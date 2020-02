Changements climatiques : CPA Canada s'allie à d'autres organisations comptables du monde

TORONTO, le 25 févr. 2020 /CNW/ - Face à la menace que présentent les changements climatiques, Comptables professionnels agréés du Canada (CPA Canada) et d'autres organisations comptables de partout dans le monde ont lancé un appel à l'action auprès de la profession.

La déclaration presse la profession comptable d'agir dès maintenant, avec la célérité et l'ampleur qui s'imposent, pour aider les organisations à réagir aux effets des perturbations climatiques. Le texte est signé par les chefs de la direction de 14 organisations représentant 2,5 millions de comptables dans 181 pays, dont plus de 217 000 CPA du Canada. Ces organisations sont membres du Réseau des organisations comptables (Accounting Bodies Network, ou ABN), issu du projet Association pour la comptabilité durable (ACD) du prince de Galles.

Le document souligne que les répercussions des changements climatiques se font déjà sentir partout dans le monde. Cela dit, les enjeux environnementaux diffèrent selon les secteurs d'activité et les régions.

« Notre organisation aide déjà ses membres, les administrations publiques, les entreprises et les investisseurs à s'adapter à un contexte en constante évolution », affirme Gord Beal, vice-président, Recherche, orientation et soutien, à CPA Canada. « Les comptables professionnels sont bien placés pour aider le pays à respecter ses objectifs sur le plan environnemental, mais s'il doit y avoir une transition juste à une économie non polluante, les besoins de tous les secteurs doivent être pris en considération. »

Il poursuit : « La croissance durable et le développement social doivent aller de pair. Les dirigeants politiques et les organismes de réglementation doivent s'engager non seulement à protéger l'environnement, mais aussi à stimuler l'économie en s'attaquant aux obstacles et aux préoccupations propres à certains secteurs. »

Selon la déclaration, la profession peut jouer un rôle important dans l'atténuation des changements climatiques et l'adaptation à ce phénomène au niveau des entreprises, des secteurs d'activité et de l'ensemble de l'économie. On peut y lire aussi que la recherche de solutions à ces défis complexes exigera des efforts de collaboration avec d'autres parties prenantes.

Au Canada et ailleurs dans le monde, les comptables professionnels ont un rôle important à jouer pour aider les entreprises à relever des défis sans précédent et à saisir de nouvelles occasions. « Notre profession peut contribuer à cerner les principaux obstacles et à évaluer leur incidence potentielle sur la performance et les perspectives », soutient M. Beal.

Dans les engagements pris dans l'appel à l'action, il est question de formation et de soutien à fournir aux membres des organisations respectives pour qu'ils puissent faire face au dérèglement climatique. En outre, les signataires s'engagent à soutenir les politiques fondées sur le marché pertinentes, une réglementation cohérente et réfléchie, et la présentation d'informations plus utiles.

« Cette action collective a pour but de faire en sorte que la profession porte une plus grande attention aux changements climatiques et affirme sa volonté de s'attaquer au problème, renchérit M. Beal. Elle représente une occasion pour la profession d'être proactive, d'unir ses efforts et de jouer un rôle de premier plan dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies à long terme visant à atténuer le dérèglement climatique et à s'y adapter. »

Pour en savoir plus sur le projet ACD du prince de Galles ou pour lire l'appel à l'action, consultez la page http://www.accountingforsustainability.org/abn-climate-action. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'ABN, voir la page http://www.accountingforsustainability.org/abn.

Enfin, pour prendre connaissance des actions et des orientations de CPA Canada en matière de changements climatiques et de développement durable, rendez-vous au cpacanada.ca/durabilite.

