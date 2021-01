Chartwell conclut une entente avec la section locale 1 Canada de SEIU (Ontario) et le SQEES-298 (Québec)

MISSISSAUGA, ON, le 8 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Chartwell, résidences pour retraités est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente lui permettant de renouveler ses contrats avec la section locale 1 Canada de SEIU en Ontario et le SQEES-298 au Québec.

Chartwell a négocié une entente de quatre ans avec SEIU pour 21 résidences en Ontario. À l'issue de ces négociations productives, SEIU a présenté la proposition aux employés de 19 de ces résidences, leur donnant ainsi la possibilité de voter sur l'entente proposée. Les employés de chacun des établissements ont voté en faveur des propositions, et les parties attendent maintenant que les deux derniers établissements procèdent à un vote de ratification qui, comme le prévoit et l'espère Chartwell, devrait être un succès. Au Québec, des ententes de trois et quatre ans ont été conclues avec le SQEES-298 pour douze résidences différentes.

Bien que les conventions collectives aient été retardées en raison de la pandémie de COVID-19, ces ententes reflètent l'engagement continu de Chartwell envers ses employés, en leur assurant une stabilité et une sécurité bien nécessaires dans un contexte de pandémie mondiale. La négociation productive de ces ententes est une merveilleuse réalisation en ces temps difficiles, tout en rappelant que les employeurs et les syndicats ne doivent pas chercher à s'opposer à des questions ou à débattre d'enjeux dans les médias alors qu'en fait, nous partageons le même objectif : obtenir des résultats axés sur des solutions qui permettent à nos employés de faire ce qui leur tient le plus à cœur, c'est-à-dire offrir des soins et des services à nos résidents et à leurs familles.

« Nous sommes heureux d'avoir collaboré avec SEIU Healthcare et le SQEES-298 afin d'atteindre un objectif commun qui aidera à soutenir plus de 1700 employés de Chartwell, a déclaré Vlad Volodarski, chef de la direction de Chartwell, résidences pour retraités. Nous nous engageons à maintenir des relations de travail positives avec nos partenaires syndicaux dans l'intérêt de nos employés et de nos résidents. »

À propos de Chartwell

Chartwell est une fiducie de placement immobilier non constituée en société possédant indirectement et exploitant une gamme complète de résidences pour retraités destinées aux personnes autonomes ou semi-autonomes et aux personnes nécessitant des soins de longue durée. Avec plus de 200 résidences dans quatre provinces, il s'agit du plus important propriétaire et gestionnaire de résidences pour aînés du Canada. Chartwell s'engage à incarner sa vision « Dédiés à votre MIEUX-ÊTRE » et à offrir à ses résidents un style de vie plus heureux, plus sain, et plus valorisant. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.chartwell.com

SOURCE Chartwell Retirement Residences

Renseignements: Michèle Fortier, Cheffe principale, Communications / Senior Communications Manager, Chartwell résidences pour retraités, [email protected]

Liens connexes

www.chartwell.com