Chasse au cerf de Virginie - La fin de semaine de la relève est de retour en 2022, voilà l'occasion d'apprendre à chasser et de partager sa passion!

QUÉBEC, le 13 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) annonce la troisième édition de la fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie, qui se déroulera les 29 et 30 octobre 2022. Cette activité a pour but de stimuler la relève des chasseurs et chasseuses de cerfs de Virginie ainsi que de favoriser la pratique de l'activité et le transfert de connaissances. La chasse au cerf de Virginie permet de mettre en valeur ce gibier et d'assurer une saine gestion des populations, en plus de générer des retombées économiques dans différentes régions.

Conditions d'admissibilité pour la relève désireuse de participer

Dorénavant, aucune inscription spéciale n'est nécessaire pour participer à ce rendez-vous, mais il faut tout de même s'assurer de répondre aux conditions d'admissibilité, soit :

Être un résident ou une résidente du Québec et correspondre à l'un des trois profils ci-dessous :

ci-dessous : être âgé de 12 à 17 ans lors de l'activité et détenir un certificat de chasseur approprié, selon l'arme utilisée;



être le détenteur ou la détentrice d'un numéro d'autorisation pour l'initiation à la chasse. Si une personne n'en a jamais fait la demande et qu'elle est âgée d'au moins 12 ans au 28 octobre 2022, elle peut obtenir un numéro d'autorisation en téléphonant au MFFP avant le 28 octobre, 16 h 30;



être une nouvelle chasseuse certifiée ou un nouveau chasseur certifié en 2021 âgé de 18 ans et plus.

Posséder un permis de chasse au cerf de Virginie valide associé à la zone de chasse visée. Il demeure possible de chasser en vertu du permis d'un ou d'une adulte (certaines conditions s'appliquent).

Règles d'accompagnement

Les règles qui concernent l'accompagnement des jeunes de 12 à 17 ans ainsi que les détenteurs et détentrices de permis d'initiation demeurent les mêmes que celles en vigueur pendant les périodes de chasse habituelles, excepté que l'accompagnateur adulte n'a pas le droit de chasser et ne peut avoir une arme en sa possession .

. Les accompagnateurs et accompagnatrices doivent aussi respecter l'âge requis, être titulaires d'un certificat valide approprié à l'arme utilisée par le participant ou la participante et respecter le nombre maximal de personnes qu'il est possible d'accompagner.

Pendant l'activité, il est possible d'accompagner un maximum de deux personnes à la fois, sauf si le chasseur ou la chasseuse de la relève détient un permis d'initiation. Dans ce cas, on ne peut accompagner que cette personne.

Tous les détails concernant les modalités de participation à la fin de semaine de la relève et la réglementation qui y est associée sont accessibles sur la page Web de la fin de semaine de la relève à la chasse au cerf de Virginie.

Le Ministère encourage la population à poursuivre sa collaboration en signalant tout acte de braconnage ou geste qui va à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel à SOS Braconnage - Urgence faune sauvage au numéro sans frais 1 800 463-2191 ou à [email protected]. Ce service est gratuit et confidentiel.

Rappelons finalement que le MFFP demeure la référence officielle en matière de réglementation sur la chasse. Il faut donc s'informer auprès du Ministère pour toutes questions particulières à ce sujet.

Faits saillants :

La deuxième édition de la fin de semaine de la relève a eu lieu les 30 et 31 octobre 2021. Cette édition a attiré un peu plus de 1 600 participants et participantes, soit plus du double de la première édition tenue à l'automne 2020. Parmi eux, 70 % étaient âgés de 12 à 17 ans et 29 % étaient des femmes. Répartis dans l'ensemble des zones de chasse, ces nouveaux et nouvelles adeptes de la chasse ont récolté 240 cerfs durant cette fin de semaine.

La chasse au cerf de Virginie génère des retombées économiques importantes pour plusieurs régions du Québec, et de nombreux emplois sont liés à la pratique de cette activité.

Les modalités de chasse au cerf de Virginie et une foire aux questions sont également disponibles sur la page Web du Plan de gestion du cerf de Virginie 2020-2027, dont découle la fin de semaine de chasse destinée à la relève.

