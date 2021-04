Charte municipale pour la protection de l'enfant - Les ministres Laforest, Lacombe et Carmant saluent l'initiative du milieu municipal de promouvoir collectivement la protection de nos enfants

MONTRÉAL, le 7 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre de la Famille, M. Mathieu Lacombe, et le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, M. Lionel Carmant, ont participé ce matin au lancement virtuel de la Charte municipale pour la protection de l'enfant.

La Charte est une initiative de la municipalité de Fortierville, menée en collaboration avec Espace MUNI et la Fédération québécoise des municipalités. Elle vise à favoriser la mise en place de moyens qui pourront contribuer à la protection des enfants et leur offrir un environnement sain et sécuritaire. Les municipalités qui y adhèrent s'engagent à :

offrir un milieu de vie sécuritaire;

reconnaître aux enfants le droit d'être entendus;

poser des gestes de sensibilisation;

poser des gestes de soutien.

La Charte a été initiée dans un mouvement de mobilisation en mémoire d'Aurore Gagnon, née à Fortierville et décédée tragiquement il y a 100 ans. Pour adhérer à la Charte ou obtenir plus de détails, les municipalités intéressées doivent se rendre sur le site Web de la municipalité de Fortierville.

Lors de l'événement, la nouvelle campagne publicitaire gouvernementale sur la bienveillance envers les enfants a été présentée en primeur par M. Carmant. La pandémie favorise malheureusement l'isolement de certains enfants. Sensibiliser l'ensemble de la population à ouvrir l'œil et à être attentif à des situations qui pourraient être à risque pour les enfants est donc une priorité pour le gouvernement.

Citations :

« Ça me fait chaud au cœur de participer au lancement de la Charte municipale pour la protection de l'enfant. Toute cette mobilisation est inspirante! Nos villes et nos municipalités sont des milieux de vie pour les familles, pour les aînés et pour les enfants qui y habitent. En tant que ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, et même en tant que mère et grand-mère, je salue l'initiative de Fortierville, d'Espace MUNI et de la FQM. J'invite d'ailleurs les municipalités de toutes les régions du Québec à adhérer à cette Charte. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Le lancement de la Charte municipale pour la protection de l'enfant souligne à quel point l'enfance doit être protégée. Comme ministre de la Famille, mais surtout comme papa de deux garçons, je trouve primordial que tous ensemble nous fassions preuve de vigilance et de compassion pour soutenir nos enfants et prévenir les cas d'abus. Je tiens à saluer l'ensemble des partenaires de la petite enfance qui font un travail exceptionnel. Tout ce qui peut éventuellement favoriser le bien-être des tout-petits doit être encouragé sans réserve. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« La Charte qui est lancée aujourd'hui est une formidable initiative, qui nous rappelle l'importance d'unir nos forces afin que tous les enfants du Québec soient en sécurité. Collectivement, nous avons le devoir et le pouvoir de changer les choses. Il faut redoubler de vigilance pour assurer le bien-être de nos enfants. Je suis heureux d'avoir présenté en primeur la nouvelle campagne gouvernementale sur la bienveillance envers les enfants. Les Québécois sont appelés à être attentifs aux enfants qu'ils côtoient, afin de prévenir des situations malheureuses. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services Sociaux

