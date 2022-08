BROSSARD, QC, le 17 août 2022 /CNW Telbec/ - Corporation CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV: CH) (« Charbone ») est heureuse d'annoncer la signature, effective en date du 16 août 2022, d'un protocole d'entente non contraignant (le « Protocole ») entre sa filiale à part entière, Charbone Corporation USA (« Charbone USA ») et NORTHWOODS HYDROPOWER INC. (« Northwoods »), en vertu duquel les parties ont entamé des discussions et négociations en vue de l'acquisition par Charbone USA de Wolf River Hydro Limited Partnership, qui possède une centrale hydroélectrique de 700 kW en exploitation, située à Shawano, Wisconsin.

Suite à l'acquisition par Charbone de Wolf River Hydro Limited Partnership, Charbone USA complétera et mettra à jour sa vérification diligente pour Tower Kleber Limited Partnership et de Black River Limited Partnership (collectivement avec Wolf River Hydro Limited Partnership, les « Sociétés en commandite »), consistant en un portefeuille d'un total de 2 760 kW de trois centrales hydroélectriques en exploitation situées dans la région d'Onaway au Michigan.

Les termes et modalités pour l'acquisition de chacune des Sociétés en commandite prendront la forme d'Ententes achats-ventes à conclure pour chacune des Sociétés en commandite (les « Ententes d'achat-vente »). Les parties souhaitent conclure une Entente d'achat-vente et finaliser l'acquisition de chacune des Sociétés en commandite par étapes, en débutant par l'acquisition de Wolf River Hydro Limited Partnership au plus tard le 15 novembre 2022, et l'acquisition des deux autres Sociétés en commandite seront conclues au plus tard le 15 décembre 2022.

Les Sociétés en commandite sont parties à des contrats d'achat d'électricité à long terme (les « Contrats d'électricité ») avec de grandes entreprises publiques et devraient fournir à Charbone USA des revenus récurrents à compter du quatrième trimestre de 2022. La stratégie de Charbone est d'acquérir ses propres centrales hydroélectriques, de les moderniser et de les optimiser afin d'augmenter la production et la valeur des actifs pour ses actionnaires, et d'aider Charbone à déployer un pôle régional d'hydrogène vert.

Charbone apporte son expertise dans le développement et la construction d'installations modulaires et évolutives dédiées à la production d'hydrogène vert. Toutes les centrales procurent à Charbone des accès à des terrains pour accueillir des installations d'hydrogène vert. Charbone estime que les capacités actuelles des centrales existantes peuvent être augmentées par l'automatisation et la modernisation des installations avec des technologies hydrauliques plus récentes.

L'équipe de gestion et de l'exploitation de Northwoods a accepté de continuer à exercer leur fonction sous la propriété de Charbone et travaillera et assistera l'équipe d'ingénierie de Charbone pour mettre en œuvre l'optimisation, la modernisation et l'automation de chacune des centrales. Charbone a l'intention d'être l'un des premiers producteurs d'hydrogène vert dans le Midwest américain.

« Charbone poursuit ses plans initiaux d'acquérir des centrales hydroélectriques pour soutenir ses pôles régionaux d'hydrogène vert qui se développeront avec le marché dans des régions spécifiques, où nous croyons qu'il y a un marché industriel pour l'hydrogène. Ce sont des actifs de haute qualité qui peuvent être modernisés et optimisés afin d'en augmenter la valeur, ce qui assurera à Charbone un flux de revenus fiable et constant, en plus de fournir une énergie de base à bon prix et à faible coût d'exploitation pour produire de l'hydrogène vert, », a déclaré Dave B. Gagnon, chef de la direction et président du conseil d'administration Charbone. « Le modèle d'affaire de Charbone est unique avec ses capacités à gérer des infrastructures d'énergie renouvelable fiable et à faible coût provenant de différentes sources. Cela permet à Charbone de préparer la transition de l'industrie des énergies renouvelables vers une production locale d'hydrogène vert avec un coût réduit de transport vers les marchés locaux. »

À propos de Charbone

Charbone est une entreprise canadienne d'hydrogène vert établie en Amérique du Nord. La stratégie de la société consiste à développer des installations de production d'hydrogène modulaires et évolutives. Par l'acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis d'Amérique et au Canada, Charbone entend produire des molécules vertes de dihydrogène à partir d'une énergie fiable et durable pour se distinguer comme fournisseur d'une solution respectueuse de l'environnement pour les entreprises industrielles et commerciales.

À propos de Northwoods

Northwoods, Wolf River Hydro Limited Partnership, Tower Kleber Limited Partnership et Black River Limited Partnership sont des entreprises situées aux États-Unis et entièrement détenues par une famille canadienne, qui ont opérés les centrales hydroélectriques du Michigan et du Wisconsin depuis plus de 20 ans.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui sont des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « avoir l'intention de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « estimer » ou d'autres termes similaires. Plus précisément, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant les revenus estimés qui seront générés par l'acquisition des Sociétés en commandite, la négociation et la signature des Ententes d'achat-vente entre Charbone Usa et chacune des Sociétés en commandite, d'autres énoncés concernant le développement de produits et marchés futurs, y compris en ce qui concerne des indications spécifiques, et toute autre déclaration qui n'est pas une déclaration de fait historique, ainsi que le calendrier prévu de ces évènements. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes, les estimations ou les projections de la direction respective de Charbone concernant les résultats ou les événements futurs, sur la base des opinions, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date où les énoncés sont faits. Bien que Charbone estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, et on ne devrait pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs, puisque des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs clés qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et les déclarations prospectives, citons : la réussite ou non de Charbone et de chacune des Sociétés en commandite dans la négociation et la conclusion des Ententes d'achat-vente, la disponibilité de capitaux importants dans l'avenir pour financer ses activités et dépenses de vente et de commercialisation, si l'approbation réglementaire pour la vente et la commercialisation des HSR au Canada ou ailleurs sera accordée à Charbone Systèmes. Les déclarations prospectives peuvent être affectées par des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

