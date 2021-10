Changements climatiques - Québec lance une consultation publique sur la gestion et l'aménagement des forêts

QUÉBEC, le 12 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, M. Pierre Dufour, annonce le lancement d'une importante consultation publique visant à enrichir la stratégie d'adaptation de la gestion et de l'aménagement des forêts aux changements climatiques.

Cette consultation, qui se déroule jusqu'au 12 décembre 2021, donnera l'occasion à tous les groupes intéressés et à la population générale de s'exprimer. Il sera notamment possible de déposer un mémoire, des commentaires et des propositions sur le projet de stratégie.

La stratégie a pour but d'orienter les interventions du Ministère dans la gestion de son aménagement forestier afin de tenir compte des changements climatiques et des défis qu'ils posent. Elle a également pour but d'acquérir et d'intégrer, en partenariat avec les intervenants du milieu forestier, les connaissances sur les effets des changements climatiques et leur utilisation dans une optique de gestion des risques. Elle fait notamment la promotion des mesures d'adaptation qui mobiliseront le Ministère et ses partenaires au cours des prochaines années. Le projet comporte quatre axes, soit :

Des connaissances approfondies sur les effets des changements climatiques;

Une gestion renforcée du risque lié aux perturbations naturelles;

Le maintien de la capacité productive des forêts et des bénéfices associés;

Un accès au territoire maintenu.

Déclinée en objectifs et en actions concrètes, la stratégie expose le plan d'action du Ministère afin de maintenir les bénéfices liés aux écosystèmes forestiers ainsi que des infrastructures durables sur le territoire forestier. Rappelons que les forêts du Québec sont des écosystèmes diversifiés et productifs qui génèrent de nombreux services écologiques bénéfiques à tous, que l'on pense à la régulation de l'eau et du climat, à la filtration de l'air, à la production de bois et de produits forestiers non ligneux, ainsi qu'aux activités de pêche, de chasse, de piégeage, de loisir, etc. Les bénéfices qui leur sont associés contribuent donc directement à la vitalité socioéconomique du Québec et de ses régions ainsi qu'au bien-être de la population.

Pour connaître tous les détails de la consultation publique et y participer, visitez le http://mffp.gouv.qc.ca/consultation-forets-cc.

Citation :

« À titre de responsables de la gestion de notre patrimoine collectif, nous devrons tenir compte, au cours des prochaines décennies, des changements climatiques dans notre aménagement forestier. L'acquisition et l'intégration des nouvelles connaissances dans ce domaine ainsi qu'une stratégie d'aménagement adaptée nous aideront à rester parmi les chefs de file en matière de gestion durable de nos forêts. »

M. Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Liens connexes :

Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :

https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs

https://twitter.com/MFFP_Quebec

Source :

Michel Vincent

Directeur des communications

et attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts,

de la Faune et des Parcs et

ministre responsable de la région de

l'Abitibi-Témiscamingue et de la

région du Nord-du-Québec

Tél. : 514 231-2251

Information :

Relations avec les médias

Ministère des Forêts, de la Faune

et des Parcs

[email protected]

Tél. : 418 521-3875

SOURCE Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Liens connexes

https://mffp.gouv.qc.ca/