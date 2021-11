« Je félicite le capitaine Rowe et son équipage, l'équipe de Viterra, le Port de Thunder Bay et les employés à terre de CSL qui ont contribué à cette réalisation remarquable », a commenté Louis Martel, président et chef de la direction de CSL.

« La maximisation sécuritaire du fret d'un navire dépend de nombreux facteurs comme le séquençage et la répartition de la charge, les restrictions relatives au tirant d'eau, le poids du navire, le niveau d'eau et les conditions météo. De concert avec l'équipe de Viterra, nous avons pu prévoir des conditions favorables et en tirer le meilleur parti. »

Le CSL Welland fait partie du programme d'essais de biodiésels de CSL - les plus longs tests en cours de biodiesel pur B100 sur des navires au Canada. Au cours des essais menés cette année sur la moitié de la flotte des Grands Lacs de CSL, le CSL Welland a réalisé une réduction en fonction du cycle de vie de 6 800 tonnes de CO 2 par rapport au gasoil marin.

Sur l'ensemble de la flotte canadienne de CSL, le programme d'essai de biodiésels a permis jusqu'à présent une réduction de 22 % de CO 2 sur le cycle de vie par comparaison au gasoil marin.

Amorcé en 2018, le programme d'essais de biodiésels de CSL a donné lieu au plus grand nombre d'heures de fonctionnement de moteurs marins alimentés au biodiésel B100 à l'échelle mondiale.

Le remplacement des carburants fossiles par du biodiésel n'exige aucune modification des équipements existants sur les navires en plus d'apporter une source de carburant carboneutre viable sur le cycle de vie.

Canada Steamship Lines (CSL) est une division du Groupe CSL, le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeurs au monde. CSL, dont le siège social est à Montréal, a des divisions aux Amériques, en Australie en Asie et en Europe. CSL transporte des millions de tonnes de marchandises chaque année pour ses divers clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

