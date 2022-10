BROSSARD, QC, le 11 oct. 2022 /CNW Telbec/ - CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV:CH) (« Charbone ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu les négociations finales et signé le contrat d'achat et de vente (le « Contrat »), le 7 octobre 2022, entre sa filiale en propriété exclusive, Charbone Corporation USA (« Charbone USA »), et NORTHWOODS HYDROPOWER INC. (« Northwoods »), pour l'acquisition de tous les intérêts de commandité et de commanditaires de Wolf River Hydro Limited Partnership (« Wolf River »), propriétaire de la centrale hydroélectrique en exploitation de 700 kW à Shawano, Wisconsin. Le prix d'achat pour l'acquisition est de700 000 $USD, sous réserve d'ajustements.

Les termes et conditions du Contrat stipulent que l'acquisition de Wolf River doit être clôturée au plus tard le 15 novembre 2022, sous réserve des autres conditions de clôture habituelles. Simultanément, Charbone et Northwoods négocieront les contrats individuels pour la société en commandite Tower Kleber et la société en commandite Black River (collectivement les « sociétés en commandite »), et l'acquisition des sociétés en commandite doit être conclue au plus tard le 15 décembre 2022. Les sociétés en commandite ont la capacité de produire 2 760 kW d'hydroélectricité. Les centrales hydroélectriques en exploitation détenues par les sociétés en commandite sont situées dans la région d'Onaway, dans le nord de l'État du Michigan, et seront financées indépendamment de la centrale hydroélectrique de Shawano détenue par Wolf River.

L'acquisition de Wolf River est financée en partie par le placement privé par Charbone d'un capital global de 1,2 million de dollars canadiens (CAD) de débentures convertibles garanties à 14 % et venant à échéance le 7 octobre 2024 (les « débentures ») auprès de quatre investisseurs sans lien de dépendance dirigé par FINEXCORP. Les débentures étaient accompagnées d'un total de 3 000 000 bons de souscription d'actions ordinaires (« bons de souscription »), chaque bon de souscription pouvant être exercé pour acquérir une action ordinaire supplémentaire du capital de Charbone, à un prix par action de $0,60 CAD, pour une période de 24 mois. Les débentures portent intérêt au taux de 14 % par année payable trimestriellement à terme échu le dernier jour de mars, juin, septembre et décembre de chaque année jusqu'à la date d'échéance. Le premier paiement d'intérêts sera effectué à la fin du premier trimestre civil suivant la date de clôture (la « date de paiement d'intérêts initiale ») et consistera en des intérêts courus depuis et y compris la date de clôture jusqu'à la date de paiement d'intérêts initiale. Le capital total de 1,2 million $CAD des débentures est convertible en un total d'un maximum de 3 000 000 actions ordinaires de Charbone, à un prix de conversion par action de 0,40 $CAD, jusqu'à la date d'échéance. Les débentures sont garanties par un gage des valeurs mobilières détenues par Charbone USA dans ses filiales en exploitation qui possèdent des centrales hydroélectriques.

En plus de l'acquisition de Wolf River, le produit de la vente des débentures et des bons de souscription sera utilisé pour l'avancement des initiatives de développement de Charbone et aux fins générales du fonds de roulement. Charbone n'a versé aucune commission ou commission d'intermédiaire dans le cadre du placement privé. Les débentures et les bons de souscription sont assujettis à une légende restrictive expirant quatre mois et un jour, comme l'exigent les lois sur les valeurs mobilières applicables et les politiques de la Bourse de croissance TSX. Le placement privé est sujet à l'acceptation finale de la Bourse de croissance TSX.

Les sociétés en commandite sont parties à des accords d'achat d'électricité à long terme avec de grands services publics locaux et il est prévu qu'elles fourniront à Charbone USA des revenus récurrents à partir du quatrième trimestre 2022. La stratégie de Charbone est d'acquérir ses propres centrales hydroélectriques, de les moderniser et de les optimiser afin d'augmenter leur capacité de production et, par conséquent, la valeur des actifs pour Charbone et ses actionnaires, et d'accompagner davantage Charbone dans son déploiement d'un pôle régional d'hydrogène vert.

