Chaudière-Appalaches - Estrie - Modification des règles d'exploitation de l'orignal couvrant les zones de chasse 3 et 4 en Chaudière-Appalaches et en Estrie

QUÉBEC, le 25 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Afin d'assurer la pérennité des cheptels d'orignaux, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs informe la population qu'il apportera des changements, à l'automne 2019, aux règles d'exploitation de l'orignal dans les zones de chasse 3 et 4 réparties dans les régions de Chaudière-Appalaches et de l'Estrie.

L'analyse des données dont disposent les spécialistes du Ministère confirme que les cheptels de ces deux zones nécessitent une protection des femelles et des veaux afin d'accroître leur productivité.

Ainsi, la récolte des femelles orignal adultes (âgées de plus d'un an) et de leurs veaux sera interdite dans la zone de chasse 3 jusqu'à nouvel ordre. Le Ministère annonce également que les veaux de l'orignal seront aussi protégés dans la zone de chasse 4, tout comme les femelles adultes le sont depuis 2013. Dans ces deux zones, les chasseurs seront désormais autorisés à chasser seulement les animaux dont les bois mesurent au moins 10 cm.

Le Ministère a confiance que ces nouvelles modalités permettront un redressement de la situation. Il entend assurer la pérennité des cheptels d'orignaux du sud du Québec par un suivi rigoureux de leur évolution au cours des prochaines années.

Les citoyens sont aussi invités à poursuivre leur collaboration en signalant tout acte de braconnage, ou geste qui va à l'encontre de notre patrimoine faunique ou de ses habitats, à SOS Braconnage au 1 800 463-2191. Ils peuvent également effectuer un signalement en ligne à mffp.gouv.qc.ca/faune/sos-braconnage. L'information demeure confidentielle en tout temps.

