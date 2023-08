Chati révolutionne les événements virtuels et hybrides grâce à une plateforme complète de gestion des événements

Chati établit de nouvelles normes dans l'industrie des événements en ligne avec le lancement de sa plateforme, conçue pour améliorer l'engagement des participants et fournir des renseignements axés sur les données pour les événements virtuels et hybrides.

YORBA LINDA, Californie, 15 août 2023 /CNW/ - Chati , un chef de file de l'industrie des solutions pour les événements virtuels et hybrides, annonce le lancement de sa plateforme d'événements virtuels conçue pour transformer la façon dont les entreprises, les organisations et les communautés mobilisent des auditoires mondiaux dans des environnements virtuels et hybrides.

La plateforme de Chati ouvre la voie à des expériences remarquables et à de précieuses interactions pour les hôtes d'événements en libre-service et à service complet. Son mélange unique de fonctionnalités, y compris des modèles de contenu immersif, des espaces 3D personnalisables, la ludification, l'inscription à des événements et la billetterie, ainsi que des capacités d'intégration, positionne fermement Chati comme un nouveau point de repère dans l'industrie des événements en ligne, quelle que soit la taille ou le type d'entreprise.

Cette plateforme, qui se démarque grandement, comprend une suite d'analyses avancées qui fournit des tableaux de bord d'événements en temps réel, un suivi du comportement des participants, des rapports personnalisés et une analyse après l'événement. Cela permet aux organisateurs de suivre le rendement de l'événement, d'optimiser les stratégies et de mesurer le succès d'une façon sans précédent.

Chati comprend des séances de vidéobavardage en petits groupes qui permettent aux participants de tisser des liens et de participer aux discussions. Ces environnements interactifs simulent la dynamique des événements en personne, approfondissent l'expérience de l'événement et favorisent un sentiment d'appartenance à la communauté.

« La mission de Chati est de redéfinir l'expérience de l'événement virtuel, a déclaré Greg Cruikshank, chef de la direction de Chati. Notre plateforme permet aux organisateurs d'événements de transcender les limites traditionnelles, en veillant à ce que les participants puissent participer, apprendre et réseauter, peu importe leur emplacement géographique. Les outils et les caractéristiques que nous offrons visent à stimuler l'engagement et à offrir des expériences percutantes. »

Grâce à la technologie d'intégration transparente, Chati fonctionne en harmonie avec les solutions de webinaires populaires, les fils de médias sociaux, les systèmes de GRC et plus encore. Cette compatibilité permet aux planificateurs d'événements de simplifier les flux de travail, d'améliorer la gestion des participants et de simplifier la synchronisation des données.

La plateforme de Chati n'est pas seulement une réponse au climat actuel, mais une réponse à l'évolution des événements futurs. La plateforme offre des expériences exceptionnelles pour les événements virtuels et hybrides, qui s'adressent à divers types d'événements et industries, y compris des conférences, des foires commerciales, des salons de l'emploi et des expositions dans les domaines des soins de santé, de l'éducation, des finances, de la technologie, et plus encore.

Pour en savoir plus sur Chati et sur la façon dont sa plateforme transforme le milieu de l'événementiel, visitez www.chati.com .

À propos de Chati

Chati est une plateforme d'événements virtuels de premier plan qui transforme la façon dont les entreprises, les organisations et les communautés interagissent avec leur public. Dotée de fonctionnalités novatrices et d'outils d'analyses avancées, Chati permet aux organisateurs d'événements d'offrir des expériences mémorables, captivantes et percutantes dans des environnements virtuels et hybrides.

Personne-ressource : Hilary Thompson, 714 463-4673, hilary.thompson@chati. com

