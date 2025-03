FatTail permet à Chartbeat d'accélérer sa feuille de route de en matière d'innovation tout en faisant de l'entreprise un leader du domaine des logiciels d'opérations médiatiques

SANTA BARBARA, Californie. NEW YORK, le 10 mars 2025 /CNW/ - Chartbeat, une plateforme logicielle de premier plan dans le domaine des logiciels d'opérations médiatiques, bénéficiant du soutien de Cuadrilla Capital, LLC (« Cuadrilla »), a annoncé aujourd'hui qu'elle avait fait l'acquisition de FatTail, Inc. (« FatTail »), une plateforme logicielle de gestion des revenus publicitaires. Les modalités de la transaction n'ont pas été dévoilées.

Chartbeat fait l’acquisition de FatTail

L'ajout de FatTail permet à Chartbeat d'améliorer sa plateforme d'opérations médiatiques de bout en bout, et de compléter sa solution existante de gestion des commandes, Adpoint (Lineup Systems), ainsi que ses outils d'analyse de contenu de pointe, Chartbeat et Tubular Labs. La solution de publicité directe de premier ordre de FatTail est conçue pour les éditeurs numériques et les médias de détail, et couvre la prévision des stocks publicitaires, l'exécution des commandes, l'aide à la vente et la gestion des rapports financiers.

« Les offres uniques de Chartbeat permettent à nos partenaires d'accroître leur auditoire et leurs revenus. « Nous sommes la seule plateforme qui relie harmonieusement le contenu éditorial et les ventes dans tous les canaux de contenu et de monétisation », a déclaré John Saroff, chef de la direction de Chartbeat. « Nos clients nous disent qu'ils ont besoin d'une source unique pour mettre à l'échelle leur organisation. FatTail renforce notre vision, qui est d'être cette source pour les entreprises médiatiques du monde entier. »

L'acquisition renforce la mission de Chartbeat, qui vise à servir de plateforme centrale pour les organisations médiatiques, en intégrant l'analyse de contenu vidéo sur site et sur les médias sociaux aux flux de travail liés à la publicité et aux ventes d'abonnements pour stimuler l'engagement de l'auditoire et la croissance des revenus.

« FatTail permet aux éditeurs de contrôler leurs recettes publicitaires. « En nous intégrant à Chartbeat, nous allons poursuivre l'automatisation de la publicité directe et débloquer de nouveaux niveaux d'optimisation axés sur les données, ce qui aidera les éditeurs à toucher un plus grand nombre de lecteurs, à réduire les coûts et à développer leurs activités », a déclaré Doug Huntington, chef de la direction de FatTail. « Nous sommes ravis d'unir nos forces et de bâtir l'avenir ensemble. »

« Les éditeurs font face à de nouveaux défis sur plusieurs fronts, notamment lorsqu'il s'agit de mobiliser les auditoires au sein d'un écosystème d'information envahi par un contenu de faible qualité, de lutter contre l'utilisation non autorisée de leur contenu, notamment dans les plateformes d'IA formant les grands modèles de langage, et de faire face à la compression des marges en vendant par le biais d'échanges publicitaires programmatiques », ont déclaré Jonah Sulak et Vikram Abraham, cofondateurs et associés directeurs de Cuadrilla. « L'arrivée de FatTail, la troisième acquisition de Chartbeat, améliore notre proposition de valeur pour relever ces défis en donnant aux organisations médiatiques les moyens non seulement de construire des barrières de protection, mais aussi de devenir elles-mêmes des sortes de jardins clos, en prenant en charge leur contenu et en contrôlant la production et la distribution dudit contenu, ainsi que leur environnement publicitaire direct et leur expérience utilisateur. « Nous sommes impatients de soutenir les équipes de Chartbeat et de FatTail alors qu'elles continuent de stimuler l'innovation pour les principales entreprises de médias numériques et de vente au détail. »

Massumi + Consoli LLP a agi à titre de conseiller juridique auprès de Chartbeat et de Cuadrilla. Atlas Technology Group a agi à titre de conseiller financier et Sheppard Mullin a agi à titre de conseiller juridique auprès de FatTail.

À propos de Cuadrilla Capital

Cuadrilla Capital, LLC est une société d'investissement en logiciels d'entreprise de premier plan fondée en 2021 qui gère plus de 500 millions USD d'actifs. Cuadrilla s'associe à des entreprises de SaaS exceptionnelles qui offrent une solide adéquation avec le marché des produits et une valeur stratégique importante pour favoriser une croissance accélérée et la réussite sur le long terme. L'entreprise a son siège social à Santa Barbara, en Californie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.cuadrillacapital.com .

À propos de Chartbeat

Fondée en 2009, Chartbeat est la principale plateforme d'opérations médiatiques au monde. Mieux connue pour sa plateforme homonyme d'engagement des auditoires, Chartbeat est aujourd'hui une plateforme entièrement intégrée qui soutient tous les aspects des opérations des entreprises médiatiques - de la création de contenu aux renseignements sur l'auditoire, en passant par l'optimisation des revenus et les ventes publicitaires. Chartbeat compte plus de 800 clients dans plus de 70 pays, dont CNN, le New York Times, la BBC, Buzzfeed, le Financial Times, ESPN, Condé Nast, NewsCorp, Gannett, Hearst, Disney, Expedia, Ringier AG et Warner Bros. Discovery. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.chartbeat.com .

À propos de FatTail

FatTail est une entreprise mondiale de technologie publicitaire. Sa plateforme de publicité directe permet aux éditeurs de maximiser leurs revenus tout en automatisant les ententes directes. Depuis plus de deux décennies, FatTail fournit son système de gestion des commandes aux plus grands éditeurs du monde, dont Condé Nast, le Financial Times et d'autres. Sa technologie aide également les acheteurs de médias à découvrir les produits, les stocks et les prix des éditeurs haut de gamme et à effectuer des transactions à grande échelle. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.FatTail.com .

