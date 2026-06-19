CHARLES S. COHEN REMBOURSE LA DETTE JUDICIAIRE À FORTRESS INVESTMENT GROUP

NEW YORK, le 19 juin 2026 /CNW/ - Cohen Brothers Realty Corporation annonce que le promoteur et entrepreneur Charles S. Cohen a payé le solde complet de la dette judiciaire détenue par Fortress Investment Group après plus de deux ans de litige, indique David López, directeur juridique de Cohen Brothers Realty Corporation. Maintenant que l'obligation personnelle de M. Cohen de payer la dette du jugement Fortress a été entièrement satisfaite, l'éventualité de la nomination d'un séquestre a été annulée et rendue sans objet par application de la loi. »

Cohen était un client de plus de 20 ans de Fortress, et les nombreux financements qu'ils ont conclus ont été financièrement avantageux pour les deux parties pendant plus de deux décennies. La relation s'est détériorée en janvier 2024 lorsque Cohen Brothers a allégué que Fortress avait renié une prolongation de prêt à une entité emprunteuse contrôlée par Cohen. Par la suite, une garantie personnelle de capital de prêt de la part de Cohen a été décidée en faveur de Fortress.

« Charles Cohen a toujours honoré ses obligations personnelles », déclare López. « Le paiement du solde impayé du jugement Fortress est conforme à l'intégrité de M. Cohen et confirme son caractère d'homme d'affaires honorable ».

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SOURCE Cohen Brothers Realty Corporation