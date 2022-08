BROSSARD, QC, le 30 août 2022 /CNW Telbec/ - Corporation CHARBONE HYDROGÈNE (TSXV : CH) (« Charbone ») est heureuse d'annoncer, en date du 29 août 2022, qu'elle a reçu un avis de Superior Propane (« Superior Propane ») une division de Superior Plus, s.e.c. (TSX : SPB) (Superior Propane collectivement avec Charbone (les « Parties ») confirmant l'exercice par Superior Propane de son option afin de conclure une entente de distribution avec Charbone pour l'approvisionnement, la commercialisation, la vente et la distribution d'hydrogène vert à des clients commerciaux et industriels à partir de l'usine d'hydrogène vert de Charbone récemment proposée et annoncée, située dans la région de Winnipeg, plus précisément dans la ville de Selkirk, Manitoba, Canada. Cette option a été exercée par Superior Propane conformément à la convention de distribution existante (la « Convention définitive ») signée par les Parties le 5 mai 2022, pour l'approvisionnement, la commercialisation, la vente et la distribution d'hydrogène vert à partir de l'usine d'hydrogène vert de Charbone de Sorel-Tracy, Québec, Canada.

Suivant l'existante Convention définitive, Superior Propane (ou l'une de ses filiales) et Charbone négocieront une nouvelle entente définitive (l'« Entente définitive MB »), spécifiquement avec Charbone Hydrogen Manitoba Inc. (« Charbone MB »), une filiale à part entière de Charbone. Le Manitoba représente un excellent marché pour la production d'hydrogène vert puisque le réseau électrique de cette province est principalement alimenté par une production hydroélectrique fiable et disponible, ainsi que sur l'une des énergies renouvelables les plus faibles au Canada, ce qui positionne positivement la province en tant que producteur d'hydrogène vert utilisant le processus d'électrolyse. De plus, de nombreuses annonces concernant des projets en matière de mobilité verte dans la province ont eu lieu récemment.

Tant Charbone que Superior Propane sont des membres fondateurs de la Manitoba Green Hydrogen Roundtable créée le 13 avril 2022, avec les acteurs municipaux, provinciaux et locaux pour promouvoir de déploiement et l'utilisation de l'hydrogène vert au Manitoba. Pour plus de détails sur le partenariat entre Charbone et la ville de Selkirk, voir le communiqué de presse daté du 15 juin 2022.

« Charbone est ravi que son principal partenaire en matière de vente et distribution ait décidé d'exercer son option pour continuer à soutenir Charbone dans le développement de la production modulaire et évolutive d'hydrogène vert dans notre premier projet dans l'Ouest canadien », a déclaré Dave B. Gagnon, chef de la direction et président du conseil d'administration Charbone. « Superior Propane possède un large réseau de centre de distribution à travers le Canada et nous souhaitons poursuivre notre croissance sur d'autres marchés canadiens avec les équipes dévouées et professionnelles des ventes et de l'exploitation de Superior Propane à travers le Canada et peut-être au sud de la frontière. »

« Nous sommes excités de poursuivre notre partenariat avec Charbone au Manitoba. L'hydrogène vert produit à l'usine de Selkirk nous permettra de vendre de l'énergie verte compétitive à nos clients du Manitoba, tout en poursuivant notre stratégie d'offrir des produits énergétiques alternatifs à nos clients en utilisant notre réseau de distribution actuel » a déclaré Rick Carron, président de Superior Propane.

À propos de Charbone

Charbone est une entreprise canadienne d'hydrogène vert établie en Amérique du Nord. La stratégie de la société consiste à développer des installations de production d'hydrogène modulaires et évolutives. Par l'acquisition de centrales hydroélectriques aux États-Unis d'Amérique et au Canada, Charbone entend produire des molécules vertes de dihydrogène à partir d'une énergie fiable et durable pour se distinguer comme fournisseur d'une solution respectueuse de l'environnement pour les entreprises industrielles et commerciales.

À propos de Superior Propane

Supérieur Propane est le premier fournisseur de propane auquel les Canadiens font confiance depuis 70 ans. Supérior Propane possède le plus vaste réseau de distribution pour effectuer la prestation de services à des résidences et des entreprises pratiquement n'importe où au pays. Superior Propane transforme l'industrie du propane en offrant des solutions numériques qui permettent de simplifier la gestion du propane en plus de procurer des outils plus pratiques pour nos clients.

Avec son siège social à Mississauga, en Ontario, Supérieur Propane emploie plus de 1 500 personnes et livre plus de 1,5 milliard de litres de propane chaque année. La société exploite un réseau de distribution composé d'environ 200 emplacements stratégiquement situés pour desservir les clients d'un bout à l'autre du pays. Partie intégrante de la division Services énergétiques de Superior Plus, sec, Supérieur Propane propose des solutions énergétiques fiables par le biais du stockage et de services de livraison sécuritaires du propane.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations qui sont des « informations prospectives » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « avoir l'intention de », « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « estimer » ou d'autres termes similaires. Plus précisément, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant la commercialisation, la vente et la distribution espérée d'hydrogène vert de Charbone, la négociation et la conclusion de l'Entente définitive MB entre Charbone MB et Superior Propane, la capacité de Charbone de produire de l'hydrogène, l'achèvement prévu de l'usine de production de Charbone dans la ville de Selkirk, d'autres énoncés concernant le développement de produits et marchés futurs, y compris en ce qui concerne des indications spécifiques, et toute autre déclaration qui n'est pas une déclaration de fait historique, ainsi que le calendrier prévu de ces évènements. Les énoncés prospectifs reflètent les attentes, les estimations ou les projections de la direction respective de Charbone concernant les résultats ou les événements futurs, sur la base des opinions, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date où les énoncés sont faits. Bien que Charbone estime que les attentes reflétées dans les énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes, et on ne devrait pas accorder une confiance indue aux énoncés prospectifs, puisque des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux reflétés dans les énoncés prospectifs. Parmi les facteurs clés qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et les déclarations prospectives, citons : la réussite ou non de Charbone MB et Superior Propane dans la négociation et la conclusion de l'Entente définitive MB et la disponibilité de capitaux importants dans l'avenir pour financer ses activités. Les déclarations prospectives peuvent être affectées par des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, Charbone n'a pas l'intention et n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Renseignements: Veuillez contacter : Dave B. Gagnon, Chef de la direction et président du conseil d'administration, Corporation Charbone Hydrogène, Téléphone : +1 450 678-7171, Courriel : [email protected]; Benoit Veilleux, Chef de la direction financière, Corporation Charbone Hydrogène, Téléphone : +1 450 678-7171, Courriel : [email protected]