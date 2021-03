HATTIESBURG, Miss., 9 mars 2021 /CNW/ - Channel Control Merchants (CCM), un détaillant de produits à valeur optimisée appartenant à KKR, vient d'embaucher Seth Marks dans le nouveau rôle de chef du marchandisage.

Seth se joint à CCM après avoir travaillé à titre de chef de la direction chez International Enterprises Inc. (IE). Antérieurement, Seth a été chef de la direction chez Hilco Wholesale Solutions et commerçant en chef chez Hilco Merchant Resources. Seth est reconnu au sein de l'industrie comme un innovateur ayant dirigé des transformations stratégiques exemplaires en matière de marchandisage pour nombre de détaillants, grossistes et liquidateurs de calibre mondial.

Marks a agi comme chef de la direction lors du redressement de Liquidation World (anciennement Big Lots Canada). Seth a également été premier vice-président du marchandisage chez Overstock.com, mais aussi chez Big Lots US. Marks a entamé sa carrière chez Hilco en 2000.

CCM a également conclu une entente stratégique avec International Enterprises Inc. (IE) - un chef de file dans les domaines de la logistique inverse, de la fourniture au détail de produits à valeur optimisée et des services de distribution -, dans le but de combiner leur pouvoir d'achat, leurs chaînes d'approvisionnement et leurs ressources en matière de récupération de stocks.

Cette nouvelle relation aide CCM à se positionner comme l'un des plus importants fournisseurs de l'industrie lorsqu'il est question de services de logistique inverse et de services de vente aux consommateurs de produits à valeur optimisée. Ensemble, CCM et IE aideront les détaillants et leurs fournisseurs à maximiser le potentiel de recouvrement de leurs actifs, en tirant profit de leurs activités combinées qui englobent plus de 4 millions de pieds carrés d'espace physique de vente au détail dans différents commerces aux É.-U. et au Canada, ainsi que 5 millions de pieds carrés répartis dans onze centres de distribution dans ces deux mêmes pays.

« Je suis ravi d'accueillir Seth au sein de notre haute direction de calibre mondial et de faire équipe avec IE pour transformer l'industrie de la liquidation et de la logistique inverse, une démarche qui bénéficiera à tous les détaillants, qu'importe leur canal de distribution », a déclaré Robert Lynch, chef de la direction de CCM.

De son côté, le fondateur et président de International Enterprises, Mike Farina, a indiqué que « nous sommes un fournisseur stratégique de CCM depuis plus de 30 ans, et je suis très heureux de faire passer notre partenariat stratégique de vente au détail à un échelon supérieur. »

Demandes des médias : [email protected]

Renseignements commerciaux : [email protected]

À propos de Channel Control Merchants

Channel Control Merchants, LLC est un détaillant de produits à valeur optimisée et exportateur de stocks du marché secondaire provenant de marques reconnues, par le biais de canaux de vente au détail physiques et de canaux de vente en gros. La Société s'approvisionne auprès de détaillants et fabricants de renom et gère les marchandises par le biais de ses installations de logistique inverse. La Société répond aux besoins spécifiques et localisés de distribution pour la revente de ses fournisseurs par le biais de ses plus de 4 millions de pieds carrés d'espace de vente au détail. La division de vente au détail de la Société compte trois bannières : Dirt Cheap, Treasure Hunt et Dirt Cheap Building Supplies, regroupant collectivement plus de 120 magasins en Alabama, en Arkansas, en Floride, en Louisiane, au Mississippi, au Tennessee, au Texas ainsi qu'en Ontario, au Canada. Ces magasins offrent une expérience de magasinage digne d'une « chasse au trésor », en offrant sous un même toit une grande variété de produits de marque et de catégories, avec à la clé des économies imbattables.

À propos d'International Enterprises Inc.

Depuis 1984, International Enterprises Inc. (opérant sous le nom de IE Retail Ventures) est un chef de file dans les domaines de la logistique inverse, de la fourniture de produits à valeur optimisée et de la distribution. Fondé par Michael Farina sous le nom de International Enterprises (I.E.) et avec plus d'un million de pieds carrés répartis dans trois centres de distribution appartenant à l'entreprise, IE a acheté et vendu pour plus de dix milliards de dollars de marchandise provenant de liquidations, de surstocks, de stocks récupérés, de stocks de produits indiqués comme épuisés, de retours clients et d'autres types de stocks, au travers d'une multitude de catégories de produits. Basée à Massillon, en Ohio - à proximité du panthéon du football américain -, I.E. Retail Ventures s'appuie sur son expertise accumulée pour faire croître vigoureusement son réseau d'approvisionnement à logistique inverse.

SOURCE Channel Control Merchants

Liens connexes

https://ccmllc.com