de bois inc.

« La Tour de l'innovation représente en soi deux grandes innovations. Sa structure est une résille faite de bois. Elle est aussi un prolongement extérieur du Musée de la mémoire vivante qui est voué à la personne. Elle est le résultat de la participation de la collectivité grâce à des témoignages au sujet de gens inspirants, d'entreprises et d'organismes innovants. Lesquels témoignages pourront être consultés dans la Tour et sur son site. »

Jean-Louis Chouinard, directeur général, Musée de la mémoire vivante (Corporation Philippe-Aubert-de-Gaspé)

Faits saillants

En adoptant la Charte du bois, le gouvernement s'est engagé à favoriser la construction de bâtiments non résidentiels et multifamiliaux en bois et à encourager l'exemplarité gouvernementale, la formation et la recherche de même que l'innovation dans le domaine.

Le Programme Innovation Bois est l'une des mesures phares de la Stratégie de développement de l'industrie québécoise des produits forestiers 2018-2023, permettant de relever les différents défis de l'industrie des produits forestiers.

Le Programme de vitrine technologique pour les bâtiments et les solutions innovantes en bois, qui est financé par le Fonds vert dans le cadre de l'action 19.4 du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques, vise à réduire les gaz à effet de serre en utilisant le bois en remplacement de matériaux dont l'empreinte de carbone est plus lourde, tout en développant des systèmes de construction et des solutions novatrices et avant-gardistes.

Le Programme Innovation a pour objectif appuyer les entreprises, en priorité les PME, dans la réalisation de leurs projets d'innovation ainsi que dans la commercialisation de leurs innovations. Le volet Soutien aux projets d'innovation vise notamment à les soutenir dans la planification de leur projet jusqu'à la précommercialisation de leur innovation et à favoriser une meilleure valorisation des résultats de recherche et des savoir-faire.

