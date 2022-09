Chaudière-Appalaches, en route pour devenir une région sans violence #àlamaison

LÉVIS, QC, le 6 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Quatre maisons d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale dévoilent leur campagne #àlamaison qui est affichée depuis bientôt deux semaines aux abords des routes de la région de Chaudière-Appalaches et dans les lieux publics de plus de 107 municipalités de la région.

La Gîtée, le Havre l'Éclaircie, Le Havre des Femmes et la Jonction pour Elle se sont rassemblées pour mener une campagne d'envergure à travers les 10 MRC de Chaudière-Appalaches afin de sensibiliser les automobilistes de la région à la problématique de la violence conjugale de façon à la reconnaître et à oser agir. « Il est clair que depuis le début de la pandémie, les situations de violence familiale et conjugale ont augmenté. Il s'agit d'un problème de société et donc tout le monde - ami·e·s, collègues, voisin·e·s, parents - a son rôle à jouer, c'est ce qu'on souhaite faire comprendre à la population » soulève Chantal Tanguay, directrice de La Gîtée à Thetford Mines.

La campagne est rendue possible grâce à la participation financière du Secrétariat à la condition féminine. Les municipalités alliées contre la violence conjugale se sont jointes à l'appel des quatre maisons en diffusant les contenus de la campagne dans leurs réseaux, une collaboration qui les réjouit. « Avoir l'appui des élu·e·s, c'est envoyer un message clair et fort que nous pouvons, ou plutôt que nous devons agir face à la violence », explique Isabelle Fecteau, directrice du Havre l'Éclaircie à Saint-Georges. « Changer sa posture de témoin passif à témoin actif peut grandement aider une personne ou un couple, voire même servir de modèle à d'autres contre la violence conjugale » ajoute Melodee Ko, coordonnatrice du Havre des Femmes à L'Islet.

Sylvie Bernatchez, directrice de la Jonction pour Elle à Lévis souligne que les quatre maisons offrent bien plus que de l'hébergement aux femmes dans le besoin : « Qui que vous soyez, si vous avez des doutes sur votre relation ou sur celle de vos proches, appelez à la maison, il nous fera plaisir de répondre à vos questions et de vous guider ».

***

La Gîtée à Thetford Mines, (418) 335-5551

Le Havre l'Éclaircie à Saint-Georges, (418) 277-1025

Le Havre des Femmes à l'Islet, (418) 247-7622

La Jonction pour Elle à Lévis, (418) 833-8002

SOURCE Le Havre des Femmes

Renseignements: Ariane Aubin-Cadot, relationniste, cell. : (514) 805-3715, [email protected]