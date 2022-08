BROSSARD, QC, le 16 août 2022 /CNW Telbec/ - Corporation CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV: CH) (« Charbone ») est heureuse d'annoncer la signature d'une entente de principe non contraignante (l'« Entente ») entre sa filiale à part entière, CHARBONE Système Inc. (« Charbone Systèmes ») et Resato Hydrogen Technology B.V (« Resato »), pour la vente, la commercialisation, la distribution et les services pour les technologies de ses stations de ravitaillement d'hydrogène (Hydrogen Refueling Stations, les « HRS ») en exclusivité sur la marché canadien. Charbone Systèmes importera initialement les HRS d'Europe et aura la possibilité de prolonger l'entente afin d'acquérir le droit de fabriquer et d'assembler les HRS localement au Canada, sous la marque de commerce Resato.

Charbone poursuit sa mission de développement et de création d'« écosystèmes » durables et de marchés locaux avec sa vision de centres régionaux modulaires et évolutifs dédiés à la production et à la distribution d'hydrogène vert. En parallèle elle développe des partenariats reliés à l'hydrogène avec des fabricants d'équipement d'origine (OEM), des fournisseurs de technologies, des consommateurs d'hydrogène existants et aussi en participant au développement de nouveaux usages et procédés afin de réduire les effets des gaz à effet de serre dans notre vie quotidienne.

Dans la cadre de l'Entente, Charbone consacrera des ressources à la mise en place d'une équipe de professionnels de la vente et de la commercialisation pour le marché canadien, à la création de partenariats avec des entreprises locales pour l'exploitation, la maintenance et l'entretien des HRS. Resato formera et supervisera les équipes de Charbone Systèmes. Charbone sera responsable de l'ingénierie et de l'adaptation aux codes et aux réglementations canadiennes, provinciales et autres parties prenantes, pour le compte de Resato. La réalisation de la transaction, telle que spécifiée dans l'Entente non contraignante, est sujette à la poursuite des négociations et à la signature d'une entente définitive.

« Je suis ravi que Charbone ait réussi à créer un partenariat avec une entreprise aussi expérimentée et compétente dans les technologies de ravitaillement d'hydrogène », a déclaré Dave B. Gagnon, chef de la direction et président du conseil d'administration Charbone. « La capacité de Charbone de promouvoir son modèle sur les marchés nord-américains à un partenaire international crédible, tel que Resato, et d'amener au Canada leur technologie de HRS de haute qualité et d'efficacité jouera un rôle déterminant dans la mise en place de l'écosystème canadien de l'hydrogène. »

« Nous sommes heureux d'étendre nos activités au Canada avec un partenaire aussi novateur. L'équipe de Charbone possède plus de 40 ans d'expérience dans la fabrication, l'assemblage et la production de systèmes modulaires et complexes. » a déclaré Robert T.P. Castien, chef de la direction et co-propriétaire de Resato. « Charbone possède la bonne approche pour le développement de l'écosystème de l'hydrogène vert. Leur vision est soutenue par une incroyable énergie contagieuse et nous formerons une solide combinaison. »

À propos de Charbone

Charbone est une entreprise canadienne d'hydrogène vert établie en Amérique du Nord. La stratégie de la société consiste à développer des installations de production d'hydrogène modulaires et évolutives. Par l'acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis d'Amérique et au Canada, Charbone entend produire des molécules vertes de dihydrogène à partir d'une énergie fiable et durable pour se distinguer comme fournisseur d'une solution respectueuse de l'environnement pour les entreprises industrielles et commerciales.

À propos de Resato

Resato Hydrogen Technology est un leader technologique néerlandais qui soutient le développement de l'économie de l'hydrogène grâce à ses stations de ravitaillement en hydrogène (HRS). Avec plus de 30 ans d'expérience dans la technologie haute pression, Resato possède l'expertise nécessaire pour amener l'hydrogène aux pressions requises, et ce même dans des conditions extrêmes. Resato a déployé des stations tant privées que publiques dans toute l'Europe.

C'est notre mission de rencontrer et dépasser les attentes de nos clients et des utilisateurs. Nous voulons fournir le meilleur outil commercial aux propriétaires de stations de ravitaillement en hydrogène, offrir à leurs utilisateurs une expérience de ravitaillement sans faille et être une entreprise durable de premier plan.

Nous sommes en route pour un avenir plus vert axé sur la durabilité, la sécurité et l'efficacité.

Créons ensemble une mobilité à zéro émission.

Pour plus d'information sur Resato : https://www.resato.com/fr/hydrogene

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui sont des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « avoir l'intention de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « estimer » ou d'autres termes similaires. Plus précisément, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant la commercialisation prévue par Charbone et les opportunités commerciales d'approvisionnement et de logistique liées à l'hydrogène vert, la négociation et la conclusion d'une entente définitive entre Charbone Systèmes et Resato, d'autres énoncés concernant le développement de produits et marchés futurs, y compris en ce qui concerne des indications spécifiques, et tout autre déclaration qui n'est pas une déclaration de fait historique, ainsi que le calendrier prévu de ces évènements. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes, les estimations ou les projections de la direction respective de Charbone concernant les résultats ou les événements futurs, sur la base des opinions, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date où les énoncés sont faits. Bien que Charbone estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, et on ne devrait pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs, puisque des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs clés qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et les déclarations prospectives, citons : la réussite ou non de Charbone et de Resato dans la négociation et la conclusion de l'entente définitive, la disponibilité de capitaux importants dans l'avenir pour financer ses activités et dépenses de vente et de commercialisation, si l'approbation réglementaire pour la vente et la commercialisation des HSR au Canada ou ailleurs sera accordée à Charbone Systèmes. Les déclarations prospectives peuvent être affectées par des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Corporation Charbone Hydrogène

