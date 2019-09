Chartwells, le plus important fournisseur de services alimentaires éducatif au Canada, et UNIS atteignent un engagement de trois ans en un an, déversant plus de 1,4 million de repas aux familles à l'échelle mondiale

« Je félicite plus de 1,2 million d'étudiants et de membres de la communauté dans nos écoles partenaires d'avoir atteint cette étape importante avec nous », a déclaré Ashton Sequeira, président de Chartwells Canada. « En septembre dernier, lorsque nous avons lancé notre opération Penser à redonner et notre partenariat avec UNIS pour présenter les repas spéciaux UNIS, nous savions que notre engagement pour permettre d'offrir un million de repas pour lutter contre l'insécurité alimentaire était ambitieux. Notre équipe est profondément touchée et inspirée par la façon dont les étudiants ont adopté l'occasion de faire des choix de repas socialement conscients. En raison de leur dévouement à redonner, nous avons non seulement atteint cet objectif, mais ce dernier a été dépassé en moins d'un an! »

« Des dizaines de milliers de jeunes chanteurs de la maternelle au post-secondaire ont choisi de faire de bons choix de repas quotidiens pour aider à briser le cycle de la pauvreté dans les communautés marginalisées où la nécessité de la salubrité alimentaire est cruciale », a déclaré Craig Kielburger, le cofondateur de l'Organisme de bienfaisance UNIS. « En soutenant les communautés à l'étranger par le biais de la sécurité alimentaire, la santé des membres de la communauté s'améliore lorsqu'ils ont accès à des aliments riches en nutriments, y compris les étudiants, qui deviennent plus énergiques et concentrés pour apprendre avec succès en classe. À leur tour, les agriculteurs obtiennent une source de revenus durable et peuvent envoyer leurs enfants à l'école, ce qui crée des perspectives pour leur avenir. »

Le 18 septembree 2018, Chartwells Canada et UNIS ont annoncé leur partenariat pour offrir une occasion de redonner de manière durable à leurs plus de 600 K-12, communautés privées et collèges et universités d'un océan à l'autre, en réponse à la rétroaction des étudiants pour des occasions durables de redonner, axées sur la sécurité alimentaire. Ce partenariat a permis à UNIS pour un village d'offrir des repas et a contribué à mettre en place des produits et des ateliers de bien-être MOI à UNIS au sein d'écoles partout au Canada.

UNIS pour un village s'appuie sur cinq piliers : l'alimentation, l'éducation, l'eau, la santé et les opportunités; ce dernier pilier étant axé sur des techniques agricoles innovatrices qui permettront aux communautés d'avoir accès à des sources durables de nourriture saine. Les étudiants peuvent voir la différence qu'ils apportent grâce à un numéro unique fourni avec chaque spécial UNIS de Chartwells, qui comprend la promesse Suivez votre impact d'UNIS, un simple code qui permet aux étudiants de faire le lien direct entre le repas qu'ils achètent et la communauté qu'ils soutiennent.

Le partenariat avec UNIS est un élément essentiel de l'initiative Penser à redonner de Chartwells, qui contribuera à augmenter le degré d'engagement et de collaboration des étudiants pour répondre à certaines des principales préoccupations sociales qu'ils vivent quotidiennement.

Grâce à l'initiative Penser à redonner, Chartwells s'est engagée à :

Permettre d'offrir 1 000 000 de repas à l'échelle mondiale pour lutter contre l'insécurité alimentaire,

à l'échelle mondiale pour lutter contre l'insécurité alimentaire, Fournir 10 000 heures de soutien communautaire pour des défis de santé mentale et sociale que doivent relever nos étudiants; et

pour des défis de santé mentale et sociale que doivent relever nos étudiants; et Créer 1 000 connexions d'emploi pour les opportunités d'emploi des étudiants

Quelles sont les prochaines étapes pour le partenariat entre Chartwells et UNIS? Au cours de l'année scolaire 2019-2020, Chartwells et UNIS continueront d'offrir les repas spéciaux UNIS, ainsi que les produits MOI à UNIS, ce qui engendrera d'autres repas au sine des communautés partenaires des organismes de bienfaisance d'UNIS au Kenya. De plus, Chartwells continuera d'organiser des ateliers UNIS de bien-être à l'intention des étudiants dans des établissements post-secondaires ciblés partout au Canada, en plus des ateliers virtuels offerts d'un océan à l'autre.

