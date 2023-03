Chantier de 18 logements sociaux et abordables destinés à des familles à Sutton

SUTTON, QC, le 15 mars 2023 /CNW/ - La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi, Mme Isabelle Charest, et le ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, sont fiers de souligner aujourd'hui le début des travaux de construction de 18 logements sociaux et abordables qui seront destinés à des familles à Sutton. Il s'agit d'un investissement totalisant près de 8 M$.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise de la Société d'habitation du Québec (SHQ), alloue près de 2,1 M$ à l'organisme à l'origine du projet, Les Habitations Abordables Sutton, dans le cadre de son programme AccèsLogis Québec. La SHQ a aussi garanti le prêt hypothécaire contracté par l'organisme.

Pour sa part, la Ville de Sutton accorde au projet près de 5,1 M$, dont environ 4,4 M$ proviennent des enveloppes des ententes tripartites que la municipalité a signées avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Citations :

« Ces 18 logements sociaux et abordables permettront à des familles de bientôt bénéficier d'un logement sécuritaire, abordable, et dans leur communauté. Je félicite Les Habitations Abordables Sutton et leurs partenaires qui, avec la collaboration de la Société d'habitation du Québec, ont mis sur pied ce projet. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Notre gouvernement est en action pour répondre aux besoins en habitation des citoyens de notre région. La construction de ce nouvel immeuble était attendue et permettra à 18 familles à faible revenu d'avoir un chez-soi. Je félicite la Ville de Sutton pour son engagement et Les Habitations Abordables Sutton pour la persévérance démontrée par son conseil d'administration durant l'élaboration de ce projet de longue haleine. »

Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air et députée de Brome-Missisquoi

« La question des logements sociaux et abordables en est une fort importante dans notre région. Le projet de l'organisme Les Habitations Abordables Sutton vient répondre à un besoin majeur. Cela prouve une fois de plus notre volonté comme gouvernement de soutenir les projets d'habitation accessible, et ce partout en Estrie. »

François Bonnardel, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Ce projet constitue le premier volet de la stratégie municipale qui vise à augmenter le nombre de logements sociaux et abordables au cœur du village. Félicitations à Kenneth Hill et à son équipe pour leur résilience. »

Robert Benoît, maire de Sutton

« J'aimerais remercier tous nos partenaires qui ont été avec nous tout au long de cette aventure, ce qui nous a permis de réaliser ce beau projet de logements abordables pour notre chez-nous qu'est Sutton. »

Kenneth Hill, président des Habitations Abordables Sutton

Fait saillant :

Jusqu'à 14 des 18 ménages qui occuperont cet immeuble pourraient bénéficier du Programme de supplément au loyer de la SHQ, ce qui leur permettrait de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette aide additionnelle de près de 241 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Sutton .

