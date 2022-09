CHARBONE HYDROGÈNE annonce la signature d'un protocole d'entente avec le PORT DE BAIE-COMEAU et la VILLE DE BAIE-COMEAU pour le développement d'une usine de production d'hydrogène vert

BROSSARD, QC, le 26 sept. 2022 /CNW Telbec/ - CORPORATION CHARBONE HYDROGÈNE ( TSXV:CH) (« Charbone ») est heureuse d'annoncer la signature d'un protocole d'entente (l'« Entente ») avec la CORPORATION DE GESTION DU PORT DE BAIE-COMEAU (le « Port de Baie-Comeau ») et la VILLE DE BAIE-COMEAU (la « Ville de Baie-Comeau ») en date effective du 26 septembre 2022, afin d'amorcer des discussions en vue de la conclusion éventuelle d'une entente définitive (l'« Entente définitive ») pour le développement d'un projet d'hydrogène vert (le « Partenariat envisagé ») comprenant les systèmes de production et de distribution d'hydrogène vert de Charbone d'une capacité initiale ou supérieure à 0,5 mégawatt (« MW ») situé à l'intérieur ou à proximité de la zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau. La Ville est également propriétaire de son propre réseau de distribution électrique, ce qui facilitera l'intégration d'une usine modulaire avec un potentiel d'expansion de la capacité pouvant mener à de l'exportation hors région.

Les parties prévoient que l'Entente définitive portera d'abord sur la création d'un écosystème local de production, de distribution et d'utilisation de l'hydrogène vert, confirmant le positionnement du Port de Baie-Comeau et de la Ville de Baie-Comeau en tant que précurseurs et leaders pour l'utilisation de cette énergie novatrice en milieu portuaire, maritime et industriel. Le Port de Baie-Comeau et la Ville de Baie-Comeau planifieront et organiseront des rencontres avec les entreprises locales afin d'évaluer les besoins actuels et futurs de décarbonisation, en plus de participer à la création d'une table régionale de discussions réunissant Charbone, le Port de Baie-Comeau et la Ville de Baie-Comeau, ainsi que les intervenants locaux, provinciaux, fédéraux, et le milieu académique.

« Charbone est déterminé à créer les premiers écosystèmes régionaux et à participer à la transition énergétique et économique des régions », a déclaré Dave B. Gagnon, chef de la direction et président du conseil d'administration Charbone. « Cette entente avec le Port et la Ville de Baie-Comeau est un jalon de plus, prouvant le modèle de développement et de déploiement progressif de Charbone, et n'étant pas le dernier. »

Le Port de Baie-Comeau et sa zone industrialo-portuaire entendent faire partie des hubs stratégiques de production d'hydrogène vert au pays. Par cette entente, le port entend contribuer à créer une grappe industrielle innovante autour de cette énergie verte, permettant de répondre aux besoins énergétiques de la Côte-Nord.

La ville de Baie-Comeau croit en l'avenir des énergies alternatives et au potentiel de cette filière québécoise en émergence. Elle souhaite être facilitatrice pour la concrétisation de projets favorisant l'implantation d'un Hub d'hydrogène vert à Baie-Comeau.

À propos de Corporation Charbone Hydrogène

Charbone est une entreprise canadienne d'hydrogène vert établie en Amérique du Nord. La stratégie de la société consiste à développer des installations de production d'hydrogène modulaires et évolutives. Par l'acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis d'Amérique et au Canada, Charbone entend produire des molécules vertes de dihydrogène à partir d'une énergie fiable et durable pour se distinguer comme fournisseur d'une solution respectueuse de l'environnement pour les entreprises industrielles et commerciales.

À propos de la Corporation de gestion du Port de Baie-Comeau

Le Port de Baie-Comeau est situé au Québec, sur la Rive-Nord du fleuve Saint-Laurent, près de l'embouchure de la rivière Manicouagan dans la baie des Anglais. Ce port en eaux profondes et libre de glace à l'année compte actuellement sur la présence de grands joueurs mondiaux du secteur des matières premières et transformées, soit Cargill et Alcoa. Le port fournit également des services logistiques pour l'industrie minière et manufacturière du Nord-Est québécois et est relié au réseau ferroviaire national menant au Midwest américain et à tous les grands marchés intérieurs. Son objectif en tant que port est d'accroître sa capacité à être une plaque tournante de l'exportation pour les produits manufacturés, les ressources naturelles, les produits miniers, les céréales et l'industrie de l'énergie verte. De plus, il développe sa zone industrialo-portuaire pour attirer de nouveaux clients qui s'inscrivent dans un avenir décarboné. De plus, le port soutient le réseau des ports de la voie maritime du Saint-Laurent et des Grands Lacs, largement congestionné. Le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec ont récemment alloué 15 millions de dollars pour réaliser une étude de faisabilité pour la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire qui raccorderait la zone industrialo-portuaire de Baie-Comeau à Dolbeau-Mistassini.

À propos de la Ville de Baie-Comeau

Ville-centre industrialo-portuaire, la Ville de Baie-Comeau, où émergent fierté et prospérité, est située au sein de la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Uapishka reconnu par l'UNESCO. Elle veut devenir un modèle en matière d'attractivité et d'appartenance aux régions nordiques en mettant de l'avant une vision moderne du développement économique durable. Elle est à la recherche d'industriels prospères, responsables et de haute performance environnementale, notamment dans les secteurs de la métallurgie verte, des énergies alternatives, de la valorisation de la fibre forestière et des minéraux critiques et stratégiques.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui sont des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « avoir l'intention de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « estimer » ou d'autres termes similaires. Plus précisément, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant la commercialisation, la vente et la distribution espérée d'hydrogène vert de Charbone, la négociation et la conclusion de l'Entente définitive, l'établissement du Partenariat envisagé, la capacité de Charbone de produire de l'hydrogène, l'achèvement prévu de l'usine de production de Charbone dans la Ville de Baie-Comeau, d'autres énoncés concernant le développement de produits et marchés futurs, y compris en ce qui concerne des indications spécifiques, et toute autre déclaration qui n'est pas une déclaration de fait historique, ainsi que le calendrier prévu de ces évènements. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes, les estimations ou les projections de la direction respective de Charbone concernant les résultats ou les événements futurs, sur la base des opinions, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date où les énoncés sont faits. Bien que Charbone estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, et on ne devrait pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs, puisque des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs clés qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et les déclarations prospectives, citons : la réussite ou non de Charbone, le Port de Baie-Comeau et la Ville de Baie-Comeau dans la négociation et la conclusion de l'Entente définitive et dans l'établissement du Partenariat envisagé, de même que les délais prévus à ces fins, et la disponibilité des capitaux nécessaires pour financer les activités de Charbone dans l'avenir. Les déclarations prospectives peuvent être affectées par des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Corporation Charbone Hydrogène

Renseignements: Dave B. Gagnon, Chef de la direction et président du conseil d'administration, Corporation Charbone Hydrogène, +1 450 678-7171, [email protected]; Daniel Charette, Chef de l'exploitation, Corporation Charbone Hydrogène, Téléphone: +1 450 678-7171, Courriel : [email protected]; Benoit Veilleux, Chef de la direction financière, Corporation Charbone Hydrogène, +1 450 678-7171, [email protected]; Steve Berthiaume, Coordonnateur aux affaires corporatives, Port de Baie-Comeau, 418-295-8004, [email protected]