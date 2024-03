Changements à la tête des Producteurs de bovins du Québec

LONGUEUIL, QC, le 27 mars 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration (CA) des Producteurs de bovins du Québec (PBQ) a remanié la composition de son comité exécutif en marge de son assemblée générale annuelle.

M. Sébastien Vachon exploite une ferme de bovins de boucherie à Saint-Frédéric dans la région de Chaudière-Appalaches. Il a été élu à la présidence de l’organisation, succédant à M. Jean-Thomas Maltais. (Groupe CNW/Les Producteurs de bovins du Québec)

M. Sébastien Vachon, producteur de bovins de boucherie, a été élu à la présidence de l'organisation, succédant à M. Jean-Thomas Maltais. Le CA des PBQ a également élu au comité exécutif Mme Francine Trépanier, productrice de veaux de grain, à titre de vice-présidente, ainsi que MM. Philippe Alain, Kirk Jackson et Pierre-Luc Nadeau, respectivement producteurs de bovins de boucherie, producteur laitier et producteur de veaux de lait.

À propos de M. Vachon

M. Vachon exploite une ferme de bovins de boucherie à Saint-Frédéric dans la région de Chaudière-Appalaches. Il est détenteur d'un diplôme d'études collégiales en Gestion et exploitation d'entreprises agricoles de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec de La Pocatière. M. Vachon siégeait au conseil d'administration des PBQ depuis 2020 à titre de président du comité de mise en marché des veaux d'embouche des PBQ.

Les Producteurs de bovins du Québec

Fondée en 1975, les PBQ est une association agricole constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels. Forts de plus de 12 000 producteurs répartis dans toutes les régions du Québec, les PBQ sont formés de 14 syndicats. La production bovine québécoise c'est : 8 481 entreprises agricoles, 425 000 veaux et bœufs commercialisés et une valeur ajoutée de 583 M$ à l'économie québécoise.

