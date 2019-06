Charl-Pol et Construction P.G. relancent l'usine Fabnor et devient un des grands manufacturiers d'équipements lourds et de pièces sur mesure au Canada

SEPT-ÎLES, QC, le 11 juin 2019 /CNW Telbec/ - Le Président de Charl-Pol, M. Richard Tremblay, et le Président de Construction P.G., M. Pierre Gouslisty, annoncent la relance de l'usine de fabrication sur mesure de pièces mécano-soudées Fabnor à Sept-Îles.

Les dirigeants des deux sociétés ont dirigé les travaux d'un groupe d'industriels québécois qui ont décidé d'unir leur force afin de relancer cette usine emblématique de plus de 60 ans d'existence.

D'ici 3 ans, les nouveaux propriétaires visent atteindre 20 millions en chiffre d'affaires et la création de 150 emplois.

Depuis un an, Charl-Pol est dans une démarche structurée de transfert et de relève d'entreprise. Bien que le dirigeant actuel, M. Richard Tremblay, est toujours actif et qu'il demeurera dans l'entreprise pendant encore quelques années, il était important pour lui d'assurer sa relève et de bien la préparer.

Trois membres de Charl-Pol ont été identifiés pour assurer la relève de cet équipementier industriel lourd. Il s'agit de Marlène Gauthier, Jonathan Lalande et Jean-Sébastien Michaud, qui détiennent ensemble, 25 % des actions de Charl-Pol.

La répartition des actions de Fabnor sera dorénavant la suivante :

Charl-Pol (représenté par M. Richard Tremblay et la relève de Charl-Pol): 35 %

et la relève de Charl-Pol): 35 % Construction & Expertise PG (représenté par Pierre Gouslisty & Sébastien Tessier ): 35 %

& Sébastien ): 35 % M. Raoul Thibault (fondateur de Fabnor) : 20 %

(fondateur de Fabnor) : 20 % M. Éric Lizotte (ancien directeur d'usine) : 10 %

À propos de Charl-Pol

Depuis 1921, Charl-Pol est un leader québécois en tant qu'équipementier et fabriquant de pièces mécano-soudées dans les secteurs de l'aluminium, des mines et de la sidérurgie, de l'hydroélectricité et de la construction navale. Charl-Pol est impliqué dans l'actionnariat de quatre usines canadiennes dans les villes de Kitimat, Saguenay, Portneuf et Sept-Îles.

À propos de Construction & Expertise P.G.

En 2006, Pierre Gouslisty fonde Construction & Expertise PG. L'entreprise est impliquée dans une multitude de projets de construction lourde, de réparation d'ouvrages de béton. L'entreprise dirigée par Pierre Gouslisty, Président et Sébastien Tessier, Vice-Président, compte environ 200 employés répartis dans leurs 4 bureaux respectifs (Sept-Îles, Labrador City, Chicoutimi et Beauharnois).