Chartwells est présente dans plus de 600 écoles partenaires, emploie plus de 6 000 associés et sert plus de 50 millions de repas chaque année. Pour obtenir de plus amples renseignements sur Chartwells, visitez le www.compass-canada.com.

À propos de Chartwells Canada - Groupe Compass Canada

Chartwells Canada est une division du Groupe Compass Canada, le chef de file dans les services alimentaires et les services de soutien au pays, avec plus de 25 000 associés dans l'ensemble du pays. Notre entreprise offre des services alimentaires et de soutien parmi les secteurs principaux, notamment dans les plus grandes installations sportives et de divertissement, dans les salles à manger et les cafétérias d'entreprises, d'écoles, d'universités, de résidences pour personnes âgées et d'hôpitaux, de même que dans des camps éloignés et sur des plateformes de forage en mer. Le Groupe Compass Canada a été reconnu comme Best Workplaces™ dans les domaines du commerce de détail et de l'accueil en 2019 par Great Place to Work®, l'autorité mondiale en matière de reconnaissance des environnements de travail dignes de grande confiance et qui font preuve de haut rendement.

Notre société mère, Compass Group PLC basée au Royaume-Uni, est implantée dans plus de 50 pays, et occupe des positions de premier plan sur le marché au Royaume-Uni, en Europe continentale, en Australie et aux États-Unis, en plus de faire des affaires avec des marchés en développement en Europe de l'Est, en Amérique du Sud et en Asie. Le Groupe Compass emploie plus de 600 000 associés dans le monde entier qui fournissent un service supérieur pour offrir la meilleure expérience possible aux consommateurs.

À propos de UNIS



UNIS est une famille d'organisations qui rend le changement possible. UNIS comprend l'Organisme UNIS, qui propulse le changement à l'échelle locale et internationale, ME to WE, une entreprise sociale qui crée des produits et des expériences socialement responsables en soutien au volet caritatif, et la Journée UNIS, la plus grande célébration du changement social positif autour du monde.

L'Organisme UNIS a été fondé en 1995 par Craig et Marc Kielburger, auteurs de livres encensés par le New York Times, avec pour mission de combattre l'exploitation des enfants. Depuis, UNIS a grandi et évolué pour s'attaquer à la cause fondamentale du travail des enfants : l'extrême pauvreté. Au cours des 24 dernières années, les programmes d'UNIS ont donné à plus d'un million de personnes l'accès à l'eau potable, contribué à la construction de 1 500 écoles et salles de classe à l'étranger et fourni l'accès à l'éducation à plus de 200 000 enfants.

UNIS donne aux jeunes et aux familles les moyens de rendre le monde meilleur, ce qui se traduit par plus de 7 200 causes locales et internationales soutenues grâce à des millions d'heures de bénévolat, des achats quotidiens socialement responsables et la collecte de millions de dollars.

Le siège social d'UNIS se trouve en plein cœur de Toronto au WE Global Learning Centre. Ce centre mondial d'apprentissage amène les jeunes à développer leur engagement communautaire et les mène sur la voie de l'innovation sociale pour qu'ils deviennent la prochaine génération de leaders aux commandes d'un meilleur avenir.

Joignez-vous au mouvement dès aujourd'hui à mouvementUNIS.org.

Restez informés des dernières nouvelles et mises à jour concernant UNIS et Chartwells :

@WEmovement | Facebook | Twitter | Instagram | Media Centre

@mouvementUNIS | Facebook | Twitter | Instagram | Media Centre

@Craigkielburger | Facebook | Twitter | Instagram | LinkedIn

@ChartwellsCA | Facebook | Twitter | Instagram

@CompassGroupCAN | Facebook | Twitter | Instagram

SOURCE Chartwells Canada

Renseignements: Groupe Compass Canada, Laurelle Knox, 647 262-0407, Laurelle.Knox@Compass-Canada.com; UNIS, Angie Gurley, Communications externes, 416 432-9291, Angie.gurley@we.org