HATTIESBURG, Mississippi, 31 mars 2022 /CNW/ - Channel Control Merchants (CCM) poursuit sa croissance avec l'ouverture de magasins en Louisiane, ainsi qu'en Alberta et en Ontario, au Canada. En mars, l'entreprise a ouvert un nouveau magasin Dirt Cheap à Houma (en Louisiane) après d'importants dégâts causés par un ouragan. Elle procède également actuellement à la nouvelle ouverture d'un magasin Treasure Hunt à Cambridge (en Ontario) dans le cadre d'une importante initiative de rénovation.

CCM prend également de l'expansion en Alberta (au Canada); le premier magasin Treasure Hunt à Calgary ouvrira ses portes à la mi-avril.

« Compte tenu de la hausse des prix en Amérique du Nord, notre proposition de valeur dans le secteur du commerce de détail interpelle de plus en plus de consommateurs, a déclaré Chris Homewood, chef de la direction. Nous poursuivons notre croissance pour aider les collectivités mal desservies tout en accroissant l'importance de nos activités et en améliorant le choix pour nos partenaires d'approvisionnement à l'échelle du marché. »

Contrairement à la logistique inverse traditionnelle, Channel Control Merchants optimise la récupération en créant un circuit en boucle fermée qui représente une solution intégrale pour vendre les retours et les stocks non productifs aux consommateurs. Le réseau de magasins de détail de l'entreprise donne une seconde chance aux produits des principaux détaillants et fabricants, en les vendant rapidement et directement aux consommateurs moyens. Avec une visée claire sur l'unité, la solution de CCM est un prolongement des efforts de développement durable de ses partenaires d'approvisionnement.

« Notre croissance aux États-Unis et au Canada donne à nos détaillants partenaires des options stratégiques, puisque la frontière devient un élément important de la gestion de leur marque, a déclaré John Lee, président des opérations canadiennes de l'entreprise. Nous pouvons prendre possession de la marchandise des deux côtés de la frontière et traiter tous les documents d'importation et d'exportation grâce à nos décennies d'expérience afin de réduire le temps de déplacement et d'améliorer la rentabilité. »

Nouveaux magasins :

États-Unis :

Dirt Cheap

1218, Saint-Charles Street

Houma (Louisiane) 70361

Canada :

Treasure Hunt

150, Holiday Inn Drive

Cambridge (Ontario) N3C 1Z5

Treasure Hunt

293026, Colonel Robertson Way

Bureau 102

Comté de Rocky View (Alberta) T4A 3L8

À propos de Channel Control Merchants

Channel Control Merchants, LLC aide les détaillants et les fabricants à gérer les retours et les stocks indésirables au moyen d'une solution unique en boucle fermée qui permet la vente directement aux clients par le biais de magasins de vente au détail physiques. Sa mission est d'améliorer la vie des gens et les collectivités de façon durable. L'entreprise s'approvisionne auprès des détaillants et fabricants et gère les marchandises par le biais de ses installations de logistique inverse, gardant plus de 80 millions d'articles hors des sites d'enfouissement chaque année et soutenant les initiatives de développement durable de ses partenaires d'approvisionnement. La Société répond aux besoins spécifiques et localisés de distribution pour la revente de ses fournisseurs par le biais de ses plus de 4 millions de pieds carrés d'espace de vente au détail. La division de vente au détail de la Société compte trois bannières : Dirt Cheap, Treasure Hunt et Dirt Cheap Building Supplies, regroupant collectivement plus de 100 magasins en Alabama, en Arkansas, en Floride, en Louisiane, au Mississippi, au Tennessee, au Texas ainsi qu'au Canada (en Alberta et en Ontario). Ces magasins offrent une expérience de magasinage digne d'une « chasse au trésor », en proposant sous un même toit une grande variété de produits de marque et de catégories, avec à la clé des économies imbattables.