Charbone prévoit développer et construire des installations de production d'hydrogène vert modulaires et évolutives dans le Wisconsin et le Michigan au cours des prochaines années. Toutes les centrales fournissent un espace terrestre pour accueillir des installations d'hydrogène vert ou augmenter les capacités par l'automatisation et la modernisation des installations avec de nouvelles turbines hydroélectriques et d'autres technologies qui permettraient à Charbone USA de produire plus d'électricité à une extrémité du réseau, puis de transmettre sa propre énergie sur les lignes des services publics locaux qui seront soumises à une redevance de transport, pour permettre la production d'hydrogène dans un grand centre industriel ou urbain, à proximité des utilisateurs finaux.

Les équipes de direction et d'exploitation de Northwoods ont convenu de continuer à exercer leurs fonctions sous la propriété de Charbone et travailleront et aideront l'équipe d'ingénierie de Charbone à mettre en œuvre des projets d'optimisation, de modernisation et d'automatisation dans chacune des usines. Charbone vise à être l'un des premiers producteurs d'hydrogène vert du Midwest des États-Unis.

« Cette acquisition est la première étape de la stratégie de Charbone et son entrée dans le Midwest. Cette centrale hydroélectrique est au cœur de la fameuse « ceinture de rouille » américaine (« rust belt ») autour des Grands Lacs où l'hydrogène vert sera utilisé dans un avenir proche à la fois dans la production d'acier et aussi pour la mobilité lourde, a déclaré Dave B. Gagnon, président et chef de la direction de Charbone. La stratégie de Charbone de produire, en partie, sa propre énergie renouvelable et de s'approvisionner localement auprès des services publics locaux ou des producteurs d'électricité indépendants (IPP) donne à Charbone non seulement un avantage concurrentiel en matière de prix, mais également un levier pour négocier de meilleurs tarifs pour les énergies renouvelables disponibles dans ces régions ».

À propos de Charbone

Charbone est une entreprise canadienne d'hydrogène vert établie en Amérique du Nord. La stratégie de la société consiste à développer des installations de production d'hydrogène modulaires et évolutives. Par l'acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis d'Amérique et au Canada, Charbone entend produire des molécules vertes de dihydrogène à partir d'une énergie fiable et durable pour se distinguer comme fournisseur d'une solution respectueuse de l'environnement pour les entreprises industrielles et commerciales.

À propos de Northwoods

Northwoods, Wolf River Hydro Limited Partnership, Tower Kleber Limited Partnership et Black River Limited Partnership sont des entreprises situées aux États-Unis et entièrement détenues par une famille canadienne, qui ont opérés les centrales hydroélectriques du Michigan et du Wisconsin depuis plus de 20 ans.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui constituent des "informations prospectives" au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières ("déclarations prospectives"). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l'intention », « anticipe », « s'attend à », « croit », « planifie », « probable » ou des mots similaires. Plus précisément, ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les revenus attendus de Charbone qui seront générés par l'acquisition des sociétés en commandite, la négociation et l'achèvement des PSA entre Charbone USA et chacune des sociétés en commandite, d'autres déclarations concernant les développements futurs de produits, et marchés, y compris en ce qui concerne des indications spécifiques, et toute autre déclaration autre que des déclarations de faits historiques et le calendrier prévu de tels événements. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes reflétées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux reflétés dans les déclarations prospectives. Parmi les facteurs clés qui pourraient entraîner une différence matérielle entre les résultats réels : si Charbone USA et chacune des sociétés en commandite réussissent à négocier et à conclure les PSA et la disponibilité de capitaux substantiels à l'avenir pour financer ses opérations. Les déclarations prospectives peuvent être affectées par des risques et des incertitudes dans les activités de Charbone.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

