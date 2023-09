Changements climatiques et feux de forêt - Le Forestier en chef recommande au gouvernement du Québec d'entreprendre une vaste réflexion sur l'aménagement de la forêt publique québécoise

ROBERVAL, QC, le 5 sept. 2023 /CNW/ - Le Forestier en chef, monsieur Louis Pelletier, annonce qu'il a déposé à la ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Mme Maïté Blanchette Vézina, un document de réflexion suivant la saison exceptionnelle des feux de forêt de l'été 2023.

Ce document intitulé Changements climatiques : Réflexion sur notre aménagement forestier, présente différentes pistes de solutions à explorer pour renforcer la résilience de la forêt en réponse aux changements climatiques. Le Forestier en chef recommande également que le gouvernement du Québec entreprenne une réflexion approfondie sur l'aménagement forestier. Le fruit de cette réflexion aura pour objectif d'adapter nos forêts aux changements climatiques pour qu'elles continuent d'offrir l'ensemble des services environnementaux, sociaux et économiques attendus pour les générations actuelles et futures.

Des pratiques d'aménagement forestier qui doivent évoluer

Citation du Forestier en chef, Louis Pelletier, ing.f.

« L'envergure exceptionnelle des feux de forêt de 2023 m'amène à me questionner sur les pratiques forestières actuelles dans les forêts du domaine de l'État. Afin de diminuer les risques et les effets associés aux changements climatiques, il faut entreprendre cette réflexion profonde sur nos pratiques d'aménagement et les ajuster, le cas échéant, afin d'assurer l'avenir des forêts du domaine de l'État. La forêt de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui et elle sera encore plus différente de la forêt du passé. Je crois donc que notre aménagement forestier tel que réalisé depuis plusieurs années au Québec doit évoluer face aux défis posés par l'adaptation de nos pratiques face à de nouvelles conditions climatiques. »

Des pistes de solution à approfondir

Dans son document de réflexion, le Forestier en chef décrit sommairement quelques pistes de solutions en fonction des régions forestières du Québec. Parmi ces pistes de solution se trouvent l'introduction de nouvelles essences d'arbres appropriées au climat du futur, le déploiement d'un zonage visant une variété d'objectifs, notamment la protection de territoires et la production forestière, l'accès au territoire pour la lutte contre les feux, la récupération des bois brulés ou affectés par la tordeuse des bourgeons de l'épinette. Le Forestier en chef propose également de réfléchir à la question du déploiement d'essences d'arbres de provenance diversifiées et à l'augmentation du niveau de reboisement actuel.

Feux de forêt de l'été 2023 - Des analyses d'impacts sont en cours

Par ailleurs, le Forestier en chef rappelle que les analyses visant à obtenir un premier aperçu de l'impact des feux de forêt sur les possibilités forestières de la période 2023-2028 sont en cours. Les résultats de ces analyses seront rendus publics au cours de l'automne.

Le document Changements climatiques : Réflexion sur notre aménagement forestier est disponible sur le site Internet du Forestier en chef à l'adresse suivante : www.forestierenchef.gouv.qc.ca.

Pour information

Bureau du forestier en chef

Tél. : 418 275-7770

Courriel : [email protected]

SOURCE Bureau du forestier en chef