Charles Bodner se joint à CSafe Global à titre de directeur financier

Des recherches intensives étaient nécessaires pour trouver une personne capable d'occuper un rôle aussi important, soit quelqu'un possédant l'expérience et les antécédents souhaités, ainsi que la motivation et l'ambition pour guider la stratégie de croissance dynamique de CSafe. « Nous avons l'intention d'être le chef de file du marché des domaines dans lesquels nous avons décidé de nous concentrer, a déclaré Patrick Schafer, président-directeur général de CSafe. Nous avons besoin d'un bon conseiller pour nous aider à prendre des décisions éclairées fondées sur la compréhension de nos objectifs, du marché et du potentiel de l'industrie des sciences de la vie. Chuck possède les compétences et une expertise de l'industrie qui nous permettront de franchir de nouvelles étapes importantes. »

Charles Bodner a près de 30 ans d'expérience en finances et en comptabilité, dont plus de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique et des sciences de la vie. Avant de se joindre à CSafe Global, il a occupé des postes de direction chez Sanofi-Aventis, Schering-Plough, AstraZeneca, Becton Dickinson et Bioclinica.

Chuck sera responsable des fonctions financières, fiscales, de comptabilité et de trésorerie. De plus, il contribuera à orienter la stratégie et l'exécution globales de l'entreprise.

« Après avoir aidé Bioclinica à mener à bien sa fusion avec ERT, je suis très heureux de me joindre à l'équipe de CSafe, a déclaré M. Bodner. Je suis honoré de faire partie d'une organisation qui offre à des clients du monde entier des produits qui améliorent la vie des gens grâce à des solutions novatrices de gestion de la température. Il s'agit d'une excellente occasion pour aider à orienter cette organisation dans sa prochaine phase de croissance afin d'atteindre des résultats remarquables pour nos clients et nos investisseurs. »

Personne-ressource pour les médias :

Lori Conaway

Communications marketing mondiales

+1 405 633-2344

[email protected]

À propos de CSafe Global

CSafe Global offre des solutions d'expédition thermique de bout en bout aux industries pharmaceutiques et des sciences de la vie du monde entier. CSafe, une entreprise novatrice dans l'industrie, fournit des prévisions de locations fondées sur l'intelligence artificielle afin d'assurer la disponibilité des conteneurs actifs et la visibilité des envois en temps réel pour que les clients puissent surveiller les envois et intervenir pour conserver une charge utile au besoin. CSafe propose des programmes de pointe d'entretien et de réutilisation pour les conteneurs actifs et passifs qui offrent un rendement de produit supérieur et sont conformes aux objectifs de développement durable des clients. Avec une présence dans 150 pays, un soutien 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et une disponibilité complète de conteneurs, CSafe est bien placée pour être le partenaire de choix de la chaîne frigorifique. csafeglobal.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1626908/ChuckBodner_CSafe_Global.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1501954/CSafe_Global_logo_pms_200px_Logo.jpg

SOURCE CSafe Global

Liens connexes

csafeglobal.com