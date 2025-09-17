CHANGZHOU, Chine, 17 septembre 2025 /CNW/ - Le 13 septembre, l'International New Energy Exhibition 2025 s'est ouvert à Changzhou sur le thème "Nouvelle énergie, nouvelle puissance, nouvelle Changzhou". Lors de la cérémonie d'ouverture, 33 accords importants ont été finalisés sur place, représentant un investissement combiné de plus de 33,7 milliards de yuans.

(PRNewsfoto/International New Energy Exhibition 2025)

« Au cours de la 15e période du plan quinquennal, Changzhou vise à maintenir sa position de chef de file dans le secteur manufacturier, à accélérer les progrès dans les technologies appliquées et à adopter une approche prospective des industries émergentes, dans le but de construire un pôle d'énergies renouvelables qui représente l'engagement du Jiangsu envers une croissance durable tout en renforçant sa compétitivité mondiale », a déclaré Wang Jianfeng, secrétaire du Comité municipal de Changzhou du Parti communiste chinois (PCC), lors de la cérémonie.

Ces dernières années, Changzhou a pris l'initiative de créer une chaîne complète de l'industrie des énergies renouvelables qui couvre cinq segments : la production, le stockage, le transport, l'utilisation et le réseau. Les résultats ont été frappants. L'année dernière, le secteur des énergies renouvelables de la ville a dépassé les 850 milliards de yuans de production et, cette année, il est en voie de franchir la barre des 1 000 milliards de yuans.

L'expo de cette année a également attiré l'attention pour son approche "dual-IP". Le soir de la cérémonie d'ouverture, la 11e manche de la Jiangsu City Football League -- Changzhou contre Suqian -- s'est tenue au Centre sportif olympique de Changzhou, attirant plus de 40 000 amateurs. Bien que Changzhou n'ait pas été à la hauteur avec une défaite de 2-1, l'ambiance à l'intérieur et à l'extérieur du stade a dynamisé la ville bien au-delà du score final.

« Alors que le mois de septembre marque une saison de réussite, l'industrie des énergies renouvelables et la Jiangsu City Football League unissent leurs forces dans le cadre d'un "partenariat à double propriété intellectuelle" (dual-IP), ouvrant un nouveau chapitre de la croissance industrielle et de l'engagement communautaire à Changzhou », a noté Zhou Wei, secrétaire adjoint du Comité municipal de Changzhou du PCC et maire de Changzhou. Il a invité les entrepreneurs, les scientifiques, les investisseurs et les innovateurs du monde entier à devenir les partenaires et contributeurs de Changzhou à la vision de Changzhou pour l'avenir.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2775115/image.jpg

