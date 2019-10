Charity Challenge de Chubb : près de 17 M$ amassés au profit d'œuvres de bienfaisance depuis 20 ans

Au total, ce sont plus de 300 équipes qui ont participé à l'édition 2019 du Charity Challenge de Chubb, amassant près de 1 M$ au profit d'organismes de bienfaisance d'un peu partout au Canada et aux États-Unis. Toutes les équipes finalistes ont récolté des fonds pour l'œuvre caritative de leur choix. Le montant remis dépend du rang de l'équipe à l'issue de la finale du tournoi, qui s'étend sur deux jours.

« Le Charity Challenge de Chubb est une tradition annuelle incontournable qui témoigne de l'engagement de Chubb à redonner aux collectivités où ses gens vivent, travaillent et offrent leurs services », commente Chris Maleno, président de division, Opérations sur le terrain en Amérique du Nord chez Chubb. « Comme nous célébrons le 20e anniversaire de l'événement, Chubb tient à saluer et à remercier tous les courtiers et agents de son réseau qui ont participé au Charity Challenge ces vingt dernières années et contribué à son succès. À ce jour, ce sont près de 17 M$ qui ont été amassés au profit de nobles causes à la grandeur de l'Amérique du Nord. »

Le Charity Challenge de Chubb invite les agents, courtiers et clients amateurs de golf à se mesurer les uns aux autres dans des tournois régionaux organisés par les succursales locales de la société. Les participants y représentent l'organisme de bienfaisance de leur choix, et l'équipe gagnante de chaque tournoi régional remporte une place au niveau national.

T. Marshall Sadd, président exécutif de Lloyd Sadd et vainqueur du tournoi régional de Calgary, explique que « Little Warriors est un organisme de bienfaisance basé à Edmonton (Alberta) qui se dévoue à la sensibilisation, à la prévention et au traitement en ce qui concerne la violence sexuelle à l'endroit des enfants. C'est incroyablement gratifiant de remporter 50 000 $ pour un organisme qui fait autant de bien dans notre communauté. Un grand merci à Chubb de nous avoir donné cette chance. »

L'autre équipe gagnante, celle d'IMA Select, championne du tournoi régional de Kansas City, jouait quant à elle au bénéfice de Hillcrest Ministries of MidAmerica Inc., un organisme qui offre des logements de transition et divers programmes de lutte contre l'itinérance.

« Ce don va grandement améliorer la capacité de Hillcrest Ministries à aider les familles dans le besoin », estime Jason Bottorf, directeur de marché d'IMA Select pour le Kansas. « Les mots me manquent pour dire combien nous sommes fiers et honorés de pouvoir donner 50 000 $ à cette noble cause. Un immense merci à Chubb pour l'organisation de l'événement et la mise en place de cette plateforme qui nous permet d'apporter des bienfaits à notre collectivité. »

Pour en savoir plus sur le Charity Challenge de Chubb, les équipes participantes et les organismes de bienfaisance donataires, visitez le chubb.com/CharityChallenge . (En anglais.)

Chubb

Lorsqu'on parle d'assurances IARD, Chubb est la plus grande compagnie cotée en bourse du monde entier. Présente dans 54 pays, Chubb offre des assurances de dommages aux particuliers et aux entreprises, des assurances accident et maladies complémentaires pour les particuliers, ainsi que de la réassurance et de l'assurance vie à une grande variété de clients. En tant que société spécialisée en souscription, nous évaluons, encourons et gérons les risques avec discernement et rigueur, en plus de traiter et de rembourser nos réclamations d'une manière équitable et rapide. Notre compagnie se distingue grâce à un large éventail de produits et services, une vaste capacité de distribution, une santé financière exceptionnelle, ainsi que par sa présence locale à travers le monde. La société mère Chubb Limitée est cotée à la bourse de New York (NYSE : CB) et est une composante de l'indice S&P 500. Chubb possède des bureaux de haute direction à Zurich, New York, Paris et Londres, ainsi que dans plusieurs autres villes du monde, et elle emploie plus de 30 000 personnes aux quatre coins du globe. Pour plus de détails, veuillez visiter le www.chubb.com.

Chubb du Canada Compagnie d'Assurance possède des bureaux à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Elle offre ses produits et services par l'entremise de courtiers d'assurance agréés à travers le pays. Pour plus de détails, visitez le www.chubb.com/ca-fr.

