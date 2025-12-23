CHANGZHOU, Chine, le 23 déc. 2025 /CNW/ - Depuis novembre, le service de publicité du Comité municipal de Changzhou, de concert avec d'autres agences municipales, a lancé une série d'activités culturelles publiques, Lecture de la ville, invitant les résidents et les visiteurs à s'intéresser à l'histoire et à l'identité urbaine de Changzhou. Sur le thème « Retracer les racines de la ville • Exploration de Changzhou », le programme propose une gamme d'offres, notamment un plan d'exploration culturelle à l'échelle de la ville, une initiative d'ambassadeur de lecture de la ville et six circuits d'autobus thématiques conçus pour relier les participants à des sites culturels clés.

Bus thématique pour la série d'activités culturelles publiques de Changzhou Reading the City (PRNewsfoto/Changzhou Municipal Committee Publicity Department)

L'approche de Changzhou met l'accent sur cinq thèmes culturels : l'architecture, les noms de lieux, les marques locales de longue date, les livres et les médias visuels, chacun offrant une façon différente de comprendre le passé et le présent de la ville. « Changzhou dans l'architecture » rassemble des promenades guidées de la ville, des séances de croquis dans des bâtiments historiques et des visites de jardins en réalité augmentée. «Changzhou dans les noms de lieux » propose des conférences et des itinéraires culturels organisés qui retracent les origines historiques des noms traditionnels des rues et des noms de quartiers. « Changzhou dans les marques historiques » met en valeur les entreprises locales de longue date grâce à des marchés thématiques et des visites de boutiques organisées, présentant les marques traditionnelles dans des environnements contemporains. « Changzhou dans les livres » s'appuie sur l'Alliance culturelle Dongpo et les programmes de résidence d'écrivains pour mettre en lumière le patrimoine littéraire de la ville, tandis que « Changzhou dans la lumière et l'ombre » utilise des projections publiques de films et des expositions d'art numérique pour explorer la manière dont la ville a été représentée au cours du temps.

Dans le cadre du programme, les participants peuvent emprunter six circuits d'autobus dédiés à la « lecture de la ville » (racines culturelles, patrimoine artisanal, charme du canal, beauté rurale, vue sur le fleuve Yangtze et héritage industriel), chacun reliant les quartiers, les monuments et les lieux culturels. Afin d'encourager une plus grande participation du public, le programme offre également une gamme d'avantages quotidiens, allant des incitatifs pour le transport en commun aux billets de cinéma, en passant par les promotions de livres et les offres en magasin. En associant la programmation culturelle aux activités quotidiennes, l'initiative encourage les gens à découvrir Changzhou personnellement et à développer un lien plus profond avec la ville par l'exploration, l'observation et la participation.

